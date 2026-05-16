Cha khẩn cầu cộng đồng cứu con trai 6 tuổi ung thư máu

Trong căn nhà nhỏ ở con hẻm đường Lữ Gia, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1988) lần mở xấp giấy tờ, bệnh án để tìm phiếu hẹn khám bệnh cho con trai. Cậu bé Nguyễn Quốc Uy (SN 2020) là con thứ hai của gia đình, đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu, viêm gan, nguy hiểm đến tính mạng.

Về cuộc sống, gia đình, anh Hùng chia sẻ, năm 2016, anh kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Cẩm Ty (SN 1995, quê tỉnh Gia Lai), cùng làm công việc tự do, kiếm tiền mưu sinh. Cuộc sống thời gian đầu tuy không khá giả, song đổi lại gia đình hòa thuận, cùng đón tin vui khi con gái và con trai lần lượt chào đời.

Anh Nguyễn Văn Hùng bế con trai 6 tuổi bị bệnh ung thư máu (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 2019, một biến cố ập đến khiến gia đình anh ly tán. Năm 2024, anh Hùng đón 2 con nhỏ về sống cùng bà nội. Kể từ đó, anh Hùng một mình lao động nuôi 2 con nhỏ, chăm sóc mẹ già.

Một ngày giữa tháng 11/2025, con trai thứ 2 của anh Hùng là bé Nguyễn Quốc Uy bất ngờ lên cơn sốt kéo dài, uống thuốc không khỏi. Khi đưa bé đến bệnh viện khám, người cha như ngã quỵ khi hay tin con trai mang trong mình căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ung thư máu), bệnh viêm gan.

Để cứu con, người cha đã chạy vạy ngược xuôi, vay mượn tiền người thân, bạn bè, lo chi phí chữa trị bệnh. Trong chưa đầy nửa năm, gia đình anh Hùng vay mượn hàng trăm triệu đồng để lo các khoản phí.

Bé Nguyễn Quốc Uy mang trong mình căn bệnh ung thư máu, viêm gan, ảnh hưởng đến tính mạng (Ảnh: Minh Hậu).

Anh Hùng là lao động chính trong gia đình, song từ ngày con lâm trọng bệnh, thường xuyên nằm viện điều trị nên công việc của anh bị gián đoạn, nguồn thu bấp bênh.

Người cha buồn bã tâm sự: “Từ ngày bị bệnh đến nay, bé Uy trải qua 3 đợt hóa trị với chi phí hơn 300 triệu đồng. Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM vừa thông báo tái khám, chuẩn bị cho đợt hóa trị tiếp theo nhưng kinh tế gia đình kiệt quệ, không biết lấy đâu ra tiền để lo cho con”.

“Vừa qua, vì túng thiếu, tôi chấp nhận bán chiếc xe máy tay ga của gia đình để lấy 37 triệu đồng lo thuốc thang cho con. Các bác sĩ thông báo, con tôi phải thực hiện thêm 2 đợt hóa trị với thời gian kéo dài, chi phí lớn. Trong hoàn cảnh này, tôi từng nghĩ đến việc cầm cố hoặc bán căn nhà hơn 30m2 là chỗ ở duy nhất của gia đình để lo tiền chữa bệnh, cứu con”, anh Nguyễn Văn Hùng toan tính.

Một trong những phiếu hẹn khám bệnh mà bệnh viện gửi đến gia đình bé Nguyễn Quốc Uy (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng xác nhận, hiện nay, anh Nguyễn Văn Hùng một mình nuôi 2 con nhỏ, mẹ già 75 tuổi. Bé Nguyễn Quốc Uy năm nay 6 tuổi, thường xuyên nằm bệnh viện điều trị bệnh ung thư máu.

“Người thân của anh Hùng ai cũng có hoàn cảnh, cuộc sống riêng nên không hỗ trợ được nhiều. Cháu Uy lâm trọng bệnh, thời gian chữa trị kéo dài và cần khoản chi phí lớn nên rất cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng”, ông Phạm Văn Dương chia sẻ.