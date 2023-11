Bố mất, mẹ đi lấy chồng, bà ngoại cầu xin cho cháu 9 tuổi một cơ hội sống

Những ngày này, ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nhiều người có mặt tại khoa Nhi đều thương cảm cho hoàn cảnh của bé Nguyễn Thị Loan, 9 tuổi.

Làn da vàng vọt, cơ thể suy nhược, mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ, buồn bã. Đó là tình trạng của Loan lúc này khi bé mang trong mình căn bệnh xơ gan quái ác. Thế nhưng, nhiều năm nay, bé lại không có bố mẹ bên cạnh.

Người chăm sóc và đồng hành cùng bé đến các bệnh viện chữa trị là bà ngoại Trần Thị Thủy (53 tuổi, trú thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Ngồi trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn cháu, bà Thủy bùi ngùi nhớ lại những chuyện không may xảy đến với gia đình thời gian qua.

Loan và em trai Nguyễn Trung Tuấn Sang (7 tuổi) mồ côi bố từ năm 2018 - thời điểm đó Loan mới 4 tuổi. Một thời gian sau, mẹ của hai bé đi bước nữa.

"Thời gian đầu, hai cháu sống cùng ông bà nội. Nhưng ông bà đã già yếu, hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, vợ chồng tôi đã đón cháu Loan về nuôi ăn học suốt 4 năm qua, còn cháu Sang vẫn ở với ông bà nội", bà Thủy kể.

Một thời gian sau khi đưa cháu về nuôi dưỡng, bà Thủy phát hiện bụng cháu gái có biểu hiện căng cứng khác thường, da vàng rồi sạm đi. Đưa cháu đến bệnh viện ở thành phố khám, bà Thủy nhận được kết quả bé Loan bị xơ gan, phải điều trị kéo dài.

4 năm qua, bà Thủy đều đặn đưa cháu đi điều trị từ bệnh viện tuyến tỉnh đến bệnh viện ở Thừa Thiên Huế và Hà Nội, song bệnh tình không thuyên giảm.

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, bé Loan vẫn ham học, thích đến trường cùng bạn bè. Mỗi đợt kết thúc điều trị, trở về quê, Loan vừa uống thuốc hỗ trợ điều trị tại nhà, vừa nằng nặc đòi ông bà ngoại đưa đến lớp học cùng các bạn.

Tuy nhiên, nữ sinh phải hạn chế vận động, vui chơi, nô đùa như các bạn vì sức khỏe yếu.

Ngày 11/10 vừa qua, bé Loan bất ngờ nôn ói, ngất xỉu trong lúc đang học tại trường. Giáo viên hoảng hốt đưa em tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Được bác sĩ cấp cứu, truyền máu kịp thời, Loan tạm qua cơn nguy kịch.

"Các bác sĩ nói rằng để có cơ hội sống, cháu cần phải ghép gan nhưng kinh phí rất lớn. Trong khi hoàn cảnh của gia đình hai bên ông bà không cho phép. Từ ngày nghe tin con gái bị bệnh, mẹ cháu dù đã đi bước nữa, nhưng vẫn cố gắng đi làm thêm để chuyển tiền về cho tôi nuôi cháu.

Tuy nhiên, hoàn cảnh con gái tôi cũng khó khăn nên số tiền chuyển về cũng hạn chế. Giờ đây, chúng tôi cầu xin các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu có cơ hội được sống", bà Thủy khẩn cầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Dương Văn Giáp, Phó trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh), cho biết, bệnh nhi Nguyễn Thị Loan có tiền sử xơ gan, lách to từ lúc 5 tuổi, đã đi điều trị tại nhiều bệnh viện.

Vừa qua, bé nhập viện trong tình trạng ly bì, da và mắt vàng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi xơ gan, suy hô hấp, thực quản giãn, loạn nhịp tim, tiên lượng rất nặng.

"Chúng tôi cho bệnh nhi thở ô xy, dùng kháng sinh đường tĩnh mạch nuôi dưỡng, làm các xét nghiệm cơ bản và theo dõi. Chúng tôi cũng hội chẩn với Bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện các bước điều trị, sau đó bệnh nhi ổn định.

Về lâu dài, cơ hội sống duy nhất của bé là cần ghép gan, kinh phí có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng. Bé Loan có hoàn cảnh rất đáng thương, bố mất sớm, mẹ tái hôn, cháu ở với ông bà ngoại", bác sĩ Giáp thông tin và bày tỏ mong bạn đọc báo Dân trí, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp bé Loan vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

