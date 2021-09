Món quà cuối cùng của người cha qua đời vì Covid-19, mẹ là F0

2 anh em Nguyễn Huỳnh Thế Vinh (11 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (3 tuổi) từ tháng 5/2021 được ba mẹ ở TPHCM gửi về quê nhờ dì là bà Huỳnh Thị Kim Vui ở ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ trông nom.

Dịch Covid-19 bùng phát, ba mẹ 2 bé là anh Nguyễn Tấn Thành (38 tuổi) và chị Huỳnh Thị Lệ (39 tuổi) chẳng may dương tính với Covid-19. Ba các em mất hồi tháng tám, mẹ là F0 nặng đến nay đã điều trị hơn một tháng rồi vẫn chưa khỏi.

Hôm thấy chúng tôi vừa đến cổng, bé Gia Bảo đứng ở cửa nhà bỗng òa khóc vì tưởng cha mẹ về.

Ở Bên trong nhà Thế Vinh đang học trực tuyến. Chiếc đồng hồ đặt trên bàn học và chiếc điện thoại để học online là món quà mà ba chuẩn bị cho cậu bé vào năm học mới. Đó cũng là món quà cuối cùng mà ba dành tặng em.

Gia Bảo còn quá nhỏ, nhưng Thế Vinh thì đã ý thức được hoàn cảnh gia đình. Thấy có khách, cậu bé ra chào với đôi mắt đượm buồn rồi lại quay vào bàn học.

Bà Vui tâm sự, 2 anh em Vinh và Bảo chăm ngoan, lễ phép. Vinh là cậu bé hiếu học. Từ hôm ba mất, người ta hỏa táng rồi nhưng chưa nhận được tro cốt vì nhà không có người. Mẹ nó thì vẫn đang phải chống chọi lại Covid-19".

Vừa rửa mấy con cá mà hàng xóm bắt được dưới kênh đem cho, bà Vui xót xa kể: bà năm nay đã 54 tuổi nhưng vì sinh ra nhiều bệnh tật, sức khỏe yếu nên bà chẳng dám lập gia đình. Bao năm qua bà sống một mình trong căn nhà lá cạnh bờ kênh và nhờ sự trợ cấp của em gái bà là chị Lệ.

"Bao nhiêu năm qua, tôi sống nhờ vào tiền của vợ chồng em gái đi làm công nhân ở TP HCM gửi về giúp. Ngược lại cũng có khi tôi lên TP HCM giúp em gái chăm sóc con cái, có khi thì đưa bọn trẻ về quê tôi chăm sóc", bà Vui bùi ngùi kể.

Bà Vui cho biết thêm, từ tháng 5/2021, việc làm công của em gái bà bấp bênh nên chị Lệ gửi 2 cháu về Cần Thơ nhờ dì chăm sóc. Còn vợ chồng chị Lệ ở lại TPHCM đi làm công nhân, thế rồi cơn bão Covid-19 ập đến.

Căn nhà lá tuềnh toàng chật chội của bà Vui chỉ có một khoảng nhỏ đủ kê tấm phản, ban ngày là bàn ghế, đêm là giường ngủ của 3 dì cháu. Không gian, con người đều mang màu xám xịt, buồn và u uất khiến ai trông thấy cũng không khỏi xót xa.

Căn nhà lặng lẽ, gần như cả ngày chẳng phát ra âm thanh gì để cảm nhận có sinh khí tồn tại. Có chăng hàng xóm chỉ nghe được tiếng khóc nhớ mẹ, đói ăn của Gia Bảo.

"Giờ em gái khó khăn như vậy, thì tôi phải bao bọc lấy các cháu chứ biết sao đặng hả cô chú. Nhưng tôi cũng một mắt bị mù, mắt còn lại chẳng nhìn được rõ nên không làm gì ra tiền được, rồi đây không biết làm sao nuôi nổi 2 đứa. Mong mọi người giúp cho các cháu tôi có tiền ăn học", bà Vui vừa nói vừa cố ghìm nước mắt sợ Thế Vinh biết lại tủi thân.

Bà Lê Thị Yên - Cán bộ ấp Tân Lợi, xã Tân Thới xác nhận, hoàn cảnh dì cháu bà Vui đang rất khó khăn, đại diện địa phương, bà Yên rất mong các mạnh thường quân xa gần dang tay giúp đỡ cho hai bé Thế Vinh và Gia Bảo trong cơn khốn khó.

