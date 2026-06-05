Chăm chồng nằm một chỗ, gồng gánh nuôi 2 con ăn học, người phụ nữ kiệt sức

Dưới cái nắng gay gắt đầu hè, tại xã Quế Sơn Trung, Đà Nẵng, chị Trương Thị Búp (SN 1985) lặng lẽ lau người cho chồng trong căn nhà cấp 4 chật hẹp. Anh Nguyễn Tâm (SN 1982, chồng chị Búp) đã nằm bất động suốt 4 năm qua sau cơn đột quỵ, trở thành người thực vật, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của vợ.

Cháu Nguyễn Tình (14 tuổi) chăm sóc cha khi mẹ vắng nhà (Ảnh: Bình An).

Cuộc đời chị Búp là chuỗi ngày dài của sự nhọc nhằn và nước mắt. Hơn 1 thập kỷ trước, chị rời quê Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) vào miền Nam mưu sinh và gặp anh Tâm. Hai mảnh đời nghèo khó đã nên duyên vợ chồng, rồi cùng nhau về xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (cũ) làm thuê, làm mướn.

Đồng tiền kiếm được không đủ trang trải, họ sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát cho đến khi được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà nhỏ che mưa nắng.

Tưởng chừng cuộc sống sẽ ổn định hơn, nhưng biến cố ập đến vào năm 2022. Anh Tâm đột quỵ, mất hoàn toàn khả năng lao động, đúng lúc chị Búp đang mang thai con thứ hai được hơn 3 tháng. Từ đó, gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của người phụ nữ nghèo.

“Chồng tôi do sức khỏe yếu, lại thường xuyên đau ốm, không có khả năng lao động nên kinh tế của gia đình khó khăn lắm. Ngày nào ai kêu đi làm mới có tiền mua gạo, không thì vay mượn bà con sinh sống qua ngày”, chị Búp chia sẻ.

Những ngày đầu hè trời nắng gắt, chị Búp dùng khăn ướt lau cho chồng đỡ nóng (Ảnh: Bình An).

Hàng ngày, chị Búp tất tả ngược xuôi, ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền mua gạo, thuốc men cho chồng và lo cho 2 con ăn học. Công việc bấp bênh, sức khỏe yếu khiến chị chỉ làm được những việc nhẹ, thu nhập chẳng đáng là bao. Có những ngày không ai thuê mướn, 3 mẹ con phải vay mượn hàng xóm để sống qua bữa.

Con gái nhỏ Nguyễn Thị Hoài Thương (4 tuổi) lớn lên trong cảnh thiếu thốn đủ bề. Cha nằm liệt giường, mẹ quần quật mưu sinh, con trai đầu Nguyễn Tình (14 tuổi) còn đang tuổi đến trường. Dẫu cuộc sống khốn khó, chị Búp vẫn gắng gượng từng ngày với mong muốn các con không phải dang dở việc học.

Mỗi tháng, gia đình chị nhận được 1,5 triệu đồng hỗ trợ từ địa phương, nhưng số tiền ấy chỉ như muối bỏ biển so với chi phí thuốc men, sinh hoạt và học hành của các con. Nhiều đêm nhìn chồng nằm bất động, con nhỏ thiếu thốn, chị Búp chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.

“Tôi chỉ mong có tiền chữa bệnh cho chồng, lo cho con được tiếp tục đến trường là mừng lắm…”, chị nghẹn ngào nói.

Không có việc làm ổn định, gia đình khó khăn, chị Búp mong được giúp đỡ để chữa bệnh cho chồng, 2 con không bỏ học giữa chừng (Ảnh: Bình An).

Trong căn nhà nhỏ nóng hầm hập, người phụ nữ nhỏ bé vẫn ngày ngày đối diện với nghịch cảnh bằng tình yêu và trách nhiệm dành cho gia đình. Hành trình phía trước của mẹ con chị Búp vẫn còn quá nhiều gian nan nên rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng.

Ông Phan Duy Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung cho biết, gia đình chị Búp là một trong những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Dù được địa phương hỗ trợ hàng tháng nhưng do chồng nằm một chỗ trong thời gian dài, 2 con còn nhỏ, chỉ có chị Búp là lao động chính nhưng công việc không ổn định nên cuộc sống vô cùng khó khăn.

Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Búp để chị có điều kiện chữa bệnh cho chồng và 2 đứa trẻ được tiếp tục đến trường.