Bé trai 7 tuổi mắc u não được bạn đọc Dân trí giúp hơn 237 triệu đồng

Ngày 25/8, phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 237.611.572 đồng do bạn đọc ủng hộ bé Phạm Viết Huy tới chị Nguyễn Thị Thành (mẹ của Viết Huy). Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản của chị Thành trước đó.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 237.611.572 đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Nguyễn Thị Thành (Ảnh: Bảo Sang).

Hoàn cảnh bé Viết Huy (SN 2019) được phản ánh trong bài viết “Cha mẹ ngừng chữa bệnh để dành tiền cứu con”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 27/7. Sau khi bài viết được đăng tải, Viết Huy đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc trong và ngoài nước.

“Em xin chân thành cảm ơn bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình em. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà nhà em có kinh phí tiếp tục điều trị cho Viết Huy, nhen nhóm tia hy vọng để cứu mạng sống con”, chị Thành xúc động chia sẻ.

Chị Thành xác nhận đã nhận đủ số tiền bạn đọc hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng (Ảnh: Tùng Nguyên).

Hơn 6 năm qua, Viết Huy liên tục phải chống chọi với những đợt hóa trị kéo dài để chữa u não và những cơn co giật do biến chứng động kinh.

Chị Thành chia sẻ, 2 tháng qua là khoảng thời gian khó khăn nhất với chị. Bệnh của Viết Huy tiếp tục trở nặng. Bé thường xuyên bị động kinh co giật, chân yếu, mắt bị kéo lệch…

“Những lúc Viết Huy co giật nhẹ, em còn có thể xử lý bằng cách đỡ con nằm nghiêng cho dễ thở, xoa bóp tứ chi để giãn cơ… Nhưng dạo gần đây bé co giật ngày càng nặng, có lúc co giật sùi bọt mép, mắt trợn trắng, không còn nhận thức, phải đưa đi cấp cứu. Mới 2 tháng mà con đã phải cấp cứu 3 lần”, chị Thành cho hay.

Mẹ bé trai 7 tuổi bị u não gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí (Video: Tùng Nguyên).

Cũng trong tháng vừa qua, cha chồng chị Thành đi làm thì bị tai nạn lao động, thanh sắt quẹt rách mặt, phải cấp cứu. Mẹ chồng chị cũng nhập viện chữa tiểu đường…

“Nhà neo người, em phải chạy qua chạy lại để chăm cả nhà bị bệnh. May nhờ có bạn đọc giúp đỡ nên em cũng đỡ lo phần chi phí điều trị”, chị Thành cho biết.