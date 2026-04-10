Mẹ nghèo cầu xin giúp con trai ung thư, con gái nguy cơ học hành dang dở

Tháng 9/2025, thay vì chuẩn bị bước vào lớp 8, bé Đặng Hoàng Minh (SN 2012, ngụ ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ nhận tin dữ, mắc ung thư Lympho không Hodgkin giai đoạn 3, với nhiều khối u hạch ở ruột.

Từ một cậu học trò khỏe mạnh, đam mê bóng đá, hơn nửa năm qua, Minh phải gác lại sách vở, làm bạn với thuốc men và những chuyến đi bệnh viện triền miên.

Gia đình chị Lanh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Gia đình Minh sống ở vùng quê hẻo lánh, cách chợ 5km, gồm ông bà, cha mẹ và một người em út là con của dì. Chị gái của Minh, Đặng Thị Hồng Thắm (SN 2006), đang theo học cao đẳng ngành dược tại phường Cao Lãnh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Ngọc Lanh (41 tuổi, mẹ bé Minh) cho biết, kể từ khi con trai phát bệnh, gia đình gần như kiệt quệ.

Minh ban đầu được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp), trải qua 2 lần phẫu thuật u hạch ở ruột. Sau đó, em được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) và hiện điều trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

"Con đã hóa trị 8 toa, xạ trị 35 tia, và nay tiếp tục hóa trị sau xạ trị. Trước mỗi đợt hóa trị, con còn phải chọc tủy sinh thiết, đau đớn vô cùng. Có lần đau quá, con khóc không muốn điều trị nữa. Những lúc đó, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc, động viên con mạnh mẽ vượt qua", chị Lanh nghẹn ngào kể.

Mỗi lần kể về bệnh tình của con, chị Lanh đều không cầm được nước mắt (Ảnh: Bảo Kỳ).

Vợ chồng chị Lanh sống bằng nghề trồng cây ăn trái. Trước khi Minh phát bệnh, chị đã vay vốn để chuyển đổi đất lúa sang trồng mít.

Khoản nợ cũ chưa trả xong thì Minh mắc bệnh hiểm nghèo, buộc chị Lanh phải thế chấp giấy tờ nhà để có tiền chạy chữa cho con.

Theo chị Lanh, căn bệnh quái ác của Minh đã ngốn hơn 400 triệu đồng chi phí điều trị nhưng vẫn chưa thuyên giảm, và cậu bé còn phải trải qua nhiều đợt hóa trị sắp tới.

Anh Đặng Huỳnh Hoa (45 tuổi, chồng chị Lanh) cho biết, Minh và chị gái Hồng Thắm rất yêu thương nhau. Từ ngày em trai phát bệnh, Thắm thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe em.

"Thắm đáng lẽ học ở Đại học Cần Thơ, nhưng vì thấy em trai bệnh nặng, con bé sợ đi học xa nhà khó thăm em nên quyết định nộp hồ sơ học tại một trường cao đẳng ở Cao Lãnh cho gần nhà.

Thời gian qua, gia đình tôi kiệt quệ vì lo cho Minh. Thắm thấy vậy muốn nghỉ học đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em, nhưng tôi can ngăn, động viên con cố gắng học hành để ra trường tìm việc, không phải lo lắng chuyện tiền bạc", anh Hoa buồn bã nói.

Mỗi ngày, anh Hoa thức dậy từ 4h, làm việc đến tận chiều tối để lo tiền chạy chữa cho con trai (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hiện tại, vợ chồng chị Lanh làm thuê để kiếm sống. Chị Lanh lột vỏ mít tại cơ sở gần nhà, với tiền công 15.000 đồng/kg mít sạch. Anh Hoa chở trái cây thuê. Thu nhập của cả hai cộng lại chỉ khoảng 300.000 đồng/ngày, nhưng công việc không đều.

Chứng kiến cha mẹ vất vả, vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho mình, Minh vô cùng xót xa. Ước mơ lớn nhất của cậu bé giờ đây là mau chóng khỏi bệnh, để được trở lại trường học cùng bạn bè.

Lãnh đạo UBND xã Tân Khánh Trung xác nhận, hoàn cảnh gia đình chị Lanh đang rất khó khăn, con trai mắc bệnh hiểm nghèo cần tiền chữa trị khẩn cấp. Địa phương kêu gọi những tấm lòng nhân ái, đặc biệt là bạn đọc Dân trí, chung tay hỗ trợ gia đình chị Lanh vượt qua giai đoạn nguy khốn, giúp bé Minh sớm khỏi bệnh.