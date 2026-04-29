Hơn 10 lần phẫu thuật, người bố 2 con chống nạng tập đi, nụ cười đã trở lại

Sau 10 lần phẫu thuật, người bố 2 con chống nạng tập đi, nụ cười trở lại (Video: Hương Hồng).

Ngày 28/4, phóng viên Dân trí phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 131.730.795 đồng tới anh Nguyễn Văn Cường (SN 1987, trú xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí và đã được kết chuyển trực tiếp tới tài khoản của anh Cường trước đó để kịp thời phục vụ việc điều trị. Ngoài ra, tại bệnh viện, anh Cường còn nhận thêm 40 triệu đồng từ các nhà hảo tâm (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền anh Cường nhận được từ bạn đọc và các nhà hảo tâm là hơn 171 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao biển biểu trưng số tiền 131.730.795 đồng bạn đọc giúp đỡ tới vợ chồng anh Cường (Ảnh: CTV).

Anh Cường là hoàn cảnh trong bài viết "Gia cảnh khốn cùng của người đàn ông 39 tuổi sau 10 lần phẫu thuật chân", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Những ngày này, tại hành lang bệnh viện, hình ảnh người đàn ông chống nạng, bước từng bước chậm rãi khiến nhiều người dõi theo. Mỗi bước đi còn chậm, nhưng đã vững vàng hơn. Có lúc, anh dừng lại tựa vào tường, nở nụ cười hiền.

Cách đây chưa lâu, anh Cường vẫn nằm bất động trên giường bệnh sau hơn 10 lần phẫu thuật. Một tai nạn bất ngờ khiến anh gãy xương đùi nghiêm trọng, phải trải qua liên tiếp nhiều ca mổ lớn nhỏ.

Bị tai nạn giao thông gãy xương đùi từ tháng 4/2025, anh Cường phải trải qua 10 ca phẫu thuật (Ảnh: Hương Hồng).

Có thời điểm, nguy cơ nhiễm trùng khiến việc giữ lại chân phải của anh Cường trở nên rất khó khăn. Những ngày ấy, anh gần như không dám nghĩ mình có thể đứng dậy.

Chi phí điều trị tăng từng ngày, trong khi gia đình vốn đã rất chật vật. Để chữa trị cho anh, người thân phải vay mượn khắp nơi. Giữa lúc tưởng chừng bế tắc, sự chung tay của bạn đọc Dân trí đã đến kịp thời, giúp anh tiếp tục điều trị và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Đón nhận sự sẻ chia nghĩa tình từ bạn đọc Dân trí, anh Cường xúc động nói: “Có lúc, em nghĩ mình sẽ không đi lại được nữa. Giờ mỗi ngày em tập đi thêm một chút, thấy mình khỏe lên là vui lắm. Em biết ơn các bác sĩ và bạn đọc Dân trí rất nhiều!”.

Từng nằm bất động sau 10 lần phẫu thuật, anh Cường nay đã chống nạng tập đi (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Trần Mạnh Hùng, khoa Phẫu thuật Chấn thương Chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ca phẫu thuật của anh Cường đã đạt kết quả tốt. Hiện bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục tập phục hồi chức năng tại nhà.

“Quá trình hồi phục của bệnh nhân có tiến triển tích cực. Sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm là nguồn động viên rất lớn để bệnh nhân kiên trì điều trị”, bác sĩ Hùng cho biết.

Vợ chồng anh Cường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm (Ảnh: Hương Hồng).

Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, anh Cường lại tự tập đi thêm vài bước. Từ giường bệnh đến hành lang bệnh viện, sắp tới là con đường trở về nhà. Hành trình ấy không chỉ là hồi phục thể chất, mà còn là hành trình tìm lại niềm tin.

Sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí đã mang đến một thay đổi lớn, người bố 2 con có thể đứng dậy, mỉm cười và bước tiếp. Trong từng bước chân ấy là lòng biết ơn, sự kiên trì và một cuộc sống mới đang dần mở ra.