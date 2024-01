Mặt mũi đen sì sau cú phóng điện cao thế, cậu bé 14 tuổi bỏng 55% cơ thể

Một đêm muộn giữa tháng 10/2023, sự tĩnh lặng hiếm hoi của phố phường Hà Nội bỗng chốc bị phá vỡ, bởi những tiếng còi hú liên hồi của chiếc xe cứu thương chạy một mạch từ Thanh Hóa đến thẳng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Chuyến xe chở theo cậu học trò lớp 9, Hồ Như Thanh (SN 2009), tính mạng đang rơi vào nguy kịch sau cú phóng điện cao thế oan nghiệt.

Đã tỉnh táo sau ca phẫu thuật ghép da nên Thanh càng cảm nhận rõ hơn sự đau đớn khủng khiếp đến từ những vết bỏng sâu khắp cơ thể. Gắng sức, Thanh cố rướn người về phía trước, há miệng thở dốc như cố hớp lấy từng chút oxy cho cơ thể.

Đôi tay em co quắp, biến dạng bởi hàng loạt sẹo co kéo, ngón tay cái và ngón chân giữa bên phải đã phải tháo bỏ do bỏng sâu.

Khắp người cậu bé chi chít sẹo lồi sần sùi, nham nhở, nhiều nơi mọng nước, rỉ máu. Hôm nay cũng là lần thứ 3 trong suốt hơn 3 tháng điều trị, Thanh được bố cho đi tắm.

Nói là tắm cho người sạch sẽ, khoan khoái hơn, nhưng công đoạn tắm rửa với em không khác gì một màn "tra tấn". Bởi đụng vào đâu em cũng đau đớn, khi lớp da giờ không còn làm tròn chức năng bảo vệ, ngăn ngừa những tác nhân bên ngoài tác động vào.

Từ lúc con trai nhập viện cấp cứu, anh Hồ Như Tùng chưa rời giường bệnh của con nửa bước. Gương mặt còn chưa hết sự bàng hoàng, giọng anh Tùng lạc đi:

"Hơn 3 tháng nằm viện, trải qua hàng chục ca phẫu thuật, có lúc bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần nhưng rồi thằng bé đã vượt qua. Bác sĩ nói con sẽ phải tiếp tục điều trị lâu dài nữa mới mong có thể tự phục vụ bản thân được", anh Tùng nói rồi lẳng lặng quay mặt đi lén lau nước mắt.

Người cha nghèo khó cho biết, chiều ngày 17/10/2023 Thanh được nghỉ học, em cùng một bạn gần nhà đi câu cá để cải thiện bữa ăn, ở hồ ngay trong thôn. Trong lúc vung cần câu, không may Thanh bị dòng điện cao thế chạy phía trên phóng trúng khiến em ngất lịm.

"Em nghe tin, khi chạy ra thì không còn hồn vía gì cả. Con trai em bất tỉnh nằm dưới đất, mặt mũi ám khói đen sì, quần áo vẫn còn đang bốc khói…", người bố nấc nghẹn kể lại.

Con gặp nạn thập tử nhất sinh, trong nhà không có lấy một đồng, anh Tùng đành "giật" tạm hàng xóm được vài triệu để theo xe ra Hà Nội cấp cứu.

Anh Thanh cho biết, vợ anh vốn mắc bệnh xương khớp nên chỉ làm được các việc nhẹ. Bản thân anh Thanh cách đây 2 năm bị tai nạn giao thông, đa chấn thương nặng, hiện giờ mỗi khi trái gió trở trời các di chứng vẫn thường xuyên hành hạ anh.

Cậu bé Thanh là con lớn đang học lớp 9, em gái học lớp 6, em út học lớp 1. Gia đình 5 người chỉ sống dựa vào mấy sào ruộng, nên quanh năm lúc nào cũng trong cảnh thiếu trước hụt sau.

"Em vay ngân hàng, vay tín dụng, vay anh em bạn bè, vay lãi ngoài…, giờ tổng số nợ gốc là hơn 300 triệu. Cả tuần nay em đã chạy vạy khắp mọi nơi nhưng vẫn không vay thêm được đồng nào nữa, đến suất cơm hàng ngày bố con cũng nhờ phòng Công tác xã hội hỗ trợ.

Từ lúc nhập viện, đây là khoa thứ 3 cháu nằm điều trị, bác sĩ bảo sau cháu sẽ phải chuyển khoa Phẫu thuật tạo hình để làm phẫu thuật nữa. Gia đình em kiệt quệ quá rồi. Xin anh chị, cô bác giúp đỡ", anh Tùng chắp tay trước ngực khẩn cầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Bùi Thanh Lợi, khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết:

"Cháu Hồ Như Thanh bị bỏng điện 55%, sâu 28% độ 3,4,5 ở mặt, thân, tứ chi. Do bỏng sâu, cháu đã phải phẫu thuật tháo 1 ngón tay và 1 ngón chân bên phải. Hiện tại toàn thân Thanh bị sẹo co kéo rất nặng rất khó khăn cho sinh hoạt.

Cháu Thanh sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và điều trị lâu dài nữa. Kinh phí điều trị cho cháu thời gian qua đã khiến gia đình khánh kiệt. Đã đi đến thời điểm này nếu dừng lại thì coi như mọi công sức trước kia đổ sông đổ biển, nên chúng tôi rất mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5106 xin gửi về:

1. Anh Hồ Như Tùng (bố cháu Hồ Như Thanh)

Địa chỉ: Thôn Tân Phúc, Tân Trường, Nghi Sơn, Thanh Hóa

ĐT: 0984457049

Hiện cháu Thanh đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH).

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5106)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269