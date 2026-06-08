Mẹ ung thư, bà lao xương, bé gái lớp 7 nguy cơ phải nghỉ học (Video: Huyền Nguyễn).

Tai ương liên tiếp giáng xuống gia đình 8 người

Trước đây, vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1988) và anh Phạm Đình Tùng (SN 1990) trú thôn An Định, xã Chí Minh, TP Hải Phòng, đều là công nhân. Cuộc sống tuy vất vả nhưng ngôi nhà luôn rộn rã tiếng cười trẻ thơ.

Thế nhưng, năm 2023, biến cố ập đến. Anh Tùng không may gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến gãy xương cổ, sức khỏe suy giảm. Anh phải nghỉ ở công ty và chỉ có thể làm những công việc thời vụ, thu nhập bấp bênh.

Cùng thời điểm đó, mẹ ruột của anh Tùng đi khám bệnh phát hiện bị lao xương. Hiện, 2 chân của bà gần như bị liệt, mọi sinh hoạt cá nhân phải có người hỗ trợ.

Từ đó, mọi gánh nặng chi tiêu, sinh hoạt của gia đình 8 người đổ dồn lên đôi vai chị Tuyết.

5 đứa trẻ nheo nhóc khi mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối, bố sức khỏe suy giảm sau tai nạn gãy xương cổ (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Tai ương chưa dừng lại, giữa năm 2024, chị Tuyết phát hiện có u ở ngực, nhưng chủ quan không đi khám ngay. Đến khi khối u chảy dịch, đau nhức, chị mới ra Hà Nội khám.

Khi bác sĩ thông báo mắc ung thư vú giai đoạn cuối, di căn gan đa ổ và hạch nách trái, người phụ nữ nghèo gần như gục ngã.

Chuỗi ngày sau đó là những đợt xạ trị, hóa trị kéo dài khiến chị Tuyết gầy rộc đi. Thế nhưng, ngay cả chi phí điều trị thông thường, vợ chồng chị cũng không kham nổi. Cầm cự đến Tết Bính Ngọ vừa rồi, chị Tuyết đành ngừng điều trị tại bệnh viện vì gia đình không thể tiếp tục xoay xở nổi tiền điều trị.

Ngân chỉ mong có một phép màu giúp mẹ khỏi bệnh (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Khi chúng tôi tới thăm, chị Tuyết đang nằm bẹp trên chiếc nệm cũ. Thấy có khách, chị gắng gượng ngồi dậy tiếp chuyện.

Trong tiếng thở nặng nhọc, chị Tuyết nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình em có 8 thành viên, trong đó 5 đứa con còn nhỏ. Em bị ung thư vú giai đoạn 4, di căn gan. Nhà khó khăn quá nên em không còn tiền chữa bệnh. Giờ em chỉ mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để có cơ hội tiếp tục điều trị, được ở lại với các con lâu hơn”.

Có những lúc, cơn đau thể xác cùng nỗi tuyệt vọng khiến chị muốn gục ngã. Nhưng nhìn đàn con thơ dại vẫn rất cần hơi ấm của mẹ, chị Tuyết lại tự động viên bản thân phải cố gắng từng ngày.

Bé gái 12 tuổi sớm phải thay cha mẹ chăm sóc đàn em nhỏ

Sau giờ học trên lớp, Ngân phụ bố cơm nước, chăm sóc các em (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Bé Phạm Thị Kim Ngân (SN 2014, học sinh lớp 7D, Trường THCS An Thanh, TP Hải Phòng) là con gái đầu của vợ chồng chị Tuyết. 12 tuổi, đáng lẽ Ngân chỉ ăn, học và vui chơi, nhưng hoàn cảnh éo le đã khiến em phải trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa.

Dưới Ngân còn 5 em nhỏ, trong đó 1 em đã mất vì u não. Mỗi sáng, cô bé Ngân đạp xe chở 2 em nhỏ tới trường mầm non rồi mới đến lớp. Chiều tan học, Ngân tiếp tục đi đón các em.

Về tới nhà, cô bé phụ bố nấu cơm. Bữa ăn thường ngày của gia đình 8 người chỉ có cơm trắng và bát canh rau đạm bạc. Xong việc bếp núc, Ngân lại tất bật dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa, cho các em ăn rồi chăm sóc mẹ.

Bà nội bị lao xương không đi lại được, Ngân và em gái phải thay nhau chăm sóc (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Ban đêm, Ngân và em gái lớn ngủ cùng bà nội. Tuổi cao, lại bị liệt chân nên mỗi lần bà trở mình hay đi vệ sinh giữa đêm, 2 chị em phải nâng đỡ, chăm sóc bà.

Việc nhà, chăm các em nhỏ, phụ bố lo cho mẹ và bà nội khiến Ngân hầu như không có nhiều thời gian học bài. Dù vất vả, cô bé vẫn luôn cố gắng và mong có một phép màu giúp mẹ khỏi bệnh.

Chính sự thấu hiểu và ngoan ngoãn của Ngân là động lực và niềm hy vọng để chị Tuyết cố gắng vượt qua bệnh tật.

Thầy cô giáo thường xuyên thăm hỏi và động viên Kim Ngân (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Thầy Hồ Nghĩa Tình, giáo viên chủ nhiệm của Kim Ngân cho biết, ở lớp, Ngân là học sinh chăm ngoan, luôn cố gắng trong học tập dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Có thời điểm, vì quá cùng quẫn, bố của Ngân từng tính cho em nghỉ học để ở nhà chăm các em nhỏ. Biết chuyện, các thầy cô giáo đã động viên, hỗ trợ để em tiếp tục được tới trường.

Tuy nhiên, giữa cảnh gia đình kiệt quệ vì bệnh tật và thiếu thốn, tương lai của Ngân cùng 4 em nhỏ vô cùng mịt mờ nếu không có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch MTTQVN, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Chí Minh, rất mong bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để gia đình chị Tuyết có thể vượt qua khó khăn, cháu Ngân và các em được tới trường học tập.