Ngày 13/11, phóng viên báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 151.207.155 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Đỗ Thị Phương (SN 1990, ngụ thôn Phước Tân, xã Bình Tân, TP Đồng Nai).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí và đã được kết chuyển tới số tài khoản của chị Phương để gia đình có tiền chữa trị cho 2 con trai đều mắc bệnh hiểm nghèo.

Phóng viên báo Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 151.207.155 đồng bạn đọc ủng hộ tới mẹ con chị Phương (Ảnh: Bảo Sang).

Con trai lớn của vợ chồng chị Phương là cháu Lê Vũ Nhật Cát Điền (SN 2012) phát bệnh tán huyết thiếu máu di truyền (Beta Thalassemia) khi mới hơn 1 tuổi, phải truyền máu, thải sắt định kỳ để duy trì sự sống.

Con trai út là cháu Lê Bình An (SN 2023) phát hiện bị u nguyên bào võng mạc, xâm lấn hắc mạc và thần kinh thị giác ở cả 2 mắt từ đầu năm 2025.

Vợ chồng chị Phương không có việc làm ổn định, nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ công việc phụ hồ, cạo mủ cao su thuê... Sau nhiều năm điều trị cho bé Cát Điền, gia đình không có khoản tiết kiệm nào. Đến khi Bình An phát bệnh, kinh tế gia đình gần như khánh kiệt, không còn khả năng lo chi phí điều trị cho con.

Chị Phương ký xác nhận đã nhận đủ số tiền bạn đọc hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng (Ảnh: Tùng Nguyên).

Hoàn cảnh gia đình chị Phương đã được báo Dân trí phản ánh trong bài viết “Vòng xoáy bệnh tật bủa vây gia đình nghèo khó”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái ngày 12/10. Ngay sau khi bài báo được đăng tải, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay ủng hộ gia đình chị.

Chị Phương cho biết, nhờ sự chung tay của mọi người, Bình An được hóa trị đúng phác đồ, các bác sĩ tận tình chữa trị. Tuy nhiên, bệnh tình của con quá nặng, sức khỏe lại yếu, Bình An đã không qua khỏi khi đang truyền thuốc.

“Gia đình em chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí. Nhờ mọi người giúp đỡ, Bình An có cơ hội được điều trị, gia đình cũng có kinh phí chi trả viện phí và lo hậu sự cho con. Số tiền còn lại, vợ chồng em để dành để tiếp tục điều trị cho bé Cát Điền”, chị Phương chia sẻ.

Da Cát Điền xám đen vì thiếu máu, thừa sắt và bụng to vì lá lách phì đại (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo chị Phương, lá lách của Cát Điền bị phình to khiến sức khỏe cháu ngày càng suy yếu. Các bác sĩ chỉ định nhập viện phẫu thuật cắt lá lách, nhưng do trước đó gia đình đã dồn hết tiền bạc để chữa trị cho Bình An nên chưa thể thực hiện.

Giờ đây, Bình An đã mất, vợ chồng chị sẽ cố gắng lo chạy chữa cho Cát Điền, mong giữ con ở lại bên gia đình.