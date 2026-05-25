Bố mất vì ung thư, mẹ đuối nước tử vong, 3 chị em bơ vơ

Mới 16 tuổi, nam sinh Hoàng Trọng Việt đã liên tiếp trải qua những mất mát quá lớn. Khi Việt học lớp 5, bố em mất vì bạo bệnh. Đến cuối tháng 3 vừa qua, người mẹ lại đột ngột qua đời do đuối nước.

Chị gái đầu của Việt phải nghỉ học khi hết lớp 12 để đi làm ăn xa phụ giúp gia đình, còn người chị thứ hai hiện là sinh viên tại thành phố Huế.

Ba chị em trong ngày đưa tang mẹ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Những lúc không đến trường, Việt lặng lẽ một mình trong căn nhà nhỏ ở thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngồi thẫn thờ trước bàn thờ mẹ, cậu học trò lớp 10 gần như không nói nên lời. Những biến cố liên tiếp khiến ánh mắt em lúc nào cũng trĩu nặng nỗi buồn.

Gia đình Việt vốn khó khăn. Ngày trước, anh Hoàng Trọng Nam (SN 1979, bố của em Việt), quanh năm làm ruộng, bốc vác thuê để nuôi các con ăn học.

Bố mất vì ung thư, mẹ đuối nước tử vong, chị em rơi vào cảnh mồ côi (Video: Dương Nguyên).

Năm 2020, anh Nam thường xuyên mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Đi khám tại bệnh viện, anh được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Chỉ 3 tháng sau, anh qua đời.

Chồng mất sớm, chị Nguyễn Thị Lý (SN 1983) một mình gồng gánh nuôi 3 con. Người phụ nữ ấy làm ruộng, làm công nhân đến buôn bán ngoài chợ và chắt chiu từng đồng để các con được tiếp tục đến trường.

"Cuộc đời chị Lý dường như chẳng có phút nào thảnh thơi. Chị chịu thương chịu khó, sống hiền lành, hòa đồng với mọi người, vậy mà số phận quá nghiệt ngã", ông Phan Khắc Đạt (SN 1971, hàng xóm) xót xa nói.

Việt cùng 2 người chị mất lần lượt cả bố lẫn mẹ chỉ trong vòng 5 năm (Ảnh: Dương Nguyên).

Hôm 27/3, Việt đi học buổi tối, khi trở về nhà không thấy mẹ đâu. Chờ mãi không thấy mẹ trở về, nam sinh hốt hoảng báo cho người thân và hàng xóm đi tìm.

Qua camera an ninh, mọi người phát hiện chị Lý ra trước nhà đổ rác rồi đứng bên bờ kênh rửa chân. Tại đây, chị không may trượt ngã xuống dòng nước chảy xiết và bị cuốn đi. Trong đêm, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng hôm sau, thi thể chị Lý được tìm thấy cách hiện trường khoảng 15km.

Quỳnh Thư đang năm nhất đại học, Việt học lớp 10, tương lai rất chông chênh (Ảnh: Dương Nguyên).

Hay tin mẹ gặp nạn, Hoàng Thị Quỳnh Thư (19 tuổi), sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Huế, bàng hoàng suy sụp. "Hôm đó em xem camera qua điện thoại, thấy dì khóc ở nhà nhưng không hiểu chuyện gì. Khi gọi điện về cho em trai, em mới biết mẹ đuối nước mất tích. Em bật khóc, ngã quỵ trong phòng trọ", Thư nghẹn ngào kể.

Đối 3 chị em Thư, mẹ qua đời để lại nỗi đau quá lớn, trong khi khoản nợ gần 300 triệu đồng vay mua đất, xây nhà vẫn chưa trả hết. Chị gái đầu là Hoàng Thị Phương Anh (22 tuổi) đã nghỉ học từ sau khi tốt nghiệp lớp 12 để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng thu nhập còn bấp bênh.

"Bản thân em đang là sinh viên, em trai mới lớp 10. Chúng em sẽ cố gắng vừa học vừa làm để không phải nghỉ học giữa chừng", Thư nói.

Bà ngoại già yếu mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ các cháu (Ảnh: Dương Nguyên).

Bà Dương Thị Xuyên (62 tuổi), bà ngoại của các em nghẹn ngào khẩn cầu: "Con rể mất sớm, giờ con gái tôi cũng bỏ các cháu mà đi. Nhìn các cháu bơ vơ mà đau xót quá. Tôi đã già yếu, họ hàng ở vùng quê khó khăn, mong mọi người giúp đỡ các cháu".

Ông Phan Văn Trí, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Cẩm Duệ, cho biết, hoàn cảnh của 3 chị em Phương Anh, Quỳnh Thư và Trọng Việt hiện gặp nhiều khó khăn khi cả bố lẫn mẹ đều đã qua đời.

"Chúng tôi mong bạn đọc của quý báo chung tay giúp đỡ để các cháu có thêm điều kiện tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống. Sự sẻ chia lúc này sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với các cháu", ông Trí bày tỏ.