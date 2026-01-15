Gia đình nghèo kiệt quệ sau 9 năm giành giật sự sống cho con mắc bệnh hiểm

9 năm giành giật sự sống cho con mắc bệnh hiểm, gia đình nghèo lâm cảnh kiệt quệ (Video: Thùy Hương).

9 năm "chạy đua" với bệnh tật của con

Ở bản Nà Pán, xã Mường Nhé, một bản nghèo nơi vùng biên giới Tây Bắc, gia đình chị Lò Thị Choi (SN 1991, dân tộc Thái) đã kiệt quệ sau nhiều năm theo đuổi việc chữa bệnh con trai.

Cậu bé Lò Văn Nhật, 9 tuổi, thân hình gầy gò sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh tan máu bẩm sinh (Ảnh: Tùng Dương).

Vợ chồng chị Choi sinh được 5 người con. Con trai thứ 3 của anh chị là cháu Lò Văn Nhật (SN 2016), không may mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), phải truyền máu suốt đời.

“Từ khi phát hiện con mắc tan máu bẩm sinh, chỉ có thể sống nhờ vào máu của người khác, vợ chồng tôi lúc nào cũng trong cảnh lo âu”, chị Choi nghẹn ngào chia sẻ.

Mỗi tháng một lần, người mẹ lại bế con vượt quãng đường hơn 200km từ bản làng xa xôi xuống bệnh viện tỉnh để truyền máu. Đường xá cách trở, chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm kiệt quệ, phải vay nợ khắp nơi.

Hiện tại, Nhật là đang học lớp 4 nhưng cơ thể gầy gò, xanh xao và quá nhỏ so với các bạn cùng lứa. Cậu bé vùng biên đã quen những chuyến xe khách men theo sườn núi ngoằn ngoèo, quen mùi thuốc sát trùng nơi phòng bệnh, những mũi kim truyền đau buốt và những ngày dài mỏi mòn chờ có máu để truyền.

“Mỗi lần đến kỳ truyền máu, nếu không được truyền kịp thời, da dẻ con xanh như tàu lá, mệt lả, thở hụt hơi, không còn sức để đến trường”, chị Choi buồn bã kể.

Bé Nhật bên bà ngoại và mẹ trong căn nhà nhỏ ở bản Nà Pán (Ảnh: Tùng Dương).

Do quá khó khăn, thời gian gần đây phải 2-3 tháng gia đình mới vay mượn được tiền đưa con xuống viện truyền máu. Tuy nhiên, bệnh viện tỉnh không phải lúc nào cũng có đủ máu, không ít lần gia đình đành ngậm ngùi đưa con về chờ đợi.

“Bác sĩ khuyên nên đưa con xuống Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để được truyền máu đều hơn, nhưng với hoàn cảnh gia đình tôi lúc này, việc đưa con xuống bệnh viện tỉnh còn khó, nói gì đến Hà Nội”, người mẹ nghèo nói, đôi mắt đỏ hoe.

Sự chung tay của cộng đồng là điểm tựa để cậu bé 9 tuổi níu giữ sự sống

Gia đình chị Choi có 8 nhân khẩu, gồm mẹ già, 2 vợ chồng, 5 đứa con đang tuổi ăn học. Nguồn sống của gia đình chỉ trông vào mảnh nương cằn cỗi và tiền công làm thuê bập bõm của vợ chồng chị. Đông người, thu nhập ít ỏi khiến cuộc sống gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Suốt nhiều năm liền, gia đình chị Choi thuộc diện hộ nghèo của xã. Dù hiện nay đã thoát nghèo theo tiêu chí mới, nhưng gia đình chị vẫn nằm trong diện cận nghèo, cuộc sống vô cùng chật vật.

Gia đình chị Choi rơi vào cảnh kiệt quệ sau hành trình dài chữa bệnh cho con (Ảnh: Tùng Dương).

Mỗi lần bé Nhật đến kỳ truyền máu, nỗi lo của vợ chồng chị Choi lại chồng chất: vừa thấp thỏm trước sức khỏe của con, vừa hoang mang không biết kiếm đâu ra tiền đưa con đi viện.

“Vợ chồng tôi đã chạy vạy vay mượn khắp nơi, từ họ hàng đến bà con trong bản. Nhưng sau 9 năm theo đuổi chữa bệnh cho con, chúng tôi thực sự đã kiệt quệ, không còn biết bám víu vào đâu”, chị Choi cúi mặt, giọng run run.

Để chữa bệnh cho con, gia đình chị Choi đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với một gia đình thuần nông cận nghèo nơi miền biên viễn.

Nếu không được truyền máu định kỳ, Nhật khó duy trì sự sống (Ảnh: Tùng Dương).

Hiện sức khỏe của bé Nhật đang ở mức báo động. Mỗi tháng, cháu phải xuống Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương truyền máu để duy trì sự sống. Thế nhưng, trước hoàn cảnh kiệt quệ của gia đình, cánh cửa hy vọng của Nhật ngày càng thu hẹp.

“Sức khỏe con ngày một yếu, nếu không được truyền máu định kỳ, cháu khó duy trì sự sống. Gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ để con có thể tiếp tục điều trị, có sức khỏe đến trường”, người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vừ Xè Chừ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé cho biết, gia đình chị Lò Thị Choi thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương.

“Suốt nhiều năm, gia đình chị Choi đã dồn toàn bộ nguồn lực chữa bệnh cho cháu Nhật. Đến nay, gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn khả năng tiếp tục cho con đi điều trị.

Chúng tôi mong bạn đọc Dân trí và những tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ, để gia đình có kinh phí điều trị lâu dài cho cháu bé”, ông Chừ bày tỏ.