“Em không chữa mắt nữa, anh quay lại trường đại học đi!...”

Nữ sinh 16 tuổi khẩn cầu bạn đọc giúp cứu đôi mắt (Video: Hương Hồng).

Đôi mắt của nữ sinh 16 tuổi nguy cơ vĩnh viễn mất đi nguồn sáng

Trong căn phòng nhỏ của khoa Mắt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phạm Lin Na (SN 2010, học sinh lớp 10, Trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Quảng Ngãi) bó gối ngồi lặng im trên giường bệnh.

Điểm nổi bật trên gương mặt nữ sinh 16 tuổi là đôi mắt to, đen láy cùng hàng mi cong vút. Thế nhưng, thật xót xa khi đôi mắt ấy đang đứng trước nguy cơ vĩnh viễn mất đi nguồn sáng.

Mắc viêm màng bồ đào, nữ sinh 16 tuổi đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn nếu không được điều trị đúng phác đồ (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS.BS Lê Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết: “Bệnh nhân Phạm Lin Na nhập viện trong tình trạng thị lực 2 mắt suy giảm nghiêm trọng, đáy mắt phù nề, viêm dịch kính nặng.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc viêm màng bồ đào - bệnh lý viêm nội nhãn nguy hiểm, diễn tiến phức tạp và có nguy cơ gây mù lòa vĩnh viễn nếu không được điều trị đúng phác đồ”.

Theo bác sĩ Hồng Nhung, Lin Na phát hiện mắc bệnh từ tháng 3/2025. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn lại ở xa Hà Nội, nên có thời gian cháu gián đoạn điều trị. Chính điều đó khiến tình trạng viêm tái phát nhiều lần, bệnh tiến triển nặng hơn, thị lực suy giảm nhanh chóng.

Lin Na phát hiện bệnh từ tháng 3/2025, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc điều trị bị gián đoạn, khiến bệnh tình ngày càng nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Hiện Lin Na cần được điều trị tích cực bằng thuốc sinh học trong khoảng 6 tháng để kiểm soát tình trạng viêm, sau đó mới có thể phẫu thuật thay thủy tinh thể. Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị duy trì thêm khoảng 6 tháng nhằm kiểm soát nguy cơ tái viêm. Tổng chi phí điều trị dự kiến khoảng 200-250 triệu đồng.

“Lin Na mới 16 tuổi, còn cả tương lai phía trước. Đây gần như là cơ hội cuối cùng để giữ lại và phục hồi thị lực cho cháu. Nếu không được điều trị tích cực, kịp thời, chỉ trong vòng 1-2 tháng tới, cháu có nguy cơ mù vĩnh viễn cả 2 mắt.

Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu Lin Na có cơ hội tiếp tục điều trị, giữ lại ánh sáng cho đôi mắt”, bác sĩ Hồng Nhung bày tỏ.

Gương mặt đầy vẻ suy tư của nữ sinh bất hạnh (Ảnh: Hương Hồng).

Nghe hết cuộc trao đổi giữa bác sĩ với phóng viên, chị Võ Thị Kim Kiều (SN 1984, mẹ của Lin Na) đưa 2 bàn tay ôm mặt bật khóc: “Cũng vì hoàn cảnh nhà em khó khăn quá, nên bệnh của con bé nặng hơn…”.

Theo lời chị Kiều, từ tháng 3/2025, đôi mắt của Lin Na có triệu chứng tấy đỏ, đau nhức, nhìn mọi vật mờ như có màn sương giăng trước mặt. Nghĩ Lin Na chỉ bị cận hoặc viêm mắt thông thường, kinh tế lại khó khăn nên gia đình chưa đưa con đi thăm khám ngay.

Chỉ đến khi thị lực của Lin Na giảm sút nhanh chóng, đôi mắt sưng đỏ nghiêm trọng, vợ chồng chị Kiều mới vay mượn khắp nơi để đưa con đến bệnh viện. Kết luận của bác sĩ khiến cả gia đình chết lặng...

Người mẹ bật khóc khi nghĩ đến tương lai mờ mịt của con (Ảnh: Hương Hồng).

Bố mẹ nghèo nợ chồng chất, khoản tiền 250 triệu chữa bệnh cho con như ngọn núi khó vượt qua

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, chị Kiều cho biết, cả nhà sinh sống ở vùng biển Quảng Ngãi, thu nhập chính trông vào công việc đi biển thuê cho tàu cá của chồng chị, mỗi tháng được khoảng 5-7 triệu đồng. Những ngày biển động, gia đình gần như không có thu nhập.

Chị Kiều ở nhà vừa chăm sóc mẹ chồng thường xuyên đau ốm, vừa tranh thủ đan lưới thuê, mỗi tháng được khoảng 1-2 triệu đồng.

Đồng tiền kiếm được ít ỏi, vợ chồng chị phải chắt chiu từng bữa để lo cho 5 miệng ăn. Con gái bất ngờ mắc bệnh nan y, chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình lập tức rơi vào cơn túng quẫn.

Cô gái trẻ day dứt khi anh trai phải dang dở giấc mơ đại học, đi làm thuê kiếm tiền chữa mắt cho em. (Ảnh: Hương Hồng).

Con cả của vợ chồng chị Kiều là Phạm Tuấn Tú (SN 2007) đang học năm thứ nhất, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Khi em gái mắc bệnh nặng, Tú nhất quyết nghỉ học để đi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ chữa mắt cho em.

Nhắc đến anh trai, Lin Na cúi mặt thật lâu rồi bật khóc: “Mẹ ơi, mẹ bảo anh con học tiếp đi. Anh ơi, em không chữa mắt nữa, anh quay lại trường đi!…”. Tiếng khóc của con gái như nhát dao cứa vào trái tim người mẹ nghèo. Chị Kiều quay mặt, nước mắt rơi lã chã.

Để có tiền chạy chữa cho con gái, gia đình chị Kiều đã vay ngân hàng, vay họ hàng và bà con hàng xóm tổng cộng hơn 55 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian điều trị cho Lin Na kéo dài, chi phí lớn khiến cả gia đình rơi vào kiệt quệ.

Có những thời điểm, vì không còn tiền thuê trọ, chi phí đi lại và thuốc men nên Lin Na buộc phải ngừng điều trị giữa chừng. Chính sự gián đoạn ấy khiến bệnh tình của nữ sinh nặng hơn.

Gia đình Lin Na khẩn cầu bạn đọc Dân trí giúp đỡ cứu đôi mắt và tương lai của em (Ảnh: Hương Hồng).

Chiều muộn, ánh nắng vàng vọt cuối ngày len qua khung cửa sổ bệnh viện, hắt lên gương mặt đầy suy tư của nữ sinh lớp 10. Lin Na ngồi lặng im, đôi mắt nhòe nhoẹt nước. Hẳn là em đang lo sợ một ngày nào đó sẽ không còn nhìn thấy mọi thứ, không còn thấy bầu trời hay biển quê hương nữa.

Nhưng có lẽ, điều khiến cô gái trẻ day dứt nhất lúc này là việc anh trai phải gác lại giấc mơ giảng đường để cứu đôi mắt em gái.