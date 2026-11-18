Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, chia sẻ về những kết quả nổi bật trong công tác vận động, chăm lo đời sống nhân dân, những trăn trở trước yêu cầu giảm nghèo bền vững và sự phối hợp với báo Dân trí trong kết nối các tấm lòng nhân ái.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng bếp ăn và sửa chữa các hạng mục phụ trợ tại 2 điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá, xã Sín Thầu, từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Đình Tùng).

Hơn 10.000 hộ dân được hỗ trợ về nhà ở, đời sống

Nhìn lại hoạt động của MTTQ tỉnh Điện Biên thời gian qua, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết, từ năm 2021 đến nay, hơn 10.000 hộ gia đình đã được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Trong đó, Đề án vận động hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã giúp hơn 5.000 hộ nghèo và cận nghèo có nhà ở chắc chắn, từng bước ổn định cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ được MTTQ tỉnh triển khai với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của đồng bào cả nước, giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, ổn định nơi ở và cuộc sống sau thiên tai.

Theo ông Dũng, những kết quả ấy không chỉ thể hiện ở số lượng nhà được xây dựng hay những phần quà được trao, mà còn cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự chung tay giữa các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong chăm lo cho cộng đồng.

Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được triển khai từ ngày 7/5/2023 đến 7/5/2024, giúp hơn 5.000 hộ nghèo và cận nghèo có nhà ở chắc chắn (Ảnh: Báo Điện Biên Phủ).

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, phía sau những kết quả đạt được vẫn còn nhiều vấn đề khiến ông và tập thể lãnh đạo Mặt trận trăn trở.

Là tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế, Điện Biên vẫn có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, lũ ống, sạt lở đất diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khiến nhiều gia đình tái nghèo.

Làm sao để việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở giải quyết khó khăn trước mắt mà phải tạo ra sinh kế bền vững, thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con là bài toán đòi hỏi sự kiên trì và đột phá hơn nữa.

“Khơi thông các nguồn lực đầu tư, chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực chất. Đồng thời, thay đổi tư duy sản xuất giúp đồng bào tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững chính là bài toán trọng tâm mà cả hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên đang quyết tâm giải quyết trong nhiệm kỳ mới”, lãnh đạo MTTQ tỉnh nhấn mạnh.

Đồng bào Hà Nhì ở xã biên giới Sín Thầu, tỉnh Điện Biên (Ảnh: Thùy Hương).

Để đáp ứng yêu cầu chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn mới, MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên xác định tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ ưu tiên:

Gắn công tác an sinh xã hội với giảm nghèo bền vững. Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, Mặt trận sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên để hỗ trợ cây, con giống, tập huấn kỹ thuật sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản và đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số.

Cùng với đa dạng hóa hình thức vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn xã hội hóa, MTTQ tỉnh chú trọng công khai, minh bạch việc phân bổ, sử dụng nguồn lực, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng.

Phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ và người có uy tín ở cơ sở trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; vận động đồng bào đoàn kết, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Hơn 9,4 tỷ đồng từ bạn đọc Dân trí đến với người dân Điện Biên

Đánh giá về sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và báo Dân trí, ông Nguyễn Tiến Dũng ghi nhận những đóng góp của các chương trình Nhân ái trong việc kết nối sự quan tâm của bạn đọc trong và ngoài nước với những hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Dũng, thông qua các bài viết phản ánh chân thực, xúc động, báo Dân trí đã giúp những hoàn cảnh cần hỗ trợ được cộng đồng biết đến. Sự sẻ chia của bạn đọc được chuyển thành những công trình, phần việc cụ thể, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân.

Ngày 26/8, báo Dân trí và Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Lễ Khánh thành 8 nhà Nhân ái tại xã Mường Ảng (Ảnh: Đình Tùng).

“Hàng loạt ngôi nhà Nhân ái kiên cố được dựng lên thay thế nhà tranh vách nứa; nhiều điểm trường, phòng học được xây mới giúp các em nhỏ vùng cao yên tâm đến lớp; hàng chục trường hợp bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi được cứu chữa và tiếp bước tới trường...

Những chuyển biến ấy đã góp phần tiếp thêm niềm tin, thắp sáng hy vọng và tạo động lực để người dân Điện Biên tự tin vươn lên thoát nghèo”, ông Dũng khẳng định.

Thông qua các bài viết trên báo Dân trí, năm 2025, bạn đọc đóng góp hơn 6,23 tỷ đồng hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Điện Biên. Năm 2026, con số này là hơn 3,21 tỷ đồng, nâng tổng nguồn lực bạn đọc ủng hộ trong 2 năm lên hơn 9,44 tỷ đồng.

“Thực tiễn tại Điện Biên cho thấy, báo chí cách mạng nói chung và báo Dân trí nói riêng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối tin cậy trong công tác an sinh xã hội.

Thông qua các bài viết, những hoàn cảnh khó khăn, những bản làng xa xôi của Điện Biên được bạn đọc trong và ngoài nước biết đến. Sự minh bạch, chuyên nghiệp của hoạt động Nhân ái đã tạo dựng niềm tin để các nhà hảo tâm gửi gắm tấm lòng, góp phần lan tỏa truyền thống tương thân tương ái của dân tộc”, lãnh đạo MTTQ tỉnh đánh giá.

Những ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ đã tiếp thêm niềm tin, thắp sáng hy vọng và tạo động lực để người dân Điện Biên tự tin vươn lên thoát nghèo (Ảnh: Đình Tùng).

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Dũng trân trọng cảm ơn tập thể báo Dân trí cùng bạn đọc, nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, sẻ chia đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Thời gian tới, MTTQ tỉnh mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của báo Dân trí trong việc phát hiện, xác minh các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những điểm trường và công trình dân sinh cấp thiết tại vùng sâu, vùng xa, biên giới.

“MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp phối hợp chặt chẽ với báo Dân trí, kịp thời phát hiện, xác minh các trường hợp cần giúp đỡ; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo đảm chất lượng công trình và sử dụng hiệu quả từng đồng tiền của bạn đọc.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chung sức của báo Dân trí và cộng đồng, sẽ có thêm nhiều người dân khó khăn tại Điện Biên được hỗ trợ, có điều kiện ổn định cuộc sống, phát huy ý chí tự lực, vươn lên thoát nghèo”, ông Dũng bày tỏ.