Học bổng yêu thương gieo mầm ước mơ của trẻ em Chiềng Sinh

Những ước mơ rất nhỏ khiến mọi người xúc động

Sáng 17/12, sân khấu Lễ khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái tại Điện Biên trở nên rạng rỡ hơn, không phải bởi ánh đèn hay những trang hoàng lộng lẫy, mà bởi những gương mặt trẻ thơ còn rụt rè, những bước chân nhỏ bé nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui khôn xiết.

Trong không khí ấm áp nghĩa tình ấy, 20 suất học bổng của bạn đọc báo Dân trí đã được trao tận tay 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chiềng Sinh. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Số tiền không quá lớn, nhưng với các em nhỏ vùng cao còn nhiều thiếu thốn, đó là nguồn động viên ý nghĩa.

Tại Lễ khánh thành 8 nhà Nhân ái ở Điện Biên, 20 học sinh hoàn cảnh khó khăn xã Chiềng Sinh được trao tặng học bổng của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Thành Đông).

Trong những bộ quần áo giản dị, có em còn đi dép trái, các em nhỏ bỡ ngỡ bước lên sân khấu nhận học bổng. Mỗi cái cúi đầu lễ phép, mỗi nụ cười e dè đều khiến những người có mặt xúc động.

Em Giàng A Hạnh (SN 2017, học sinh lớp 3A2, Trường Tiểu học Mường Thín) là em nhỏ đầu tiên được xướng tên. Cậu bé gầy gò ôm chặt suất học bổng vào lòng như ôm trọn ước mơ của mình. Trước đông người, em rụt rè nói lời cảm ơn: “Con cảm ơn các bác! Có tiền này, con sẽ mua vở mới, không phải dùng lại vở cũ của chị nữa ạ”.

Ước mơ của Hạnh không phải là món đồ chơi mới hay quần áo đẹp, mà là những cuốn vở trắng tinh, thơm mùi giấy mới - điều tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng với em lại là niềm mong mỏi từ lâu.

Những ánh mắt trẻ thơ vùng cao Chiềng Sinh lấp lánh niềm vui trong ngày nhận học bổng (Ảnh: Tùng Dương).

Mỗi em nhỏ lên nhận học bổng là một câu chuyện, một hoàn cảnh riêng, nhưng tất cả đều có nghị lực và khát khao vươn lên.

Để lại ấn tượng nhất có lẽ là cô bé Lò Ngọc Uyên Nhi (SN 2018), học sinh lớp 2A1, Trường Tiểu học Khong Hin. Bố mất sớm vì bệnh nặng, mẹ đi làm thuê xa nhà, Nhi hiện sống cùng ông bà ngoại nghèo khó.

Cầm suất học bổng trên tay, Uyên Nhi hồn nhiên nói: “Con sẽ đưa tiền cho bà để mua chiếc bàn học mới, vì bàn học của con gãy chân rồi”.

Câu nói mộc mạc, hồn nhiên khiến nhiều đại biểu lặng đi, thương hoàn cảnh mồ côi cha, thiếu thốn đủ bề, nhưng cũng xúc động trước sự hiếu thảo và chín chắn sớm hơn tuổi của cô bé.

Cùng cảnh mồ côi, bé Lò Thị Ngọc Anh (SN 2018), học sinh lớp 2A2, Trường TH-THCS Nà Sáy, hiện sống cùng bà ngoại sau khi mẹ mất, bố đi lấy vợ mới. Khi được hỏi sẽ dùng tiền học bổng vào việc gì, Ngọc Anh bẽn lẽn: “Con sẽ mua chiếc cặp tóc, còn lại đưa hết cho bà để mua thêm thức ăn ngon ạ”.

Em Lù Thị ngọc Anh (ngồi ngoài cùng bên trái hàng đầu) sống cùng bà ngoại sau khi mẹ mất, bố lấy vợ mới (Ảnh: Tùng Dương).

Ngồi phía dưới, cậu bé Mùa A Thái háo hức kể về dự định mua một đôi dép mới, bởi đường đến trường phải vượt qua dốc đá lởm chởm, trong khi đôi dép của em đã mòn vẹt, tuột quai.

“Có dép mới, đi học sẽ không đau chân nữa”, Thái cười rạng rỡ, nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt lấm lem.

Báo Dân trí tiếp tục chắp cánh những ước mơ của trẻ em vùng khó khăn

20 suất học bổng là 20 câu chuyện khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm chung là nghị lực và khát vọng vươn lên. Những món quà nhỏ ấy không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn gieo vào tâm hồn các em niềm tin rằng các em không đơn độc trên hành trình đến trường.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao học bổng, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Chiềng Sinh vươn lên trong học tập (Ảnh: Thành Đông).

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, bày tỏ sự xúc động khi tận mắt chứng kiến những gương mặt rạng ngời của các em nhỏ trong khoảnh khắc nhận học bổng.

“Chúng tôi tin rằng, mỗi suất học bổng được trao hôm nay không chỉ giúp các em có thêm điều kiện mua sách vở, dụng cụ học tập. Quan trọng hơn, đó là nguồn động viên, tiếp thêm động lực để các em vững tin học tập, nỗ lực vươn lên. Báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành cùng trẻ em vùng khó khăn trên khắp cả nước, góp phần gieo mầm những ước mơ đẹp cho tương lai”, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí khẳng định.

Ông Hà Cầm Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh cho biết, xã hiện có hơn 1.300 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó có nhiều học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Việc bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm trao học bổng là sự động viên kịp thời, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, vươn lên thay đổi cuộc đời.

Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh trao học bổng của bạn đọc báo Dân trí cho trẻ em khó khăn (Ảnh: Thành Đông).

Buổi lễ khép lại, nhưng những nụ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui của trẻ em Chiềng Sinh vẫn còn in đậm. Những ước mơ về trang vở mới, đôi dép mới, bữa cơm ngon hơn cho bà hay chiếc bàn học vững chãi hơn… tất cả tạo nên một bức tranh đầy cảm động về nghị lực và khát vọng sống.

Từ đây, những ước mơ ấy sẽ được chắp thêm đôi cánh, bay cao, bay xa, hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn cho các em.