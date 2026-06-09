Mẹ qua đời, chị em bé gái lay lắt sống bên cha nghèo lặng lẽ (Video: Huyền Nguyễn).

Nỗi đau đè nặng người đàn ông nghèo sau ngày vợ mất

Nằm sâu giữa thôn Trĩ Trong, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, ngôi nhà sàn cũ kỹ của anh Ninh Văn Chín (SN 1986, dân tộc Tày) hiện ra trơ trọi và tiêu điều, mái lá đã mục nát thủng lỗ chỗ, ánh nắng rọi thẳng xuống sàn nhà. Những tấm vách gỗ thưa thớt không đủ ngăn cái rét mướt của mùa đông và cái nắng nóng của mùa hè.

Giữa buổi chiều hè, tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn cũ kỹ ấy, anh Chín vốn hiền lành, tinh thần không được minh mẫn như người bình thường, nay phải chịu thêm nỗi đau mất vợ, khiến anh càng trở nên ít nói.

Vợ qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo, trong căn nhà sàn cũ nát, chỉ còn lại anh Chín và 2 cô con gái nhỏ (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Mỗi lần nhắc đến vợ, anh Chín thường quay mặt đi, đôi mắt người đàn ông ậng đỏ trên khuôn mặt sạm đen, đậm nỗi buồn. Dường như nỗi đau ấy đang đè nặng xuống người đàn ông nghèo.

Anh Chín gần như im lặng suốt buổi tiếp chúng tôi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi với anh chủ yếu thông qua ông Hoàng Văn Cợi, Trưởng thôn Trĩ Trong.

“Gia đình anh Chín thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại địa phương. Vợ mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, một mình anh Chín phải gánh vác việc nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ trong ngôi nhà xập xệ. Trong đó có cháu gái 5 tuổi bị khuyết tật nặng”, ông Cợi ngậm ngùi chia sẻ.

Theo ông Cợi, vợ chồng anh Chín có khoảng 2 sào ruộng nhưng cảnh nhà nông mất mùa được chăng hay chớ nên gia đình anh thường xuyên sống cảnh thiếu trước hụt sau, rau cháo đắp đổi qua ngày. Sau lần vợ anh Chín nằm viện, gia đình vốn đã nghèo lại càng kiệt quệ.

“Ngày vợ anh Chín qua đời, gia đình không có tiền làm ma, lãnh đạo UBND xã Phúc Khánh, UBMTTQVN xã đã phải vận động bà con trong thôn, giáo viên, phụ huynh các trường học trên địa bàn cùng người thân đóng góp để lo hậu sự cho vợ anh Chín”, ông Đoàn Trần Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh chia sẻ.

Chiều nào bé Ly cũng đứng ngóng mẹ về (Ảnh: Huyền Nguyễn).

"Mồ côi tội lắm ai ơi!"

Khoảng 15h, giữa cánh rừng heo hút, tiếng xe máy từ xa vọng lại, ông Cợi bảo: “Cô giáo chở 2 con gái anh Chín đi học về sớm đấy”. Chúng tôi đưa mắt nhìn ra khoảng trống ngoài sân, trên yên xe máy sau lưng cô giáo Vi Thị Thương Huyền là bé Ninh Thị Liêu (SN 2020) và bé Ninh Thị Ly (SN 2022). Cùng tới nhà thăm bố con anh Chín còn cô Ninh Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phúc Khánh.

Bước vào nhà, khuôn mặt 2 bé ngơ ngác rồi chạy lại ngồi lọt thỏm vào lòng cô giáo như tìm kiếm sự chở che trước những vị khách lạ. Thỉnh thoảng, 2 bé dụi dụi đầu vào ngực cô như thèm khát hơi ấm của người mẹ. Cả 2 chị em bé ngồi ngoan trong lòng cô giáo.

Cách đây không lâu, ngôi nhà này vẫn còn đầy ắp tiếng cười của cả gia đình. Thế nhưng, căn bệnh ung thư quái ác đã mang mẹ của chị em Liêu đi xa mãi mãi.

Chiều muộn, 2 đứa trẻ bắt bố bế đứng bên cửa sổ như mong ngóng mẹ quay về (Ảnh: Huyền Nguyễn).

“Thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, 2 chị em Liêu và Ly nhiều hôm đến lớp, quần áo lem luốc, xộc xệch, đầu tóc cáu bẩn, các cô phải đưa đi tắm gội, mặc quần áo mới cho các con. Ở trường, các cô và phụ huynh ai cũng thương hoàn cảnh của 2 bé”, cô Ninh Thị Duyên vừa kể vừa đưa tay gạt ngang dòng nước mắt.

Theo cô Duyên, Liêu thường lủi thủi chơi một mình, ít giao tiếp, nhiều khi các cô giáo hỏi, con không thưa. Mặc dù học lớp 5 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 1 nhưng con vẫn chưa nhận biết được chữ cái và chữ số, nhầm lẫn màu sắc và hình khối.

Thấy con có biểu hiện bất thường về nhận thức, nên cô Duyên cùng cô giáo chủ nhiệm, 3 lần vượt vài trăm cây số đưa Liêu đi giám định khuyết tật. Theo kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Lào Cai, con bị khuyết tật nặng về thần kinh.

Hai bé Liêu và Ly sà vào lòng cô giáo như tìm kiếm sự che chở (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Cũng theo cô Duyên chia sẻ, ngay khi nhận được tin mẹ các cháu mất, nhà trường đã kêu gọi cán bộ, giáo viên và phụ huynh tại 8 điểm trường quyên góp được gần 30 triệu đồng để làm sổ tiết kiệm cho 2 cháu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đoàn Trần Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh cho biết, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, cháu Liêu được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận đỡ đầu trong thời gian 5 năm, mức hỗ trợ 200.000 đồng/tháng. Còn cháu Ly được Công an xã nhận làm “Con nuôi Công an”, hỗ trợ đến năm 18 tuổi, với kinh phí 500.000 đồng/tháng.

Ngôi nhà sàn cũ kỹ, xập xệ này là nơi ở của 3 bố con anh Chín (Ảnh: Huyền Nguyễn).

“Hiện, 3 bố con anh Chín sống trong mái nhà dột nát và không có khả năng tự xây dựng lại căn nhà. Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay cùng chính quyền hỗ trợ, để anh Chín có được ngôi nhà kiên cố, từng bước vượt qua nghịch cảnh như một phần xoa dịu nỗi đau cho gia đình”, ông Sơn bày tỏ.