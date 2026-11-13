Vừa qua, báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 91.803.167 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Nguyễn Thị Vui (SN 1972, trú tại xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí và đã được kết chuyển tới số tài khoản của chị Vui trước đó, để gia đình kịp thời chữa bệnh cho con trai Đỗ Quốc Danh (SN 2014).

Chị Vui và con trai vui mừng đón biển biểu trưng số tiền 91.803.167 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Vui là nhân vật trong bài viết “Tai họa dồn dập, người đàn bà góa quay cuồng trong cơn bĩ cực”, đã được đăng trên báo Dân trí.

Chị Vui chia sẻ, qua số tài khoản cá nhân, chị được bạn đọc Dân trí ủng hộ trực tiếp 35 triệu đồng (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 30 triệu đồng). Như vậy, tính đến nay, gia đình chị Vui đã được hỗ trợ tổng cộng 126.803.167 đồng.

“Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương đã luôn thương yêu, giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua”, chị Vui xúc động nói.

Nhờ được đến bệnh viện điều trị đúng hẹn, đúng phác đồ, bệnh tình của bé Danh đã có nhiều tiến triển tích cực. Danh đã đi lại được, tự phục vụ sinh hoạt bản thân và có thể giúp đỡ mẹ một số công việc nhà nhẹ nhàng.

Nhờ được điều trị đầy đủ theo lịch hẹn, Danh đã đi lại được và có thể giúp mẹ một số công việc nhẹ nhàng (Ảnh: Hương Hồng).

Như báo Dân trí đã đưa tin, Danh mắc bệnh máu khó đông (hemophilia) thể nặng kèm động kinh. Những đợt chảy máu tái diễn làm tổn thương các khớp, khiến em dần mất khả năng đi lại. Ở tuổi 12, Danh phải ngồi xe lăn, sinh hoạt hàng ngày đều cần mẹ giúp đỡ.

Chồng qua đời, chị Vui vẫn chưa trả hết khoản nợ hơn 390 triệu đồng vay để chữa bệnh cho chồng. Con trai lớn lại gặp tai nạn, bị đa chấn thương, còn Danh vẫn phải đến bệnh viện theo lịch hẹn. Một mình chăm sóc 2 con và mẹ chồng nằm liệt, chị Vui phải xoay xở đủ đường để lo cho cả gia đình.

Nhiều năm qua, chị Vui gồng mình chữa bệnh cho chồng, con, vừa chăm sóc mẹ chồng bị tai biến, nằm liệt giường (Ảnh: Hương Hồng).

Sau khi hoàn cảnh gia đình được đăng tải, những khoản ủng hộ của bạn đọc gửi về qua báo Dân trí đã giúp chị Vui có thêm kinh phí chăm lo cho con và mẹ chồng. Danh đã được mẹ đưa đến bệnh viện thăm khám và điều trị đúng lịch hẹn.

Với Danh, đây chỉ là 1 trong những lần điều trị trên chặng đường dài. Còn với người mẹ đã giữ cuốn sổ khám của con suốt 12 năm, lần này, chị đã có kinh phí đưa con đến bệnh viện đúng ngày bác sĩ hẹn.