Bốn bà cháu người Khmer sắp có nhà mới

Báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vừa phối hợp UBND xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình bà Trần Thị Thương (57 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ).

Bà Thương là nhân vật trong bài viết "Ba đứa trẻ bị bỏ lại và người bà nghèo trong căn nhà xiêu vẹo", đăng ngày 6/11.

Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo xã Nhơn Mỹ trao số tiền bạn đọc giúp đỡ bà Thương xây nhà (Ảnh: Nguyễn Minh).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc khắp nơi đã chung tay ủng hộ bà Thương 111.202.915 đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà để xây dựng ngôi nhà mới.

Tại buổi lễ, ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, bày tỏ sự trân trọng đối với tấm lòng của bạn đọc Dân trí đã quan tâm, sẻ chia và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là gia đình bà Thương.

Theo đại diện UBND xã Nhơn Mỹ, dù được Đảng, Nhà nước quan tâm và triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội, địa phương vẫn còn những trường hợp khó khăn về nhà ở, chữa bệnh và nuôi con ăn học. Thời gian qua, xã nỗ lực kết nối các tổ chức, cộng đồng để vận động nguồn lực hỗ trợ người dân, trong đó có sự đồng hành của báo Dân trí.

“Mỗi một ngôi nhà được khởi công, không chỉ riêng hộ dân mà chính quyền địa phương cũng rất vui mừng vì có thêm một gia đình an cư, lạc nghiệp. Đặc biệt hơn nữa, số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ để bà Thương xây dựng được ngôi nhà đủ tiêu chí 3 cứng, đây là điều vô cùng quý giá”, ông Thơm chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo xã Nhơn Mỹ, ông Thơm cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc đã dành tình yêu thương cho người dân, đồng thời mong muốn báo tiếp tục lan tỏa những hoạt động ý nghĩa, chung tay với địa phương chăm lo công tác an sinh xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đón nhận sự hỗ trợ, bà Thương xúc động khi gia đình sắp có nơi ở kiên cố: “Ngôi nhà cũ là nhà tình thương, xây dựng hơn 20 năm, đã xuống cấp, rách nát nhưng tôi không có khả năng sửa chữa. Nay được bạn đọc tặng hơn 110 triệu đồng cất nhà mới, tôi mừng lắm”.

Ba đứa trẻ đang sống cùng bà Thương là Lý Ngọc Thái (15 tuổi), Trần Thạch Gia Túc (11 tuổi) và Trần Kim Thảo Nguyên (8 tuổi), đều là người Khmer. Cha mẹ không ở bên, các em phải sống nương tựa vào bà ngoại, việc học hành cũng dang dở, chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa.

Bà Thương vui mừng vì sắp có nhà mới (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Thương kể, cuộc sống của bà vốn nghèo khó từ nhỏ. Tài sản đáng giá nhất mà bà có được là nền nhà rộng hơn 100m² do cha mẹ chồng để lại.

Năm 2009, chồng bà qua đời vì bệnh ung thư, để lại bà cùng 2 người con trong cảnh khó khăn chồng chất. Sau này, các con đi làm xa, 3 đứa cháu được gửi lại cho bà chăm sóc.

Ngôi nhà cũ của bà Thương và các cháu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Căn nhà cũ của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên trong gần như không có tài sản đáng giá, chỉ có chiếc giường gỗ ọp ẹp là nơi 4 bà cháu nghỉ ngơi.

Theo thiết kế, nhà Nhân ái tặng gia đình bà Thương có chiều ngang 4m, dài 9m, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và nhà vệ sinh. Công trình dự kiến hoàn thành sau 1 tháng xây dựng.

Tiếp sức người mẹ đơn thân có 3 con mắc bệnh nặng

Cũng trong dịp này, báo Dân trí trao 131.532.684 đồng do bạn đọc ủng hộ đến chị Thạch Thị Mỹ Trung (48 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ), nhân vật trong bài viết “Người mẹ nghèo ôm 3 con bệnh tật, chắt chiu từng ngày để sống”.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, chị Trung cho biết đã mua cửa sổ và một số vật dụng để gia cố ngôi nhà. Do 3 người con mắc bệnh nặng, chị trích hơn 50 triệu đồng để chữa bệnh cho các con. Số tiền còn lại, chị dành chi tiêu tiết kiệm và làm vốn sản xuất.

Chị Trung đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ (Ảnh: Nguyễn Minh).

“Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng bạn đọc, chính quyền địa phương đã tiếp thêm động lực để mẹ con tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi xin hứa sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, không phụ sự giúp đỡ của mọi người”, chị Trung chia sẻ.

Theo chị Trung, trước đây chồng chị lên thành phố làm phụ hồ. Tuy nhiên, từ khi con gái út chào đời, chồng chị ít quan tâm, không gửi tiền về phụ vợ nuôi con. Sau đó, người chồng đi biệt, mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai chị.

Trong 5 người con của chị Trung, em Lâm Thị Ái Xuân (17 tuổi) mắc bệnh thận yếu, viêm phổi bẩm sinh nên phải nghỉ học, đi làm công nhân thời vụ. Bé Lâm Thị Thảo Vy (9 tuổi) cũng không thể học hành bình thường vì mắc bệnh suyễn, kèm tình trạng đi vệ sinh mất kiểm soát.

Còn bé Lâm Ngọc Thúy Ngân (3 tuổi), từ khi chào đời đã mắc nhiều bệnh. Khi mới 10 tháng tuổi, bé phải phẫu thuật cắt bỏ mật.

Chị Trung và các con (Ảnh: Bảo Kỳ).

Các con lần lượt đau bệnh, hết em này nhập viện lại đến em khác cần chăm sóc. Đặc biệt, bé Ngân có thời gian nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Tiền làm được bao nhiêu, chị Trung đều dành để chạy chữa cho con, khiến người mẹ đơn thân nhiều lúc rơi vào cảnh túng quẫn.

Tài sản lớn nhất của gia đình là căn nhà đang ở cùng vài trăm mét vuông đất, nằm xa chợ và trường học. Trên phần đất này, chị trồng rau, nuôi vài trăm con ếch để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.