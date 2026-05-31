Khánh thành cống Khuổi Ngàu: Khép lại những mùa lũ dữ, nối nhịp yêu thương

Sức mạnh của sự đồng lòng

Thiện Thuật là một xã nghèo của tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, thôn Khuổi Hắp nằm cách khá xa trung tâm xã, điều kiện giao thông và đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Trước đây, người dân trong thôn chưa có đường bê tông để đi lại; điện lưới quốc gia chưa thể đến một số hộ ở sâu trong núi; sóng điện thoại chập chờn khiến việc liên lạc nhiều khi bị gián đoạn.

Thế nhưng hôm nay, Khuổi Hắp đã khoác lên mình một diện mạo mới. Trong ngày khánh thành cống Khuổi Ngàu, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của từng người dân. Tiếng cười, những cái bắt tay và ánh mắt đầy hy vọng như báo hiệu một chặng đường mới đang mở ra.

Từ sớm, bà con thôn Khuổi Hắp đã có mặt để tham dự Lễ khánh thành cống Khuổi Ngàu (Ảnh: Đình Tùng).

Có mặt tại Lễ khánh thành cống Khuổi Ngàu từ sáng sớm, ông Lâm Văn Khèn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khuổi Hắp, tất bật cùng cán bộ xã và bà con trong thôn chuẩn bị cho sự kiện. Trên gương mặt người trưởng thôn, niềm vui và sự phấn khởi hiện rõ.

Ông Khèn cho biết, trước khi có cống tràn và con đường bê tông mới, lối vào thôn chỉ là con đường đất men theo suối Khuổi Ngàu. Vào mùa suối cạn, người dân còn có thể đi bộ hoặc chạy xe máy qua lại. Thế nhưng mỗi khi mưa lớn, nước suối dâng cao ngập lối đi, thôn gần như bị cô lập. Muốn ra ngoài, bà con phải dùng bè tre vượt suối.

Trước khi có cống tràn và con đường bê tông mới, lối vào thôn Khuổi Hắp là đoạn đường đất men theo suối Khuổi Ngàu. Mỗi khi mưa lớn, nước lũ dâng cao, đường đất bị nước nhấn chìm, giao thông chia cắt (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Mỗi khi mưa bão, nước lũ dâng cao, chảy xiết, không ai dám dùng bè tre vượt suối. Muốn ra ngoài, người dân phải đi đường vòng qua các sườn đồi, men theo những vách núi hiểm trở. Việc đi lại vì thế vô cùng khó khăn, bất tiện và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Suốt nhiều năm qua, 29 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu ở thôn Khuổi Hắp luôn đau đáu một mong ước: Có một công trình kiên cố bắc qua suối Khuổi Ngàu để việc đi lại không còn phụ thuộc vào thời tiết. Công trình ấy không chỉ bảo đảm dòng chảy tự nhiên của con suối mà còn là lối đi an toàn, thuận tiện, giúp người dân chấm dứt cảnh thấp thỏm mỗi mùa mưa lũ về.

Ông Lâm Văn Khèn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khuổi Hắp đã trực tiếp cùng bà con trong thôn tham gia xây dựng công trình cống Khuổi Ngàu (Ảnh: Đình Tùng).

Vì vậy, ngay khi nhận được thông tin tỉnh sẽ hỗ trợ toàn bộ xi măng, UBND xã cùng bạn đọc báo Dân trí chung tay lo liệu phần vật liệu còn lại, ông Khèn đã nhanh chóng tổ chức họp dân để bàn phương án triển khai.

Bà con thống nhất đóng góp ngày công lao động, tự vận chuyển và trộn vật liệu xây dựng. Người dân còn tận dụng tối đa nguồn vật liệu là cát sỏi sẵn có tại địa phương nhằm giảm chi phí thi công.

Nhờ sự chung sức, đồng lòng của bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương xã Thiện Thuật và bà con nhân dân, cống Khuổi Ngàu dài 11m, rộng 5m cùng tuyến đường dẫn bê tông dài hơn 50m, rộng trên 3m đã hoàn thành đúng tiến độ. Công trình không chỉ tạo lối qua suối an toàn mà còn hiện thực hóa ước mơ bao đời của người dân nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.

Trong từng mét vuông của công trình không chỉ có xi măng, cát, sỏi, đá do tỉnh, chính quyền địa phương, người dân và bạn đọc báo Dân trí cùng chung tay đóng góp, mà còn chứa đựng nghĩa tình đồng bào và sức mạnh của sự đoàn kết.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng lãnh đạo xã Thiện Thuật tham quan công trình (Ảnh: Đình Tùng).

Học sinh trong thôn không còn phải nghỉ học khi mưa lớn, nước suối dâng cao

Gắn bó với mảnh đất này gần trọn cuộc đời, bà Mong Thị Yên (SN 1955) vẫn chưa quên những mùa mưa lũ khi dòng Khuổi Ngàu dâng cao, làm ngập lối đi duy nhất của thôn. Khi ấy, việc đi lại, học hành hay tiếp cận dịch vụ y tế của người dân đều trở nên vô cùng khó khăn. Vì thế, có một lối qua suối kiên cố, an toàn luôn là niềm mong mỏi đau đáu của bà con nơi đây.

Hôm nay, trong buổi Lễ khánh thành cống Khuổi Ngàu, niềm mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực. Ánh mắt bà Yên ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động khi chứng kiến công trình mà người dân Khuổi Hắp từng nghĩ chỉ có trong ước mơ nay hiện hữu ngay trước mắt.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, lãnh đạo xã Thiện Thuật cùng bà con nhân dân thôn Khuổi Hắp bước đi trên cống Khuổi Ngàu (Ảnh: Đình Tùng).

Chị Triệu Thị Mến (SN 1987), phụ huynh của 2 trẻ nhỏ đang tuổi đi học, nhớ lại: “Ngày trước, cả nhà phải qua suối bằng lối đi tạm. Mỗi khi mưa lớn, rác và cành cây từ thượng nguồn trôi về, chắn ngang lối đi, rất nguy hiểm. Có những đợt mưa lũ kéo dài, tôi phải cho các con nghỉ học cả tuần vì không dám qua suối".

Khi cống Khuổi Ngàu và con đường bê tông mới được đưa vào sử dụng, việc đi học, đi làm của người lớn và trẻ em thuận tiện hơn trước rất nhiều. Đứng trên con đường mới kiên cố và sạch sẽ, người mẹ không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc.

Chị Triệu Thị Mến rất vui khi cống Khuổi Ngàu và đường dẫn bằng bê tông kiên cố được đưa vào sử dụng (Ảnh: Đình Tùng).

Tuy vậy, người phụ nữ trẻ vẫn còn những trăn trở. Theo chị Mến, ngoài khu vực suối Khuổi Ngàu, địa phương vẫn còn nhiều tuyến đường đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Chị mong bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành để có thêm những cây cầu, tuyến đường mới, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Nhân dịp khánh thành cống Khuổi Ngàu, thay mặt bạn đọc, báo Dân trí đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt) tới 20 học sinh nghèo vượt khó của xã Thiện Thuật (Ảnh: Đình Tùng).

“Không chỉ giúp bà con và các em học sinh đi lại thuận lợi, an toàn hơn trong mùa mưa lũ, cống Khuổi Ngàu còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân”, ông Hoàng Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiện Thuật chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng công trình, góp phần hiện thực hóa mong ước bấy lâu của người dân thôn Khuổi Hắp.