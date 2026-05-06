Hơn 720 triệu đồng nâng bước nam sinh 16 tuổi trở về từ lằn ranh sinh tử (Video: Hương Hồng).

Ngày 6/5, tại Bệnh viện Bạch Mai, báo Dân trí phối hợp cùng phòng Công tác xã hội, thăm và trao biển biểu trưng số tiền 424.645.156 đồng tới gia đình em Phạm Ngọc Quang (SN 2010, trú tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ).

Số tiền ấy được bạn đọc Dân trí gửi gắm qua từng lượt chia sẻ, ủng hộ và đã được chuyển tới chị Nguyễn Thị Tâm (mẹ của Quang) trước đó để kịp thời chi trả chi phí điều trị.

Không ồn ào, không những lời hoa mỹ, chị Nguyễn Thị Tâm chỉ lặng lẽ ôm tấm biển biểu trưng vào lòng. Ánh mắt người phụ nữ từng nhiều đêm thức trắng ngoài cửa phòng hồi sức nhòe đi vì xúc động.

“Có lúc em tưởng con không qua khỏi… Giờ con còn sống, với gia đình đã là điều quý giá nhất”, chị Tâm nghẹn ngào nói.

Phóng viên Dân trí cùng cán bộ Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai trao biển biểu trưng số tiền 424.645.156 đồng do bạn đọc ủng hộ tới chị Nguyễn Thị Tâm (mẹ của Quang) (Ảnh: CTV).

Bên cạnh sự giúp đỡ qua báo Dân trí, gia đình chị Tâm còn nhận được hơn 300 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, bà con, bạn bè, nhà trường cùng chính quyền địa phương (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng).

Tổng số tiền mà bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình chị Tâm đến thời điểm hiện tại là hơn 720 triệu đồng.

Em Phạm Ngọc Quang từng rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, suy hô hấp cấp, phải thở máy, lọc máu liên tục và can thiệp ECMO - kỹ thuật hồi sức cao nhất dành cho những ca bệnh nguy kịch.

Cậu học trò 16 tuổi nằm bất động, giữa tiếng máy móc đều đều, còn người mẹ đứng bên ngoài, chỉ biết nhìn con qua lớp kính dày, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.

Chị Tâm gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua lúc khó khăn nhất (Ảnh: Hương Hồng).

“Có những lúc chúng tôi chỉ biết động viên gia đình cố gắng, bởi bệnh nhân còn rất trẻ, nếu vượt qua được giai đoạn nguy kịch sẽ có cơ hội hồi phục”, anh Lê Quốc Đạt, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Chính trong thời khắc ấy, sự chung tay của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm đã trở thành điểm tựa quan trọng, không chỉ giúp gia đình có điều kiện tiếp tục điều trị, mà còn tiếp thêm niềm tin để họ không buông xuôi.

Nhờ nỗ lực của các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội cùng sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái, Quang đã vượt qua cơn nguy kịch. Các chỉ số sinh tồn dần ổn định, em được chuyển về tuyến dưới để tiếp tục điều trị.

Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng cánh cửa sự sống đã mở ra với Quang.

Hiện Quang đã vượt qua cơn nguy kịch, em được chuyển tuyến dưới tiếp tục chữa trị (Ảnh: Hương Hồng).

“Gia đình em biết ơn các bác sĩ, bạn đọc Dân trí và tất cả những người đã giúp đỡ cháu trong lúc khó khăn nhất. Nếu không có mọi người, có lẽ con em đã không còn cơ hội…”, chị Tâm xúc động nói.

Hơn 720 triệu đồng không chỉ giúp cậu học trò giữ lại sự sống, mà còn giúp một gia đình giữ lại hy vọng. Và ở đâu đó, giữa những bộn bề của cuộc sống, những tấm lòng nhân ái vẫn đang lặng lẽ nối dài, để không ai phải đơn độc khi đứng trước ranh giới mong manh nhất của đời người.