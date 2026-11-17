Nữ sinh lớp 7 và ước mơ bữa cơm nhà có thịt

Những ngày hạnh phúc nhất tuần với Lương Thị Hoài An (lớp 7B, Trường THCS Kim Lâm, xã Sơn Lâm, Nghệ An) có lẽ là từ thứ hai đến thứ sáu. Bởi những ngày đó, em được ăn bán trú tại trường theo chế độ hỗ trợ của Nhà nước. Cuối tuần, Hoài An trở về với mâm cơm nghèo đến nghẹn lòng của gia đình.

Mâm cơm trưa dọn ra trên chiếc mâm mây cũ kỹ chỉ một màu xanh ngắt với đĩa đậu đũa sống, bát đậu đũa giã măng muối và bát canh lá ngót. Bữa ăn của gia đình em trôi qua trong im lặng, bởi có lẽ đó cũng chỉ là duy trì cuộc sống giữa cái nghèo bủa vây lấy căn nhà nhỏ.

Hình ảnh em Lương Thị Hoài An được phóng viên ghi nhận tại trường (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà nội em đã 8 năm ròng rã chạy thận dưới bệnh viện tỉnh. Ông nội già yếu. Mẹ An bị bệnh động kinh nặng, trong một cơn co giật phát tác bất ngờ ngã nhào vào bếp lửa, đôi bàn tay bị bỏng, đóng thành mảng sẹo lớn, không còn khả năng lao động.

Gánh nặng gia đình dồn lên vai anh Lương Văn Phiệt (SN 1990, bố của An). Tiền công làm phụ xây, bóc keo thuê của anh không đủ để lo 7 miệng ăn và 2 người ốm. Thấy cha mẹ nghèo, anh trai của An đành ngậm ngùi gác lại giấc mơ đèn sách khi vừa học xong lớp 11, rời quê đi làm thuê.

Khi cái ăn từng bữa đang phải chật vật, Tết đối với Hoài An trở thành một niềm ao ước.

"Con thích Tết vì có thịt, có cá, có cả tiền mừng tuổi nữa. Tết năm ngoái con được mừng tuổi 100.000 đồng, con biếu bà chữa bệnh", Hoài An lí nhí chia sẻ, đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không.

Hoài An và mẹ bên mâm cơm chỉ có canh, rau (Ảnh: Hoàng Lam).

Số tiền mừng tuổi ít ỏi mà những đứa trẻ khác dùng để mua đồ chơi, với cô bé vùng biên này lại là những viên thuốc níu giữ sự sống cho bà.

Em cũng đâu biết rằng 18 bao lúa thu hoạch vừa rồi chưa hẳn đủ lo cho 7 miệng ăn trong gia đình đến mùa giáp hạt. Còn Tết, với gia đình An còn xa vời.

Bà Lô Thị Hiền, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Lâm cho biết, gia đình anh Lương Văn Phiệt là trường hợp đặc biệt khó khăn, éo le trên địa bàn xã. Vào dịp Tết Nguyên đán, địa phương đều có những phần quà động viên hay ưu tiên suất hỗ trợ từ các đoàn thiện nguyện để gia đình có thêm chi phí mua thêm cân thịt, gói bánh...

Chiếc áo cũ sờn của cô bé chờ Tết để gặp mẹ

Cách trường của Hoài An không xa, nỗi buồn của cô bé Lô Hiền Trang (lớp 5B, Trường Tiểu học Kim Lâm, Sơn Lâm) lại mang một hình hài khác - nỗi buồn của sự chia ly và thiếu vắng tình mẫu tử.

Bố mẹ ly hôn từ khi Trang mới tròn 1 tuổi. Hình ảnh về mẹ trong em là những cuộc gọi qua màn hình điện thoại. Em lớn lên trong vòng tay của ông bà nội đã già và người cha có khiếm khuyết về mặt nhận thức.

Với cô bé Hiền Trang, Tết gắn với lời hứa trở về của mẹ (Ảnh: Hoàng Lam).

Mỗi ngày, từ bản Thanh Tiến xa xôi, cô học trò nhỏ phải thức dậy từ sớm, đạp xe quãng đường 8km để đến lớp. Nhìn bạn bè có cha đưa, mẹ đón, Trang chỉ biết cúi đầu, giấu giọt nước mắt tủi thân vào lòng.

Khi được hỏi về mẹ, đôi bàn tay nhỏ bé của em cứ vò mãi vào vạt áo trắng đã ngả màu, đầy những vết mốc.

"Mẹ nói Tết mẹ về nhưng con nhớ mới chỉ được đón 1 cái Tết cùng mẹ thôi....", giọng em nghẹn lại, nước mắt rơm rớm chực trào.

Tết đối với cô bé 10 tuổi không chỉ mong tấm áo mới, mà còn là niềm ao ước được cảm nhận trọn vẹn hơi ấm vòng tay của mẹ.

Thùng quần áo cũ của cô Hiệu phó và hơi ấm tình thương nơi biên giới

Cô Đặng Thị Miên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Lâm cho biết, toàn trường có 487 học sinh với 4 thành phần dân tộc, trong đó đồng bào Thái và Khơ Mú chiếm số lượng lớn.

Đa số người dân còn rất khó khăn, nhận thức còn nhiều hạn chế, bởi vậy nhiều gia đình phó mặc việc chăm sóc con cái cho nhà trường. Nhiều học sinh đến trường với manh áo cũ rách, mùa đông lạnh thấu xương cũng không có nổi chiếc áo ấm lành lặn.

Cô Miên bên thùng đồ "cứu cánh" cho học sinh nghèo (Ảnh: Hoàng Lam).

Hàng năm, Ban giám hiệu nhà trường kết nối với các nhóm thiện nguyện, xin quần áo cho học sinh. Tuy nhiên, các em còn nhỏ, không biết giữ gìn, bảo quản nên ngoài số quần áo phát cho học sinh, cô Miên chuẩn bị một số bộ lành lặn, sạch sẽ cất sẵn trong phòng làm việc của mình.

Mùa Đông sắp về, cô Miên lại tất bật kết nối để lo quần áo ấm cho học sinh.

“Cùng với vận động tài trợ quần áo ấm, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch chăm lo Tết cho các em. Ngoài bánh, kẹo, chúng tôi cố gắng có những phần quà hỗ trợ các học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mong muốn các em có một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn”, cô Đặng Thị Miên chia sẻ.

Mùa Đông năm nay đến muộn khi mùa Xuân sắp cận kề, những người thầy, người cô nơi đây ngoài nhiệm vụ chuyên môn lại tất bật ngược xuôi, kết nối với những tấm lòng hảo tâm để gom góp những yêu thương để sưởi ấm cho những tâm hồn nhỏ bé nơi biên cương.