Ước mơ về ngôi nhà kiên cố dần thành hiện thực

Ngày 19/11 trở thành dấu mốc đặc biệt đối với bà Lê Thị Tuấn (78 tuổi) và em dâu Lê Thị Bốn (64 tuổi), ở thôn Quần Tín, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa. Từ sáng sớm, hai bà đã sửa soạn quần áo, háo hức chờ đón giây phút ngôi nhà mới được khởi công sau nhiều năm mong mỏi.

“Sắp có nhà mới, chúng tôi vui lắm, không còn phải nơm nớp lo mỗi mùa mưa bão. Tôi và chị Tuấn sẽ có thêm động lực để sống vui, dìu dắt nhau đến hết phần đời còn lại”, bà Bốn chia sẻ.

Đại diện báo Dân trí và chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền hơn 179 triệu đồng đến bà Lê Thị Tuấn và bà Lê Thị Bốn (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại lễ khởi công, Đảng ủy, chính quyền xã Thọ Ngọc và đại diện báo Dân trí đã trao biển biểu trưng tổng số tiền 179.143.796 đồng hỗ trợ chị em bà xây dựng nhà mới.

Trong đó, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái 116.643.796 đồng; Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông hỗ trợ 30.000.000 đồng và Hội Doanh nghiệp xã Thọ Ngọc đóng góp 32.500.000 đồng.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thọ Ngọc vận động, quyên góp 10.000.000 đồng; người dân thôn Quần Tín chung tay đóng góp 31.450.000 đồng, tiếp thêm kinh phí để hai bà sớm có mái ấm mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, doanh nghiệp, người dân địa phương đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của chị em bà Tuấn.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Quang mong muốn từ hoạt động ý nghĩa này, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được lan tỏa.

“Lễ khởi công hôm nay là việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và nhân dân trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, hỗ trợ này, ngôi nhà Nhân ái của hai bà sẽ sớm hoàn thành, trở thành mái ấm nghĩa tình, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội”, ông Quang nói.

Chủ tịch xã Thọ Ngọc giao Ban công tác Mặt trận thôn Quần Tín quan tâm, giúp đỡ gia đình trong quá trình xây dựng, chung tay ủng hộ ngày công, đồng thời giám sát để nguồn kinh phí sử dụng đúng mục đích, thi công đảm bảo chất lượng công trình.

Xúc động chuyện chị chồng, em dâu nương tựa nhau trong căn nhà xập xệ

Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên, báo Dân trí nhấn mạnh sự hỗ trợ dành cho bà Tuấn và bà Bốn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng.

Toàn cảnh buổi lễ khởi công xây nhà Nhân ái (Ảnh: Thanh Tùng).

Thay mặt báo Dân trí, nhà báo Trần Duy Tuyên trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, bạn đọc, cấp ủy chính quyền xã Thọ Ngọc và người dân thôn Quần Tín đã cùng chung tay hỗ trợ bà Lê Thị Tuấn và em dâu.

“Chúng tôi mong rằng, sau lễ khởi công hôm nay, hai bà sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, bà con lối xóm và các nhà hảo tâm để sớm hoàn thành căn nhà, ổn định cuộc sống”, nhà báo Trần Duy Tuyên chia sẻ.

Dự buổi lễ có bà Lê Thị Sen, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Ngọc; ông Lê Ngọc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã; ông Lê Hữu Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Về phía báo Dân trí có nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên. Bên cạnh đó, có ông Nguyễn Hồng Lâm, Thành viên HĐQT, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông; ông Đỗ Duy Đình, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Thọ Ngọc, cùng đại diện Chi bộ, ban Công tác Mặt trận thôn Quần Tín và đông đảo người dân địa phương.

Thay mặt gia đình, ông Lê Đình Hiệp (cháu bà Tuấn) gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm, Đảng ủy, UBND xã và người dân thôn Quần Tín đã quan tâm, giúp đỡ gia đình.

Theo ông Hiệp, với số tiền được hỗ trợ, gia đình sẽ tận dụng tối đa nguồn lực để vừa xây được nhà ở, vừa dành lại một phần tiền làm sổ tiết kiệm cho hai bà. Dự kiến, căn nhà được xây kiên cố rộng 45m2, có phòng vệ sinh riêng để hai bà thuận tiện trong sinh hoạt.

Ông Nguyễn Hồng Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Truyền thông Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, cho biết ông rất xúc động khi đọc câu chuyện về hoàn cảnh của bà Tuấn và bà Bốn được báo Dân trí phản ánh.

Đại diện Hội doanh nghiệp xã Thọ Ngọc trao biểu trưng số tiền hỗ trợ gia đình (Ảnh: Thanh Tùng).

“Tôi xin cảm ơn báo Dân trí đã kết nối để chúng tôi được tham gia chương trình ý nghĩa này. Xin cảm ơn chính quyền địa phương và bà con đã quan tâm, đồng hành cùng hai bà. Tôi mong công trình được xây dựng thuận lợi, bảo đảm chất lượng, để bà Tuấn và bà Bốn sớm có một nơi ở an toàn, ấm áp, yên tâm hơn mỗi khi mưa bão”, ông Lâm nói.

Bà Lê Thị Tuấn và bà Lê Thị Bốn là nhân vật trong bài viết “Lời thỉnh cầu của bà lão mù bên em dâu bệnh tật nơi mái nhà xập xệ” được đăng tải trên báo Dân trí.

Đại diện Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông (thứ 2 từ trái qua) trao biểu trưng số tiền hỗ trợ gia đình (Ảnh: Thanh Tùng).

Bà Tuấn có một mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ, mắt còn lại đã mù hẳn. Trong khi đó, bà Bốn bị tiểu đường, viêm khớp nặng, đi lại khó khăn. Nhiều năm qua, hai bà nương tựa vào nhau trong căn nhà xập xệ, xuống cấp. Khoản tiền 540.000 đồng trợ cấp hưu trí xã hội mỗi tháng của bà Tuấn là nguồn sống duy nhất của hai bà.

Nhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm và cộng đồng, ước mơ có một mái nhà kiên cố, vững chãi của bà Tuấn và em dâu đang từng bước trở thành hiện thực.

Người dân thôn Quần Tín chung tay đóng góp 31.450.000 đồng, tiếp thêm kinh phí để hai bà sớm có mái ấm mới (Ảnh: Thanh Tùng).