Bạn đọc hỗ trợ người phụ nữ 30 năm nằm liệt giường hơn 90 triệu đồng

Báo Dân trí vừa làm thủ tục kết chuyển đến chị Đặng Thị Kim Loan số tiền 91.580.500 đồng bạn đọc ủng hộ trong tuần 4 tháng 4/2023 (77.860.500 đồng), tuần 1 tháng 5/2023 (6.550.000 đồng) và tuần 2 tháng 5/2023 (7.170.000 đồng).

Cô Từ Thị Ngà và chị Đặng Thị Kim Loan đón nhận món quà của bạn đọc Dân trí.

Là người chăm sóc cho chị Loan 15 năm nay, cô Từ Thị Ngà chia sẻ: "Gia đình tôi rất cảm ơn tấm lòng của phóng viên Dân trí, của bạn đọc báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho cháu Loan có điều kiện điều trị tốt hơn. Bản thân tôi một mình phụ bán tạp hóa cũng không có bao nhiêu tiền, lo ăn uống cho mấy người già trong nhà đã khổ lắm rồi, làm sao có tiền mua thuốc thang cho cháu nữa".

Theo cô Ngà, dù số tiền mua thuốc an thần, giảm đau cho chị Loan chỉ hơn 1 triệu đồng mỗi tháng nhưng cũng là gánh nặng rất lớn với cô. Vì mỗi tháng cô chỉ kiếm được 4-5 triệu đồng, gói ghém lắm mới đủ nuôi ăn cho 3 người.

Nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cô Ngà đã có thể mua đầy đủ thuốc tốt cho chị Loan chứ không phải lo lắng vay mượn như trước.

Chị Loan cũng vui mừng vì được dùng thuốc đúng hạn, cơ thể bớt đau nhức hơn. Chị dự định mua một chiếc giường có chức năng nâng phần trên cơ thể ngồi dậy để mình có thể tự điều khiển, ngồi dậy đọc sách lúc cô Ngà không có ở nhà. Chiếc giường này cũng giúp việc sinh hoạt, chăm sóc vệ sinh cho Loan tốt hơn.

Cô Ngà chia sẻ: "Tôi cũng có hỏi mua thì chiếc giường nâng hạ này giá hơn 30 triệu lận. Cô đang tìm kiếm xem còn mẫu nào khác rẻ hơn để mua cho cháu không. Chứ tôi đi làm từ sáng tới trưa về cơm nước xong lại đi làm tới tối, cháu nằm yên lâu vậy cũng mỏi. May mà có bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chứ trước cho dù có muốn cũng chưa từng dám nghĩ đến việc mua cái giường này".

Chị Loan mơ ước có chiếc giường tự nâng phần trên cơ thể lên để có thể tự mình ngồi dậy đọc sách.

Như Dân trí đã đưa tin, năm 1990, chị Đặng Thị Kim Loan (SN 1970) là nữ sinh sư phạm hệ 12+2, chỉ còn vài tháng thực tập là ra trường làm cô giáo tiểu học. Khi đang đứng trên bục giảng thì chị bất chợt thấy đôi chân đau nhức, sau này phát triển nặng đến mức người phụ nữ này phải nằm liệt giường vì chứng viêm dính đa khớp.

Gần 20 năm, mẹ chị Loan bán hết tất cả tài sản, kể cả căn nhà đang ở để đưa con đi khắp nơi chữa bệnh mà không hết. Năm 2008, mẹ chị Loan qua đời, chị sang ở cùng 2 người dì độc thân (năm nay đã 65 và 73 tuổi).

Từ đó đến nay, do không được chữa trị, gần như tất cả các khớp xương trên người chị Loan đã đông cứng lại. Khớp cổ bị co cứng, kéo đầu chị nghiêng sang phải, hai chân và tay trái không thể cử động, tay phải co cứng 3 ngón tay…