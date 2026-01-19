Bạn đọc Dân trí tiếp sức người bố đơn thân bị bỏng nặng hơn 400 triệu đồng (Video: Hương Hồng).

Ngày 19/1, phóng viên báo Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm hỏi và trao biển biểu trưng số tiền 187.137.539 đồng tới anh Bùi Đình Thắng (SN 1993, trú tại xã Tân Minh, TP Hải Phòng).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua tài khoản của báo Dân trí và đã được kết chuyển đầy đủ tới tài khoản của anh Thắng trước đó để phục vụ quá trình điều trị.

Ngoài khoản hỗ trợ qua báo Dân trí, tại bệnh viện và thông qua tài khoản cá nhân, anh Thắng còn nhận được hơn 220 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Cộng dồn các khoản hỗ trợ, đến nay tổng số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Thắng là hơn 400 triệu đồng.

Chị Bùi Thị Nữ (chị gái bệnh nhân Bùi Đình Thắng) cùng cán bộ Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Bỏng Quốc gia, trân trọng đón nhận biển biểu trưng số tiền 187.137.539 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ anh Thắng (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Bùi Đình Thắng là hoàn cảnh đã được báo Dân trí phản ánh trong bài viết “Gia cảnh kiệt quệ của người bố đơn thân bị bỏng khí gas mong được sống”.

Tháng 10/2025, anh Thắng gặp tai nạn nổ khí gas, khiến 92% cơ thể bị bỏng, trong đó nhiều vùng bỏng sâu độ 3, độ 4. Khi nhập viện, anh rơi vào tình trạng nguy kịch, phải điều trị hồi sức tích cực và thở máy kéo dài.

Tai nạn xảy ra khi anh Thắng là trụ cột duy nhất của gia đình, một mình nuôi con nhỏ và chăm sóc mẹ già mắc bệnh ung thư. Cuộc sống vốn đã nhiều chật vật, nay thêm chi phí điều trị bỏng nặng kéo dài đã nhanh chóng đẩy gia đình anh vào cảnh kiệt quệ, gần như không còn khả năng xoay xở.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của báo Dân trí và sự chung tay của bạn đọc, anh Thắng có thêm điều kiện tiếp tục điều trị. Sau nhiều tuần được chăm sóc tích cực, anh đã tỉnh táo, có thể nói chuyện và nhận biết người thân, sức khỏe có những chuyển biến tích cực ban đầu.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ điều trị, do diện tích bỏng quá rộng, phần da tổn thương gần như toàn bộ cơ thể, anh Thắng vẫn phải tiếp tục điều trị dài ngày, trải qua nhiều giai đoạn chăm sóc, phục hồi và theo dõi sát để hạn chế biến chứng.

Anh Thắng đã vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất, nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị lâu dài (Ảnh: Hương Hồng).

Tại buổi trao biển biểu trưng, anh Bùi Đình Thắng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm và đội ngũ y, bác sĩ, Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã giúp đỡ anh trong giai đoạn khó khăn nhất.

Thay mặt gia đình, chị Bùi Thị Nữ (chị gái anh Thắng), bày tỏ sự trân trọng trước những hỗ trợ kịp thời, đầy nghĩa tình của những tấm lòng nhân ái.

“Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm cùng sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ là nguồn động viên lớn, để gia đình em tiếp tục cố gắng trong hành trình điều trị cho em Thắng”, chị Nữ nghẹn ngào nói.

Đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị, Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã tích cực hỗ trợ, kết nối các nguồn lực.

Chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ Tổ Công tác xã hội cho biết: “Sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí đã góp phần giúp bệnh nhân có thêm điều kiện tiếp cận điều trị kịp thời, đầy đủ hơn”.

Từ ranh giới sinh tử sau tai nạn bỏng nặng, anh Bùi Đình Thắng nay đã tỉnh táo, tiếp tục điều trị theo phác đồ của bệnh viện. Những tổn thương trên cơ thể vẫn cần thời gian dài để hồi phục, nhưng anh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất và không còn đơn độc trên hành trình phía trước.