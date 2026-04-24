Hơn 200 triệu đồng từ bạn đọc giúp giành lại sự sống của bé trai sinh non

Bạn đọc ủng hộ hơn 200 triệu đồng giúp bé sinh non giành lại sự sống (Video: Hương Hồng).

Ngày 24/4, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm và trao biển biểu trưng số tiền 180.021.775 đồng tới chị Nguyễn Thị Hằng (mẹ bé Tuấn Việt).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ bé Tuấn Việt thông qua báo Dân trí, đã được kết chuyển trước đó vào tài khoản của chị Hằng nhằm kịp thời phục vụ việc điều trị cho con.

Ngoài ra, chị Hằng còn nhận thêm 20 triệu đồng từ Quỹ Thiện Tâm trao tặng trực tiếp tại bệnh viện. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị đã nhận được tổng số tiền hơn 200 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm để tiếp tục hành trình chữa trị cho bé Tuấn Việt.

Phóng viên Dân trí cùng cán bộ Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trao biển biểu trưng số tiền 180.021.775 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới chị Nguyễn Thị Hằng (mẹ bé Tuấn Việt) (Ảnh: CTV).

Bé Tuấn Việt là hoàn cảnh trong bài viết “Bé trai sinh non 24 tuần thai, 14 tháng vẫn chưa thể tự thở”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Những ngày qua, hành trình giành giật sự sống của bé Tuấn Việt khiến không ít bạn đọc nghẹn lòng. Sinh non khi mới 24 tuần tuổi thai, cân nặng chỉ khoảng 700 gram, cậu bé phải bước vào cuộc chiến sinh tử ngay từ khi vừa chào đời.

Sau 18 tháng, Tuấn Việt vẫn chưa thể tự thở, phải mở khí quản, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị y tế hỗ trợ.

Mỗi ngày trôi qua với Tuấn Việt là một cuộc chiến đầy đau đớn và mong manh. Những cơn viêm phổi, nguy cơ suy hô hấp luôn rình rập, đe dọa tính mạng bé bất cứ lúc nào. Để duy trì sự sống, Tuấn Việt cần điều trị lâu dài với chi phí lớn, vượt quá khả năng của gia đình vốn đã kiệt quệ sau thời gian dài chạy chữa.

Bé Tuấn Việt chào đời khi nằm trong bụng mẹ được 24 tuần tuổi và chỉ nặng 700 gram (Ảnh: Hương Hồng).

Đón nhận số tiền hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Hằng không giấu được xúc động. Người mẹ nghẹn ngào gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các y, bác sĩ, bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã dang tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất.

“Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Nhờ có sự giúp đỡ của các y, bác sĩ, bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, con em có thêm cơ hội được điều trị, được sống tiếp. Gia đình em sẽ cố gắng hết sức để chăm con, không bao giờ bỏ cuộc”, chị Hằng chia sẻ.

Theo chị Hằng, toàn bộ số tiền hỗ trợ sẽ được dùng để chi trả chi phí điều trị, thuốc men và chăm sóc đặc biệt cho bé Tuấn Việt trong thời gian tới. Chặng đường phía trước còn rất dài và gian nan, nhưng sự chung tay của những tấm lòng nhân ái đã tiếp thêm cho gia đình niềm tin để không gục ngã.

Chị Nguyễn Thị Thanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ: “Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của báo Dân trí và các nhà hảo tâm. Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để họ tiếp tục kiên trì điều trị cho bé”.

Cuộc sống của cậu bé Tuấn Việt gắn liền với bệnh viện từ khi chào đời (Ảnh: Hương Hồng).

Dù đã vượt qua nhiều thời điểm nguy kịch, nhưng Tuấn Việt vẫn cần được theo dõi sát sao, điều trị tích cực và chăm sóc đặc biệt trong thời gian dài.

Trên giường bệnh, đứa trẻ nhỏ bé vẫn từng ngày bám víu sự sống bằng tất cả sức lực của mình. Bên cạnh, người mẹ trẻ lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở của con, hy vọng một ngày con có thể tự thở, lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Sự chung tay của bạn đọc không chỉ là những con số, mà còn là nguồn sáng ấm áp, thắp lên hy vọng giữa những ngày tháng tăm tối nhất của gia đình nhỏ. Với chị Hằng, đó là điểm tựa để tiếp tục bước đi trên hành trình đầy nước mắt, nhưng chưa bao giờ tắt hy vọng.