Chàng trai dân tộc Mông bật khóc chắp tay khẩn cầu: “Xin cứu em!”

Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Sùng Mí Sính (SN 2001, dân tộc Mông, trú tại xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang), chắp 2 tay trước mặt bật khóc. Vùng bụng chàng trai 25 tuổi vẫn còn băng trắng sau những ca phẫu thuật.

Bên giường bệnh, bà Vàng Thị Mỷ (SN 1973, mẹ Sính) ngồi một phía, ông Sùng Sính Vàng (SN 1973, bố Sính) đứng phía còn lại. Mỗi người nắm một bàn tay con. Sau 7 năm mất liên lạc, cuối cùng họ cũng tìm lại được con trai.

Sính mừng vì còn sống để gặp lại cha mẹ. Nhưng em cũng lo lắng khi biết để có tiền xuống Hà Nội thăm con, cha mẹ đã phải bán hết thóc và gà trong nhà.

Sau 7 năm mất liên lạc, cha mẹ Sính gặp lại con tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Hương Hồng).

Theo lời Sính và gia đình, tháng 10/2019, em theo bạn đi làm rồi mất liên lạc. Ở quê, cha mẹ đã liên tục tìm kiếm và trình báo chính quyền địa phương. Họ không biết con đang ở đâu, làm gì, có còn khỏe mạnh hay không.

Sính kể, những năm xa nhà, em sống lay lắt, làm thuê ở các công trình xây dựng. Khi mới đi, em hầu như không nói được tiếng Kinh. Phải mất một thời gian dài em mới học được tiếng Kinh để giao tiếp, nhưng vẫn không biết làm cách nào liên lạc với gia đình. Trước khi được đưa vào viện cấp cứu, Sính đã lang thang ngoài đường suốt nhiều tuần.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phẫu thuật cấp cứu, chăm sóc Sính khi gia đình chưa có khả năng đóng viện phí; đồng thời hỗ trợ cơm từ thiện để cha mẹ em yên tâm ở lại chăm con (Ảnh: Hương Hồng).

Khi nhận được tin về con, cha mẹ Sính bán hết số thóc và gà trong nhà để có tiền xuống Hà Nội. Cả 2 không biết chữ, gần như không nói được tiếng Kinh. Đến bệnh viện, nhìn con nằm trên giường, vùng bụng vẫn còn băng trắng, họ ôm con bật khóc.

Sính đã tỉnh táo, có thể kể lại những năm tháng xa nhà, những ngày đi làm thuê và cuộc sống lang bạt. Nhưng cuộc đoàn tụ cũng là lúc cả gia đình phải đối diện với khoản viện phí khoảng 350 triệu đồng.

Sính không có Bảo hiểm y tế. Số tiền bán thóc và gà chỉ đủ để cha mẹ em xuống Hà Nội gặp con, còn chi phí điều trị đã vượt quá khả năng xoay xở của gia đình.

Trải qua 3 ca mổ, Sính vẫn cần tiếp tục điều trị, bác sĩ mong bạn đọc giúp đỡ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Bùi Anh Hào, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết: “Bệnh nhân Sùng Mí Sính được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện lúc 20h ngày 29/9 trong tình trạng đau bụng nhiều, sốt cao, nhiễm khuẩn nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán tắc ruột, thủng ruột, viêm phúc mạc nặng”.

Theo bác sĩ Hào, lúc tiếp nhận, bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không có người thân đi cùng và chưa đóng viện phí. Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, ê-kíp đã phẫu thuật cấp cứu, cắt bỏ 2,5m ruột non, làm hậu môn nhân tạo và rửa ổ bụng.

Nằm trên giường bệnh, Sính chắp tay khẩn cầu được giúp đỡ để tiếp tục điều trị (Ảnh: Hương Hồng).

Sau ca mổ cấp cứu, Sính được điều trị hồi sức tích cực khoảng 10 ngày. Trong quá trình điều trị, em phải phẫu thuật thêm 2 lần vì chảy máu trong ổ bụng. Hiện Sính tỉnh táo nhưng vẫn còn rò dịch tiêu hóa. Do đoạn ruột non còn lại rất ngắn, em cần được nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch để bảo đảm dinh dưỡng và cải thiện thể trạng.

Trước mắt, Sính vẫn cần điều trị tích cực. Khi thể trạng cho phép, các bác sĩ sẽ xem xét phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo. Chi phí dự kiến cần thêm khoảng 100 triệu đồng nữa, ngoài khoản viện phí 350 triệu đồng đã phát sinh.

Với Sính, ngày trở về Lùng Tám cùng cha mẹ còn phụ thuộc vào chặng điều trị phía trước. Bên giường bệnh, sau những năm dài mất tin, cha mẹ em đã có thể nắm tay, ở cạnh con. Nhưng để có tiền tiếp tục điều trị cho Sính, họ vẫn chưa biết trông cậy vào đâu.

“Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay cùng bệnh viện giúp đỡ bệnh nhân có kinh phí tiếp tục chữa trị, để em có cơ hội trở về với cha mẹ và từng bước tự lo cho cuộc sống của mình”, bác sĩ Hào bày tỏ.