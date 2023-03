Hai con bất ngờ bị liệt ở tuổi 7 - 8, vợ chồng day dứt vì... nghèo

Những ngày đầu tháng 3, qua lời giới thiệu của thầy giáo ở xã miền núi Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, chúng tôi tìm đến gia đình bà Hà Thị Uy (SN 1971), trú thôn Đá Bàn, một gia cảnh "nghèo bền vững" tại địa phương.

Vợ chồng bà Uy đều là người hiền lành, chịu thương, chịu khó, siêng năng, thế nhưng lúc nào cũng thiếu thốn, bởi lẽ 2 đứa con của họ - Nguyễn Hữu Thiện (SN 2001) và Nguyễn Hữu Chí (SN 2010) đều không may bị tật nguyền, .

Căn nhà nhỏ của gia đình bà Uy nằm heo hút gần ngọn đồi bên đường Hồ Chí Minh. Thấy khách đến, một người đàn ông đen nhẻm với vóc dáng gầy gò ra đón, ông là Nguyễn Hữu Báu (SN 1969), chồng bà Uy.

Hôm chúng tôi đến thăm, chỉ có ông Báu và cậu con út Nguyễn Hữu Chí ở nhà, còn cháu Nguyễn Hữu Thiện đang được mẹ đưa vào bệnh viện điều trị vì lên cơn đau đột ngột.

Nước mắt ông Báu rưng rưng khi kể về hoàn cảnh gia đình mình. Trước đây ông từng đi bộ đội, khi giải ngũ về quê đã cùng vợ bươn chải, cố gắng làm lụng đủ việc, chỉ mong sau có cuộc sống no đủ, có mái ấm chui ra chui vào.

Thế nhưng, ước mong đó suốt hàng chục năm qua vẫn chưa trở thành hiện thực, bởi 2 cậu con trai bệnh tật, chạy chữa khắp nơi, "tiền mất tật mang", cuộc sống vì thế ngày càng rơi vào bế tắc.

Căn nhà nơi cả gia đình nghèo đang nương náu cũng là nhờ một số tổ chức quyên góp, hỗ trợ, thế nhưng vì chi phí hạn hẹp nên cũng chỉ dựng được mấy bức tường, lợp mái tạm bợ để trú mưa trú nắng. Gọi là nhà nhưng cũng chẳng có cửa, trống hoác, gió lùa tứ phía.

"Hai con của tui lúc sinh ra đều bình thường, chứ không phải khuyết tật bẩm sinh, thế nhưng chẳng hiểu tại sao cứ lên 7-8 tuổi là bắt đầu có triệu chứng chân tay co rút lại, sau đó thì chẳng thể đi lại được nữa. Nhà nghèo quá nên con lên cơn đau mới đưa đi viện, ít ngày lại về chứ chẳng có tiền mà điều trị lâu dài", ông Báu chia sẻ.

Rời căn nhà nhỏ của gia đình ông Báu, chúng tôi đã đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới, nơi cháu Nguyễn Hữu Thiện đang điều trị.

Theo bà Uy, các con của bàđược xác định bị viêm tủy cấp, vì gia đình nghèo không có tiền chữa trị nên bệnh tình ngày một nặng.

"Người ta cũng góp ý là nên đưa con đi các bệnh viện lớn kiểm tra để điều trị, nhưng khổ nỗi tui chẳng có tiền. Nhìn 2 con bệnh tình ngày một nặng, tui cũng day dứt, đau đớn lắm. Thằng anh thì giờ phải nằm một chỗ, đứa em sức khỏe ngày một yếu, đi lại không được, sợ rồi cũng giống anh", bà Uy buồn bã.

Mặc dù chân không thể đi lại nhưng niềm khao khát đến trường của Chí rất mãnh liệt, nhất quyết xin bố mẹ để được đi học. Thấy con quyết tâm, vợ chồng bà Uy cứ vậy thay phiên nhau, ngày 2 buổi chở con đến trường theo đuổi niềm ước mơ. Hiện Chí học lớp 7, Trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa.

Vì không muốn bị liệt hoàn toàn như anh trai, phải nằm một chỗ, trở thành gánh nặng cho bố mẹ, cậu học trò này ngoài việc học hành còn rất kiên trì tập luyện với hy vọng có thể tự đi lại như trước đây.

"Cháu nghe các thầy cô nói nếu không có tiền đi viện thì phải kiên trì tập luyện, như vậy bệnh tình sẽ giảm, nên cháu cố gắng mỗi ngày. Cháu không muốn phải ngồi xe lăn, càng không muốn phải bỏ học. Cháu phải học giỏi để chăm lo cho bố mẹ, chữa bệnh cho mình và anh trai", Chí quả quyết.

Theo ông Nguyễn Hữu Tâm, Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa, dù được chính quyền địa phương và các tổ chức hết sức quan tâm, thế nhưng với tình cảnh hiện nay, đặc biệt là nuôi 2 con tật nguyền, rất khó để gia đình này thoát nghèo.

Ông Tâm mong muốn qua Báo Dân trí, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ gia đình bà Uy, để vợ chồng bà có điều kiện đưa con đến bệnh viện lớn thăm khám và có phác đồ điều trị phù hợp, hy vọng các con bà có thể phục hồi, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.

Mọi sự ủng hộ, giúp mã số 4791 xin gửi về:

Bà: Hà Thị Uy

Địa chỉ: Thôn Đá Bàn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

ĐT: 034 913 4637

