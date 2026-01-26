Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa ở Nghệ An

Ngày 25/1, báo Dân trí phối hợp Đảng ủy, chính quyền và Công an xã Na Ngoi (Nghệ An) tổ chức khánh thành, bàn giao công trình nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa (trú bản Huồi Nhao, xã Nậm Càn cũ, nay là xã Na Ngoi).

Dự lễ khánh thành có ông Xồng Bá Lầu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Na Ngoi cùng đại diện Công an xã Na Ngoi, Đồn biên phòng Nậm Càn đóng trên địa bàn và đại diện các ban ngành, đoàn thể xã Na Ngoi.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Công trình nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa được xây dựng với kinh phí hơn 188 triệu đồng, trong đó độc giả báo Dân trí ủng hộ hơn 138 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An hỗ trợ 50 triệu đồng. Công trình do Công an xã Na Ngoi trực tiếp triển khai, giám sát thi công.

Công trình có diện tích 60m2, xây tường gạch kiên cố, nền lát gạch hoa, gồm 1 phòng khách, 2 buồng ngủ, nhà bếp và công trình vệ sinh. Ngoài kinh phí vật liệu, tiền công xây dựng, số tiền còn dư đủ cho bà Xìa sắm chiếc giường để mấy mẹ con có nơi ngủ.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng bà Lầu Y Xìa (Video: Hoàng Lam).

Thiếu tá Cự Bá Cở, Phó trưởng Công an xã Na Ngoi cho biết, trong quá trình xây dựng, trên địa bàn bị ảnh hưởng liên tiếp các trận mưa, bão... nên tiến độ bị chậm so với dự kiến ban đầu. Bên cạnh đó, giá vật liệu, chi phí vận chuyển, ngày công tại xã biên giới này tăng cao hơn các khu vực khác.

“Khó khăn lớn nhất là mặt bằng xây dựng. Khu vực được chính quyền địa phương, Ban quản lý bản chọn chị Xìa không đồng ý, những nơi khác lại không còn quỹ đất để xây dựng.

Công trình được xây dựng với kinh phí hơn 138 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ và 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Khó khăn tưởng chừng không thể giải quyết thì đồng chí Xồng Bá Cha, thời điểm đó là Chủ tịch Mặt trận xã Nậm Càn đã tặng chị Xìa một phần diện tích đất của gia đình để có địa điểm xây dựng”, Thiếu tá Cự Bá Cở thông tin.

Trải qua biến cố hôn nhân, bà Lầu Y Xìa trở về quê nhà với 4 con nhỏ. Không có tấc đất cắm dùi, không có ruộng, bà Xìa đi vào rừng làm thuê kiếm tiền nuôi các con. Một mái nhà che nắng, chắn mưa, thoát cảnh đi ở nhờ là mơ ước của người phụ nữ dân tộc Mông này.

Chính quyền xã Na Ngoi tặng quà chúc mừng bà Lầu Y Xìa trong ngày nhận nhà mới (Ảnh: Vĩnh Khang).

Bởi vậy, được xây tặng một căn nhà kiên cố là điều vượt quá sức tưởng tượng của người mẹ đơn thân nghèo khó. Nhiều lần bà Xìa rơi nước mắt khi được bàn giao căn nhà.

Người phụ nữ chưa từng vượt ra khỏi dãy núi cao nơi biên giới này không thể nói tiếng phổ thông. “Cảm ơn, cảm ơn lắm! Cứ ngỡ là đang mơ, không nghĩ tôi lại tặng căn nhà đẹp thế này”, lời cảm ơn của bà Xìa được Thiếu tá Cự Bá Cở dịch cho chúng tôi nghe.

Tại lễ khánh thành, bàn giao nhà Nhân ái, Đảng ủy, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc xã Na Ngoi tặng mẹ con bà Xìa 1 chăn ấm và 1 triệu đồng. Công an xã Na Ngoi tặng gia đình 1 nồi cơm điện, gạo, mắm, muối...

Thiếu tá Cự Bá Cở trao phần quà của Công an xã Na Ngoi đến gia đình bà Lầu Y Xìa (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Xồng Bá Lầu, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Na Ngoi cho biết: “Công trình nhà Nhân ái do báo Dân trí phối hợp Hội Chữ thập đỏ Nghệ An xây tặng gia đình chị Lầu Y Xìa hết sức có ý nghĩa, giúp mẹ con chị Xìa có chỗ ở ổn định, an toàn, góp phần làm tốt công tác an sinh, xã hội trên địa bàn.

Ngôi nhà được bàn giao trước thềm Tết Nguyên đán càng có ý nghĩa hơn đối với cuộc sống của mẹ con chị Lầu Y Xìa.

Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ thiết thực của báo Dân trí và quý độc giả”.