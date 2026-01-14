Mẹ già nghèo khó đau đớn tiễn đưa con gái bất hạnh

Chị Trần Thị Luyến là nhân vật trong bài viết “Mẹ già nghèo khó mong cộng đồng giúp con gái bất hạnh có cơ hội hồi phục”, được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Chị Luyến nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, gãy 2 chân do nhảy từ tầng 3, tổn thương đường tiêu hóa, vết cắt ở cổ tay.

Sau một thời gian được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà. Không lâu sau đó, chị Luyến qua đời tại nhà mẹ ruột ở thôn Đông Bến, xã Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.

Chị Trần Thị Luyến ra đi để lại mẹ già và con thơ với nỗi đau khôn cùng (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Trong nỗi đau người tóc bạc phải tiễn đưa người tóc xanh, bà Nguyễn Thị Ba (mẹ ruột chị Luyến) đau lòng chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Từ nay tôi không còn con gái, cháu ngoại cũng không còn mẹ nữa rồi!”.

Chị Luyến là con út trong gia đình có 3 anh em. Chị kết hôn với 1 người quê Hải Dương, sau đó hai vợ chồng cùng bố chồng vào Gia Lai sinh sống. Trải qua nhiều biến cố, cuộc sống rơi vào bế tắc, chị Luyến đưa con về nhà ngoại ở Bắc Ninh sinh sống. Nay chị ra đi, để lại con gái 14 tuổi cho người mẹ già chăm sóc.

Tuổi đã cao, sức khỏe yếu, bà Ba không khỏi lo lắng cho chặng đường phía trước khi phải nuôi dưỡng, chăm sóc cháu gái trong hoàn cảnh cả tiền bạc lẫn sức lực đều đã cạn kiệt.

Nén nỗi đau, bà Ba gửi lời cảm ơn tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, báo Dân trí và bạn đọc cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc khốn khó.

Chị Trần Thị Luyến được mẹ chăm sóc trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, BS.CKII Nguyễn Đăng Hùng cho biết, Bệnh viện rất tiếc trước sự ra đi của bệnh nhân Trần Thị Luyến và xin chia sẻ nỗi mất mát cùng gia đình.

Bệnh viện trân quý và biết ơn báo Dân trí, bạn đọc cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của bệnh nhân Luyến.

Sự đồng hành quý báu đó không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần với bệnh nhân và người nhà. Bệnh viện rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý báo trong thời gian tới.

Cuộc đời người phụ nữ bất hạnh đã khép lại, mong rằng những tấm lòng nhân ái sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ người mẹ già và con gái chị Luyến vượt qua giai đoạn khó khăn này.