Bé trai bị bỏng điện 30% cơ thể, chi phí điều trị quá sức gia đình nghèo

Tai nạn bất ngờ khiến cậu bé dân tộc Lự bỏng 30% cơ thể

Tai nạn bất ngờ khiến bé Tao Văn Út Nam (SN 2017, ở bản Pậu, xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu) bị bỏng nặng, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe.

Cháu Út Nam khi điều trị tại bệnh viện với nhiều vết bỏng sâu trên cơ thể (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Một ngày giữa tháng 1, khi đi câu cá gần nhà, cần câu của Nam không may vướng vào đường điện cao thế. Chỉ trong khoảnh khắc, dòng điện phóng xuống, cậu bé bị giật, cơ thể cháy xém, bỏng 30%.

Nhớ lại giây phút nhận tin dữ, anh Tao Văn Kẻo (SN 1986, bố cháu Nam), vẫn chưa hết bàng hoàng: “Vợ chồng tôi đang làm nương ở xa thì nhận tin con bị điện giật. Nghe người trong bản báo là cháu nằm bất tỉnh, cơ thể nhiều chỗ cháy xém… mà tôi rụng rời tay chân, chỉ biết lao về với con”.

Ngay sau tai nạn, cháu Nam được bà con trong bản khẩn trương đưa xuống bệnh viện tỉnh cấp cứu. Khi vợ chồng anh Kẻo có mặt, cậu bé vẫn đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa trong tình trạng nguy kịch.

Do vết thương quá nặng, sau vài ngày điều trị, cháu Nam được chuyển xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bé trai 9 tuổi bỏng điện 30% cơ thể, gia đình kiệt quệ vì chi phí điều trị (Video: Thùy Hương).

Những ngày nằm viện là chuỗi thời gian ám ảnh đối với cậu bé mới 9 tuổi. Những vết bỏng sâu khiến da thịt bị tổn thương nghiêm trọng; những ca phẫu thuật cắt hoại tử, ghép da đau đớn... Mỗi lần thay băng hay can thiệp y tế là một lần bé Nam phải gồng mình chịu đựng.

Còn với vợ chồng anh Kẻo, đó không chỉ là nỗi đau khi nhìn con quằn quại trên giường bệnh, mà còn là áp lực chi phí điều trị ngày một chồng chất. Mỗi lần bác sĩ thông báo chi phí phải nộp, người cha nghèo lại lo lắng, không biết xoay đâu ra tiền cứu con.

Cháu Tao Văn Út Nam (9 tuổi) bị bỏng điện cao thế, tổn thương 30% cơ thể (Ảnh: Thùy Hương).

"Con muốn nhanh khỏi để được đi học cùng các bạn"

Anh Tao Văn Kẻo cho biết, trong gần 2 tháng điều trị cho bé Nam, tổng chi phí đã lên tới hơn 130 triệu đồng, vượt xa khả năng của gia đình.

“Nhà tôi không có tiền, phải vay mượn khắp nơi. Cháu điều trị gần 2 tháng ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia và hiện đã được về nhà. Tuy nhiên, các vết thương vẫn chưa khỏi, hàng tháng vẫn phải xuống bệnh viện điều trị tiếp…”, anh Kẻo buồn rầu nói.

Vợ chồng anh Kẻo có 4 con đều đang tuổi ăn học, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy và những công việc làm thuê bấp bênh. Ngoài làm nương, chị Phàn Thị Tình (SN 1989, mẹ cháu Nam) còn dệt cửi, thu gom phế liệu. Hai vợ chồng quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng vẫn thiếu trước hụt sau.

Tai nạn của Nam là một cú sốc, đẩy cả gia đình vào cảnh nợ nần chồng chất. Từ họ hàng, làng xóm rồi ngân hàng, nơi nào có thể vay mượn được, anh Kẻo đều đã tìm đến.

"Giờ gia đình nợ nhiều quá rồi, mà cháu vẫn phải điều trị lâu dài. Mỗi tháng xuống Hà Nội là thêm một khoản chi phí lớn. Chúng tôi thật sự không biết xoay xở thế nào nữa…", người cha nghẹn ngào nói.

Chị Phàn Thị Tình (mẹ cháu Nam) ngoài làm nương còn dệt cửi, nhặt phế liệu nhưng thu nhập không đáng là bao (Ảnh: Thùy Hương)

Theo bà Tao Thị Chùm, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Nậm Tăm, gia đình anh Kẻo thuộc diện cận nghèo nhiều năm, không có nguồn thu nhập ổn định. Ngay sau khi cháu Nam bị tai nạn, địa phương đã kêu gọi hỗ trợ gia đình khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này vẫn không thấm vào đâu so với chi phí điều trị lớn và hành trình chữa trị còn kéo dài của cháu bé.

“Chúng tôi mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ, để cháu Nam được tiếp tục điều trị, sớm hồi phục sức khỏe”, đại diện xã Nậm Tăm chia sẻ.

Những vết bỏng sâu khiến da thịt cậu bé bị hoại tử, các ngón tay co rút, mất dần khả năng cử động (Ảnh: Thùy Hương).

Trước khi tai nạn xảy ra, Út Nam là một cậu bé nhanh nhẹn, thích đi học và thường phụ giúp bố mẹ những việc nhẹ nhàng. Tai nạn bất ngờ khiến cháu phải tạm dừng việc học, đối mặt với những cơn đau kéo dài. Những vết sẹo co rút do bỏng ảnh hưởng đến sinh hoạt và tâm lý của cậu bé.

Thế nhưng, Nam vẫn mong sớm bình phục để được đến trường: "Con muốn nhanh khỏi bệnh để được đi học cùng các bạn…", cậu bé khẽ nói.

Một ước mơ tưởng chừng giản dị, nhưng với hoàn cảnh hiện tại lại trở nên xa vời nếu không có sự chung tay của cộng đồng.

Hành trình phía trước của Út Nam vẫn còn rất dài, với nhiều đợt điều trị và chi phí lớn. Lúc này, mỗi sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái đều rất ý nghĩa, giúp Nam có thêm cơ hội điều trị, trở lại lớp học và tiếp tục ước mơ còn dang dở.