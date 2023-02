Cú xảy chân hãi hùng và tương lai mờ mịt của chàng trai mồ côi bố

Chàng trai trẻ mang số phận bi đát kể trên là em Trịnh Hoàng Nam, 23 tuổi (trú ở xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Chúng tôi tới Bệnh viện đa khoa Anh Quất thăm Nam, sau khi biết tin chàng trai bất hạnh này lại nhập viện khẩn cấp ngay sau Tết.

Trong khi không khí chào đón năm mới vẫn còn vương vấn khắp nơi nơi, thì trong phòng bệnh của chàng trai tội nghiệp lại ảm đạm đến nao lòng. Nam nằm bất động trên giường bệnh, 2 tay buông thõng, 2 chân duỗi thẳng không động đậy, gương mặt với làn da tái bủng và đôi mắt mở to nhìn trân trối…

Sau khi cho con trai uống nước bằng ống hút, chị Hoàng Thị Chín hướng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước về phía chúng tôi, giọng chị nghẹn lại:

"Cháu nó đã mổ 5 lần rồi, nên yếu lắm. Xin cho cháu về nhà ăn Tết được mấy hôm, thì hôm kia cháu lại sốt cao li bì, co giật. Sợ cháu nó có mệnh hệ gì, em lại phải vội vàng đưa cháu nó lên đây. Hôm nay vừa tỉnh lại, cháu nó lại cứ nằng nặc đòi ra viện, vì sợ mẹ đầu năm không vay được ai.…", bỏ dở câu nói, chị Chín khóc nấc.

Đưa ống tay áo lau nước mắt, người mẹ nghèo khó kể, gần 2 năm trước, đang theo lớp học nghề làm tóc nhưng do dịch Covid-19 bùng phát mạnh khắp cả nước, Nam được nhà trường cho tạm nghỉ. Về địa phương, chàng trai tuổi 20 xung phong vào đội tình nguyện chống dịch của xã.

"Hôm đó tranh thủ giờ thay ca buổi trưa, đang mùa vải chín nên thằng bé về nhà trèo lên cây vải to nhất trong vườn định ngắt vài cân đem ra chốt trực phòng chống dịch Covid-19, để mấy anh em giải khát.

Có lẽ một phần vì say nắng, một phần vì đói bụng, khiến thằng bé bước hụt nên ngã nhào từ trên ngọn cây xuống đất ngất đi, đến khi tỉnh lại thì từ cổ trở xuống không cử động được nữa", người mẹ khốn khổ bật khóc, khi kể về cái ngày định mệnh của tháng 5 năm 2021.

Sau cú xảy chân kinh hoàng là hành trình chạy chữa của chàng trai trẻ qua khắp các bệnh viện, từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương quân đội 108…, cho đến bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện đa khoa Anh Quất… Trải qua 5 lần phẫu thuật, dù giữ lại được tính mạng, nhưng cuộc sống của chàng trai khỏe mạnh, đầy nhiệt huyết năm xưa giờ gắn liền với giường bệnh.

Kể cho chúng tôi nghe nỗi truân chuyên của cuộc đời mình, không kìm nén được nỗi đau quá lớn đang đè nén tâm can, người đàn bà 48 tuổi lại bật khóc nức nở.

Năm 2010, chồng chị Chín bị tai nạn giao thông. Cú đâm xe khủng khiếp năm đó khiến anh bị đa chấn thương nghiêm trọng, dù mọi người đã làm tất cả những gì có thể, nhưng anh cũng chỉ cầm cự mạng sống được 1 tuần nơi bệnh viện.

Người đàn ông trụ cột gia đình "ra đi", để lại cho người vợ góa gánh nợ gần 100 triệu đồng, và 2 đứa con còn thơ dại.

Một nách 2 con nhỏ, sau gần 10 năm gồng gánh, xoay xở đủ cách nhưng món vay nợ cứu chữa cho chồng năm xưa vẫn chưa thể trả được. Năm 2019, người đàn bà góa gửi 2 đứa con cho người thân, đánh liều cầm cố cuốn sổ đỏ căn nhà 3 mẹ con đang ở để có chi phí cho chuyến đi Đài Loan theo diện xuất khẩu lao động. Người phụ nữ tội nghiệp những mong vắt sức lực nơi xứ người, để có tiền gửi về trang trải nợ nần.

Nhưng vừa đặt chân đến Đài Loan, thì dịch Covid-19 bùng phát, chị Chín gần như không có việc làm, chị cũng không thể về nước bởi đường bay quốc tế bị hạn chế vì dịch bệnh.

Tháng 5/2021, nhận tin báo từ quê nhà con trai gặp nạn "thập tử nhất sinh", đêm nào chị Chín cũng khóc, người mẹ này muốn bay luôn về nhà với con trai. Nhưng cũng phải sau 3 tháng trời, nhờ sự quyên góp của các kiều bào ở Đài Loan và sự giúp đỡ của Đại sứ quán, chị Chín mới trở về được Việt Nam.

Gần 2 năm trời ròng rã cùng con đi khắp các bệnh viện, chị Chín đã phải bán đi cả mảnh vườn trồng vải - là nguồn sống của cả nhà, nhưng đến nay vẫn còn nợ gần 200 triệu nữa. Đứa em gái của Nam đang học năm 2 Đại học Xây dựng định xin bảo lưu để đi làm giúp mẹ, chăm anh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Bùi Xuân Hạnh, Trưởng khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Anh Quất cho biết: "Bệnh nhân Nam được chẩn đoán liệt tứ chi do dập tủy cổ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Do tổn thương quá nặng nên khả năng hồi phục rất dè dặt, Nam phải điều trị liên tục, lâu dài mới mong cải thiện được".

Ông Vũ Mạnh Hiếu, trưởng thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang chia sẻ:

"Trước khi gặp nạn, cháu Nam rất năng nổ tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương, nhất là tham gia chống dịch. Giờ nhìn cháu nằm liệt một chỗ, chúng tôi đau lòng lắm.

Khi cháu gặp nạn, bà con cùng chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội đã vận động quyên góp, thăm hỏi động viên, nhưng thú thực không có nhiều vì chúng tôi là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, trong khi việc chữa trị của cháu kéo dài liên tục.

Hoàn cảnh gia đình cháu quá éo le, thông qua báo Dân trí chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình cháu…".

Mọi sự ủng hộ, giúp mã số 4763 xin gửi về:

1. Chị Hoàng Thị Chín

Địa chỉ: Thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0395338312

Hiện Nam đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Anh Quất (tỉnh Bắc Giang).

