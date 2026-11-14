“Em được sống rồi, biết ơn bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã cứu giúp”.

Đó là lời chị Lý Thị Phới (SN 1987, dân tộc Dao, trú tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), vui mừng chia sẻ ngày 12/11, sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, khi chưa biết lấy đâu ra tiền mổ tim, chị từng xin xuất viện, chỉ mong được nhìn con thêm một lần. Giờ đây, chị đã có thể trở về với gia đình sau ca phẫu thuật.

Chị Lý Thị Phới nở nụ cười sau ca mổ tim thành công (Ảnh: Hương Hồng).

Năm 2019, chị Phới từng được thay 2 van tim sau lần ngất xỉu trên nương. Khoản nợ hơn 100 triệu đồng vay để lo ca mổ ấy chị vẫn chưa trả hết. Những hôm đỡ mệt, người mẹ đơn thân đi hái chè thuê, bẻ măng, kiếm củi bán để trang trải cuộc sống.

Khi 2 van tim đã thay bị thoái hóa, chị rơi vào tình trạng suy tim nặng. Chị được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật sớm. Chi phí dự kiến cho ca mổ và hồi sức sau phẫu thuật khoảng 150 triệu đồng. Nghe đến khoản tiền ấy, chị bật khóc. Chị muốn được sống để nhìn các con lớn lên, nhưng không biết vay mượn ở đâu.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi, động viên chị Phới trong những ngày hồi phục sau ca mổ (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày 29/9, hoàn cảnh của chị được phản ánh trên báo Dân trí qua bài viết “Thiếu 150 triệu đồng mổ tim, mẹ đơn thân bật khóc xin về nhìn con lần cuối”. Đến 10h20 ngày 30/9, bạn đọc đã thông qua báo Dân trí giúp chị 335.371.049 đồng. Trước nhu cầu điều trị cấp thiết, báo Dân trí chuyển gấp toàn bộ số tiền để gia đình kịp đóng viện phí, chuẩn bị cho ca mổ.

Ngày 30/9, phóng viên Dân trí cùng các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trao biển biểu trưng số tiền 335.371.049 đồng bạn đọc ủng hộ đến gia đình chị Phới (Ảnh: Ngô Phương Anh).

Khi nhận biển biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Phới và chị gái Lý Thị Diến ôm nhau bật khóc. Sau những ngày lo lắng, 2 chị em đã có thể yên tâm ở lại bệnh viện chờ phẫu thuật. Các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội và Truyền thông, Bệnh viện Bạch Mai luôn quan tâm, động viên và phối hợp hỗ trợ gia đình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS Ngô Phi Long, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Hồi sức tích cực sau mổ, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết:

“Do bệnh lý của chị Lý Thị Phới phức tạp, các bác sĩ đã hội chẩn trước khi tiến hành phẫu thuật thay lại 2 van tim. Ca mổ đã thành công. Hiện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, các chỉ số theo dõi có chuyển biến tích cực. Dự kiến, bệnh nhân có thể xuất viện vào cuối tuần này và tái khám theo lịch hẹn”.

Dự kiến cuối tuần này chị Phới sẽ được xuất viện và tái khám theo lịch hẹn (Ảnh: Hương Hồng).

Từ khi điều trị suy tim để chuẩn bị phẫu thuật đến giai đoạn hồi sức sau mổ, chị Phới luôn được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai theo dõi, chăm sóc tận tình.

Sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Dân trí đã giúp gia đình có tiền lo viện phí để chị Phới tiếp tục điều trị. Sau ca mổ, điều chị mong mỏi suốt những ngày nằm viện là được trở về bên mẹ già và các con.

Bác sĩ Long gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và bạn đọc đã cùng đội ngũ y, bác sĩ hỗ trợ chị Phới trong quá trình điều trị.

“Sau ca phẫu thuật thay lại 2 van tim, chị Phới như được sống thêm một lần nữa”, bác sĩ Long chia sẻ.