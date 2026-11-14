"Con nhớ trường và các bạn lắm!"

Gia đình ông Phạm Xuân Hòa (SN 1960, trú tại thôn Trực Nho, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) vốn đã nhiều vất vả, nay càng thêm cơ cực khi cháu ngoại là Lê Thị Minh Anh (SN 2014) mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhớ lại ngày đón Minh Anh về nuôi, ông Hòa nghẹn ngào kể, khi bé mới 10 tháng tuổi, con gái ông đi làm thuê ở vùng biên giới, rồi gọi điện nhờ chăm sóc cháu ngoại. Sau đó, bố mẹ cháu Minh Anh ly hôn và không còn liên lạc với con.

“Năm đầu, mẹ cháu Minh Anh còn gọi điện hỏi thăm con vài lần, nhưng sau đó bặt tin. Hiện, gia đình cũng không biết mẹ cháu ở đâu, sống thế nào”, ông Hòa bùi ngùi chia sẻ.

Sau 2 đợt hóa trị, sức khỏe suy giảm, tóc rụng hết nhưng Minh Anh vẫn luôn lạc quan (Ảnh: Gia Khoa).

Suốt 12 năm qua, vợ chồng ông Hòa làm thay vai trò người cha, người mẹ, chăm sóc Minh Anh. Thương cháu gái chịu nhiều thiệt thòi, dù cuộc sống vô cùng khó khăn, ông bà vẫn chắt chiu từng đồng lo cho cháu ăn học, mong cháu có tương lai tươi sáng hơn.

Thế nhưng, tháng 7 vừa qua, tai họa bỗng giáng xuống gia đình nghèo khó. Thấy Minh Anh thường xuyên mệt mỏi, da xanh xao, ông Hòa vội đưa cháu đi khám. Vợ chồng ông choáng váng khi bác sĩ thông báo Minh Anh mắc ung thư máu, cần nhập viện gấp để điều trị.

Vay nóng hơn 80 triệu đồng, ông Hòa cùng vợ đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình điều trị. Hai tháng sau, Minh Anh được chuyển tuyến đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để truyền hóa chất.

“Nhập viện từ tháng 7, cháu đã qua 2 đợt truyền hóa chất, bị sút cân, tóc rụng hết. Sau đợt truyền đầu tiên, sức khỏe cháu chuyển biến xấu, chúng tôi đã tưởng mất cháu. May mắn, đến đợt truyền thứ 2, cháu đỡ hơn, tinh thần cũng tốt hơn”, ông Hòa cho biết.

Nằm trên giường bệnh, Minh Anh mong nhanh khỏi bệnh để được về đi học cùng các bạn (Ảnh: Gia Khoa).

Dù mắc bệnh hiểm nghèo, cô bé 12 tuổi vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan, mong sớm khỏe lại để được đến trường: “Con muốn điều trị thật nhanh để khỏi bệnh còn về đi học. Con nhớ trường và các bạn lắm!”. Nghe cháu ngoại nói, vợ chồng ông Hòa không giấu được nỗi xót xa, lặng lẽ quay mặt lau nước mắt.

Bác sĩ Lê Khánh Quỳnh, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết, bệnh nhi Lê Thị Minh Anh được chẩn đoán mắc lơ-xê-mi cấp dòng tủy thể M4 - một dạng ung thư máu nguy hiểm, diễn biến cấp tính, nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Dự kiến, bệnh nhi sẽ được điều trị 5 đợt hóa chất tích cực, mỗi đợt khoảng 1 tháng. Chi phí mỗi đợt hóa chất ước tính khoảng 60-80 triệu đồng. Tổng thời gian điều trị khoảng 1 năm, tùy theo diễn biến thực tế. Sau khi hoàn thành điều trị, bệnh nhi vẫn cần tái khám, theo dõi định kỳ lâu dài.

“Dù được Bảo hiểm y tế hỗ trợ, số tiền gia đình phải tự chi trả dự kiến khoảng 15-20 triệu đồng mỗi đợt điều trị, chưa kể chi phí đi lại và các phát sinh khác. Đây là khoản tiền đáng kể, nhất là khi phải điều trị nhiều đợt liên tiếp. Chi phí điều trị kéo dài khiến gia đình phải đối mặt với gánh nặng kinh tế rất lớn”, bác sĩ Quỳnh chia sẻ.

Vợ chồng già kiệt quệ vì con bệnh, cháu mắc ung thư

Ông Hòa cho biết, đúng thời điểm ông bà đón cháu Minh Anh về nuôi, người con trai lớn của vợ chồng ông là anh Phạm Thanh Bình bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đi làm thuê ở Đồng Nai. Khi đó, con trai lớn của anh Bình mới học lớp 3, còn con trai út mới 2 tuổi.

Do hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình không có điều kiện chạy chữa đầy đủ, anh Bình bị biến chứng rối loạn tâm thần, mất hoàn toàn khả năng lao động. Sau đó, hôn nhân của anh cũng đổ vỡ. Từ đó, vợ chồng ông Hòa phải cáng đáng chi phí sinh hoạt, thuốc men cho con trai và chăm sóc 3 cháu nhỏ.

Gia cảnh khó khăn, ông Hòa không biết phải xoay xở đâu ra tiền cứu cháu (Ảnh: Gia Khoa).

Thương con, xót cháu, vợ chồng ông chỉ biết “nuốt nước mắt vào trong”, cố gắng làm lụng để lo cho gia đình. Nay cháu Minh Anh lại mắc ung thư máu, chi phí điều trị tốn kém khiến cuộc sống vốn khó khăn càng thêm bế tắc.

“Ở tuổi gần 70, vợ chồng tôi không có việc làm ổn định, nguồn thu nhập chẳng đáng là bao. Cuộc sống vốn đã phải chắt chiu từng ngày, nay lại lâm vào cảnh vay mượn để có tiền điều trị ung thư máu cho cháu ngoại. Chúng tôi thật sự không biết xoay xở thế nào nữa”, ông Hòa bất lực nói.

Vợ chồng ông Hòa đưa cháu ngoại đi bệnh viện điều trị ung thư máu (Ảnh:Gia Khoa).

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Hiểu, Trưởng thôn Trực Nho (xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Phạm Xuân Hòa thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương.

“Gia đình ông Hòa nhiều năm là hộ cận nghèo, con trai bị tai nạn dẫn đến rối loạn tâm thần, con gái thì lưu lạc mất tin tức. Hai ông bà đã tuổi cao, không có công việc ổn định, phải gánh vác nuôi con bệnh tật và 3 đứa cháu. Nay cháu Minh Anh mắc bệnh ung thư máu, chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình hoàn toàn bế tắc.

Thông qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để cháu Minh Anh có kinh phí chữa bệnh, gia đình ông Hòa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay”, ông Hiểu bày tỏ.