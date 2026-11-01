Cha phụ hồ, bà nội bán từng mớ rau cứu bé trai ung thư di căn

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây 8 năm, anh Trần Văn Nho (30 tuổi, ngụ ấp Tân Thượng Bình, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) và vợ cũ mỗi người nuôi 1 người con. Anh Nho nhận nuôi dưỡng, chăm sóc con trai lớn là Trần Gia Hạo (12 tuổi).

Gia đình anh Nho sống ở vùng đất giữa sông, nơi người dân Đồng Tháp quen gọi là cù lao 5 xã. Muốn sang sông, người dân nơi đây chủ yếu phụ thuộc vào những chuyến đò ngang mỗi ngày.

Hai bố con anh Nho sống cùng người mẹ già và ông bà nội hơn 80 tuổi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Nho sống cùng ông bà nội, cha mẹ và con trai trong căn nhà gỗ có sàn cao đến 3m để tránh lũ. Không có đất đai canh tác, cha mẹ anh dù đã ngoài 50 tuổi vẫn phải bươn chải buôn gánh bán bưng để kiếm sống.

Cách đây 3 tháng, cha anh qua đời do bị ung thư gan. Người mẹ tuổi đã cao, mang trong mình nhiều bệnh nền, vẫn gắng gượng bán rau ở chợ, chắt chiu từng đồng trang trải cuộc sống.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nho kể, cách đây 3 năm, bé Hạo thường xuyên kêu đau chân phải. Sau khi đưa con thăm khám tại bệnh viện trong tỉnh, anh tiếp tục đưa bé lên Bệnh viện Nhi đồng TPHCM kiểm tra. Tại đây, gia đình bàng hoàng nhận tin Hạo mắc ung thư xương ác tính ở bàn chân phải.

Năm 2023, Hạo đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ bàn chân phải, sau đó chuyển đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 để tiếp tục điều trị. Những tháng ngày nằm viện trở thành nỗi ám ảnh đối với cậu bé khi phải trải qua hàng chục đợt hóa trị cùng những đau đớn do bệnh tật và quá trình điều trị gây ra.

"Vừa rồi tôi đưa bé đi xét nghiệm, khối u ở chân đã cắt bỏ nên tạm ổn, tuy nhiên, khối u đã di căn lên phổi. Bác sĩ có nói bé mắc bệnh này, gia đình nên chuẩn bị tâm lý, khiến tôi vô cùng lo lắng", anh Nho buồn bã chia sẻ.

Bé Hạo đã cắt bỏ bàn chân phải vì ung thư (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hồi con chưa mắc ung thư, anh Nho là trụ cột kinh tế của gia đình, công việc chính làm phụ hồ, thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày. Với mức sống ở vùng quê, khoản tiền ấy tuy không dư dả nhưng cũng đủ để gia đình xoay xở cơm áo qua ngày.

Từ ngày Hạo đổ bệnh, anh phải nghỉ việc thường xuyên để đưa con đi điều trị. Mỗi đợt nhập viện ngắn cũng kéo dài 5-15 ngày, có thời điểm cả tháng 2 cha con mới được trở về nhà. Công việc bấp bênh, thu nhập gần như đứt quãng, trong khi các khoản chi phí điều trị vẫn liên tục đè nặng lên vai người cha nghèo.

Hạo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí và nhận trợ cấp bệnh tật khoảng 1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, số tiền này chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị tốn kém, nhất là nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục được bảo hiểm chi trả.

"Mỗi lần nghe nói sắp đi bệnh viện, Hạo sợ lắm. Thằng bé không muốn đi vì sợ kim tiêm. Đau đớn nhất là những lần sinh thiết, truyền thuốc, con phải chịu đau đớn, nôn mửa liên tục. Lúc đó nhìn con thương lắm", anh Nho nghẹn ngào kể.

Anh Nho lắp chân giả cho con trai (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, bà con lối xóm thỉnh thoảng thuê anh làm những công việc lặt vặt. Dẫu tiền công ít ỏi, với người cha đang từng ngày chạy vạy lo thuốc men cho con, bất cứ khoản thu nhập nào cũng đều đáng quý.

Ông Trần Minh Phận, Phó trưởng ấp Tân Bình Thượng xác nhận, hoàn cảnh gia đình anh Nho thuộc diện khó khăn tại địa phương, đặc biệt là khi con trai mắc bệnh hiểm nghèo, cần thời gian dài điều trị.

Chính quyền địa phương mong muốn cộng đồng, đặc biệt là bạn đọc Dân trí, chung tay sẻ chia, hỗ trợ để cha con anh Nho có thêm điều kiện vượt qua nghịch cảnh.