Chồng ung thư gan, hai con nguy cơ nghỉ học, vợ nghèo cầu cứu

Hơn nửa năm qua, cuộc sống êm đềm của gia đình anh Phạm Công Sánh (47 tuổi, ngụ ấp Tân Vinh, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long) đã hoàn toàn đảo lộn khi anh phát hiện mắc bệnh ung thư gan.

Từ trụ cột gia đình, anh Sánh giờ đây phải vật lộn với những đợt hóa trị đau đớn. Sức khỏe suy kiệt, khiến anh không thể tiếp tục công việc làm rẫy, đẩy cả nhà vào cảnh khốn cùng.

Gia đình anh Sánh đang đối mặt với nhiều khó khăn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong căn nhà cấp bốn bằng gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, nền nhà sụt lún, vách lá rách bươm để lộ những lỗ trống cho nắng gió lùa vào, anh Sánh cùng vợ là chị Đường Thanh Tuyền (41 tuổi), 2 con và người mẹ già 70 tuổi đang nương náu. Đây là mái ấm duy nhất của họ.

Ngồi trên chiếc giường ọp ẹp, anh Sánh kể về những cơn đau dạ dày kéo dài suốt 2 năm mà anh thường bỏ qua, chỉ tự mua thuốc uống. Anh cho rằng, có thể do gần 40 năm gắn bó với nghề làm rẫy, tiếp xúc quá nhiều với phân thuốc hóa học đã tích tụ độc tố trong cơ thể. Đến khi bệnh tình bùng phát, mọi thứ đã quá muộn, ung thư gan đã ở giai đoạn nguy hiểm.

"Đang khỏe mạnh đâu ai muốn bệnh tật như thế này, nhưng lâm vào tình cảnh hiện tại, ngoài việc chấp nhận thì không thay đổi được gì. Tôi đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, tính đến nay đã hóa trị được 2 lần, tháng sau đến bệnh viện tái khám và chờ phác đồ mới", anh Sánh nghẹn ngào chia sẻ.

Không đủ tiền tái khám, anh Sánh phải tìm đến phòng khám từ thiện xin thuốc nam (Ảnh: Bảo Kỳ).

Gia đình anh Sánh có 2 người con: con trai Phạm Quốc Triệu là sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin tại TPHCM, con gái út Phạm Mỹ Duyên đang học lớp 4.

Trước đây, vợ chồng anh Sánh thuê đất trồng hoa màu, từng có thời điểm thuê 5 công đất. Tuy nhiên, do giá cả rau củ bấp bênh, chi phí cao, anh Sánh đã phải giảm xuống còn 2 công. Thu nhập từ việc thu hoạch nông sản 3-4 tháng một lần chỉ đủ trang trải chi tiêu hàng ngày và lo tiền học cho con trai.

Chị Tuyền bế tắc trước gánh nặng bệnh tật của chồng và tương lai của các con (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Tuyền, vợ anh Sánh, không giấu được sự buồn rầu khi chia sẻ về tình cảnh hiện tại. Từ khi chồng đổ bệnh, chị đã phải vay mượn khắp nơi, gom góp được 50 triệu đồng để lo chi phí điều trị trong hơn nửa năm qua. Giờ đây, gia đình đã khánh kiệt, con trai học đại học, con gái còn nhỏ, chị không biết xoay xở ra sao.

"Hiện tại, cả nhà tôi đã rơi vào cảnh khốn cùng rồi, mẹ chồng già yếu, còn cha ruột của tôi thì tai biến nằm một chỗ.

Tôi vừa chăm chồng bệnh, vừa lo cho cha mẹ nên chẳng thể đi làm, nhìn người thân quằn quại trong đau đớn, con thơ nguy cơ bỏ học mà bản thân đành bất lực. Tôi xin mọi người hãy thương xót, giúp đỡ cả nhà tôi vượt qua tình cảnh nguy khó này", chị Tuyền khẩn thiết cầu cứu.

Căn nhà rách nát của gia đình anh Sánh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Lý Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Quới, xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Sánh và kêu gọi sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, đặc biệt là bạn đọc Dân trí.

Ông Nhân bày tỏ mong muốn rằng, thông qua bài viết này, những tấm lòng hảo tâm sẽ quan tâm, sẻ chia khó khăn với gia đình anh Sánh, giúp anh có điều kiện chữa bệnh và tiếp tục lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn.