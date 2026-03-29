Bạn đọc tiếp thêm hy vọng tới người bố địu con bại não hành trình vượt núi

Người bố địu con bại não nhận hy vọng từ bạn đọc sau hành trình vượt núi (Video: Hương Hồng).

Trên giường tập phục hồi chức năng tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, bé Sồng Gia Bảo (3 tuổi, trú tại tỉnh Sơn La) nằm ngoan trong vòng tay bố. Đôi tay nhỏ vẫn còn co cứng, nhưng ánh mắt đã biết hướng theo người thân, một thay đổi tưởng chừng rất nhỏ, mà với người cha trẻ, đó là cả một niềm hy vọng.

Ít ai biết, để có được ngày hôm nay, anh Sồng A Khu (23 tuổi, bố bé Gia Bảo) từng địu con trên lưng, vượt hơn 200km đường đèo dốc từ bản làng xa xôi xuống Hà Nội, chỉ với một chiếc xe máy cũ và số tiền ít ỏi vay mượn.

Phóng viên Dân trí (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ Công tác xã hội Bệnh viện Châm cứu Trung ương, trao biển biểu trưng số tiền 263.585.126 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới anh Sồng A Khu (Ảnh: Đình Cường).

Ngày 29/3, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương thăm và trao biển biểu trưng số tiền 263.585.126 đồng tới gia đình bé Gia Bảo. Đây là số tiền bạn đọc đã ủng hộ bé qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được kết chuyển tới tài khoản của anh Sồng A Khu trước đó để phục vụ việc chăm sóc, điều trị cho bé Gia Bảo.

Ngoài ra, qua tài khoản cá nhân và hỗ trợ trực tiếp tại bệnh viện, gia đình còn nhận được hơn 50 triệu đồng (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng). Như vậy, tổng số tiền gia đình Gia Bảo đã nhận được đến nay là hơn 313 triệu đồng, một nguồn lực quý giá để hành trình chữa trị của bé không bị gián đoạn.

Trân trọng tấm lòng của bạn đọc Dân trí, anh Sồng A Khu nghẹn ngào: “Em không nghĩ lại có nhiều người thương con em như vậy. Nhờ có bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội giúp đỡ, con em mới có cơ hội tiếp tục chữa bệnh. Em chỉ mong sau này con biết đi, biết gọi bố, mẹ…”.

Giọng người cha trẻ khàn đi, đôi mắt đỏ hoe. Với anh, từng đồng tiền được giúp đỡ không chỉ là chi phí điều trị, mà là hy vọng để con có thể lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Vay hàng xóm 4 triệu đồng, với chiếc xe máy cà tàng, A Khu địu con trên lưng vượt hơn 200km đường đèo, dốc về Hà Nội tìm kiếm cơ hội chữa bệnh cho con (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đó, bé Gia Bảo được chẩn đoán mắc bại não liệt tứ chi co cứng, gần như không thể nói, không thể đi lại, cơ thể co quắp, phản xạ rất kém. Những ngày đầu nhập viện, mọi thứ với gia đình dường như phủ một màu xám xịt.

Nhưng bằng sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Châm cứu Trung ương, từng liệu trình điều trị đã được triển khai kiên trì, tỉ mỉ.

Sau thời gian điều trị tích cực, bé Gia Bảo đã có những chuyển biến rõ rệt. Bé bắt đầu biết tiếp xúc, phân biệt được người lạ, người quen, có thể lật, ngồi vững hơn. Nhờ được chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, cân nặng của bé đã tăng khoảng 3kg so với thời điểm nhập viện.

Với một đứa trẻ bại não, mỗi thay đổi dù rất nhỏ cũng là kết quả của cả một hành trình dài đầy nỗ lực.

Bé Gia Bảo có tiến triển tích cực sau hơn 2 tháng điều trị (Ảnh: Hương Hồng).

Để có được hành trình ấy, không thể không nhắc đến vai trò của phòng Công tác xã hội, những người âm thầm kết nối, đưa câu chuyện của Gia Bảo đến với bạn đọc Dân trí.

Chị Nguyễn Thị Lan, cán bộ phòng Công tác xã hội, chia sẻ: “Chứng kiến hành trình của 2 bố con từ những ngày đầu vào viện đến nay, chúng tôi càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia. Chính sự đồng hành của bạn đọc Dân trí đã giúp gia đình có thêm điều kiện để kiên trì điều trị, mở ra những thay đổi tích cực như hôm nay”.