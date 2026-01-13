Khánh thành nhà Nhân ái, giúp 6 hộ nghèo ở Phú Thọ hoàn thành giấc mơ an cư

Khánh thành nhà Nhân ái, trao mái ấm tới 6 hộ nghèo tỉnh Phú Thọ (Video: Hương Hồng).

Sáng 13/1, báo Dân trí tổ chức Lễ khánh thành 6 ngôi nhà Nhân ái dành tặng 6 hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, ghi dấu một chặng đường kết nối bền bỉ giữa bạn đọc Dân trí và những phận đời còn nhiều thiếu thốn.

Tham dự chương trình có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Lương Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; ông Bùi Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ; Thượng tá Ngô Minh Đán, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an tỉnh Phú Thọ; cùng đại diện lãnh đạo UBND xã Quyết Thắng, UBND xã Yên Lập; bà con nhân dân xóm Khải Cai và các gia đình được nhận nhà Nhân ái.

6 ngôi nhà được khánh thành là kết quả từ các bài viết kêu gọi trên báo Dân trí, phản ánh những hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật, mất sức lao động kéo dài. Từ sự sẻ chia của hàng ngàn bạn đọc trong và ngoài nước, những mái nhà kiên cố đã được dựng lên, giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm trị bệnh, nuôi con và vượt qua nghịch cảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn nhấn mạnh, mỗi ngôi nhà Nhân ái là sự kết tinh của niềm tin, trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân ái mà bạn đọc báo Dân trí đã bền bỉ vun đắp trong suốt nhiều năm qua.

“Chúng tôi tin rằng, khi có được một chốn an cư, các gia đình sẽ có thêm điểm tựa để tiếp tục sống, hy vọng và vươn lên, vượt qua khó khăn”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Theo Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, chương trình Xây nhà Nhân ái không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là giúp các hộ nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, giảm bớt những rủi ro do thiên tai, bệnh tật và từng bước thoát nghèo bền vững.

Ông Lê Minh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, trân trọng sự quan tâm, đồng hành của báo Dân trí và bạn đọc cả nước.

“Đối với các hộ nghèo trên địa bàn, một ngôi nhà kiên cố là tài sản lớn, là ước mơ nhiều năm chưa dám nghĩ tới. Sự hỗ trợ kịp thời của báo Dân trí và bạn đọc đã giúp các gia đình có thêm niềm tin để ổn định cuộc sống”, ông Tiến chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng cho biết, sau khi các hộ dân được nhận nhà Nhân ái, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục theo sát, hỗ trợ, tạo điều kiện để các gia đình từng bước vươn lên.

Trong số 6 gia đình được trao nhà, nhiều hoàn cảnh khiến người dự không khỏi xúc động. Có hộ nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, mưa dột, gió lùa; có gia đình gánh nặng bệnh tật, thu nhập gần như không có; có người mất sức lao động, sống dựa vào sự đùm bọc của xóm làng...

Ngày nhận nhà mới, niềm vui hiện rõ trên gương mặt mỗi người, xen lẫn sự xúc động khó diễn tả thành lời.

Chị Bùi Thị Cón, đại diện các hộ gia đình được trao nhà chia sẻ ngắn gọn, chân thành: “Có được ngôi nhà này là điều gia đình tôi chưa từng dám nghĩ tới. Từ nay, chúng tôi đã có chỗ ở ổn định, không còn nơm nớp lo mưa gió. Gia đình xin hứa sẽ cố gắng làm ăn, sống tốt để không phụ tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm”.

Tại sự kiện, từ nguồn ủng hộ của bạn đọc Dân trí, Ban tổ chức đã trao quà tân gia tới 6 gia đình được nhận nhà Nhân ái, mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt.

Đồng thời, trao 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng, tới 20 em học sinh trên địa bàn xã Quyết Thắng có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên học tập tốt.

Cũng trong dịp này, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an tỉnh Phú Thọ, đã trao những phần quà thiết thực tới các hộ gia đình, góp thêm niềm vui và động viên bà con sớm ổn định cuộc sống trong mái ấm mới.

Khi buổi lễ khép lại, những chiếc chìa khóa trong tay các gia đình nghèo như một dấu mốc ý nghĩa của sự khởi đầu mới. Từ hôm nay, họ không chỉ có mái nhà vững chãi che nắng mưa, mà còn có thêm niềm tin để bước tiếp.

Với báo Dân trí, hành trình Nhân ái vẫn tiếp tục từ những điều giản dị nhất: 1 chốn an cư vững chãi, 1 điểm tựa để các gia đình vượt qua khó khăn và 1 tương lai được nhen lên từ sự sẻ chia.