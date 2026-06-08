Bạn đọc Dân trí giúp gia đình nữ sinh mồ côi cha vượt qua nghịch cảnh

Đại diện chính quyền xã Đại Đồng trao biển biểu trưng số tiền 144.633.523 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình chị Bùi Thị Huệ (Ảnh: Gia Khoa).

Mới đây, phóng viên Dân trí phối hợp cùng chính quyền xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ trực tiếp tới thăm hỏi, trao biển biểu trưng số tiền 144.633.523 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Bùi Thị Huệ (trú tại xóm Búm 3).

Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của chị Huệ để gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, chăm lo sức khỏe và việc học hành của các con.

Gia đình chị Huệ là hoàn cảnh trong bài viết “Bố mất, mẹ bệnh tật, em trai động kinh, nữ sinh nguy cơ dang dở việc học”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 26/4.

Sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan, chồng chị Huệ qua đời, để lại người vợ mang bệnh thận cùng 2 con nhỏ. Mất đi trụ cột gia đình, mọi gánh nặng mưu sinh và chăm sóc con cái đè nặng lên vai người phụ nữ vốn đã đau yếu.

Con trai út của chị Huệ là cháu Bùi Chí Vĩ mắc bệnh động kinh từ nhỏ, thường xuyên lên cơn co giật và phải điều trị định kỳ. Vài tháng trước, trong một lần phát bệnh, cháu không may bị ngã gãy xương đùi.

Cháu Bùi Thị Lưu (học sinh lớp 12, con gái lớn của chị Huệ) luôn chăm ngoan, học giỏi và yêu thích môn bóng chuyền. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn khiến con đường học tập của cháu đứng trước nguy cơ dang dở.

Không chỉ bệnh tật bủa vây, 3 mẹ con chị Huệ chật vật sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi trời mưa, nước dột khắp nơi, gia đình phải dùng chậu để hứng nước.

Chị Huệ và các con trân trọng đón nhận sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Gia Khoa).

Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm mọi người dành cho gia đình mình, người mẹ nghèo nghẹn ngào gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương và bà con xóm Búm 3.

Chị Huệ cho biết, số tiền bạn đọc hỗ trợ không chỉ giúp gia đình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo trước mắt, mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn trong tương lai.

"Tôi sẽ dành một phần kinh phí chữa bệnh, mong sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục chăm lo cho các con. Phần còn lại, tôi dự định sửa căn nhà đã xuống cấp và đầu tư chăn nuôi, ổn định cuộc sống để các con yên tâm học tập”, chị Huệ xúc động chia sẻ.

Đứng cạnh mẹ, cháu Bùi Thị Lưu không giấu được niềm vui. Nữ sinh cho biết, sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã tiếp thêm niềm tin để cháu vững bước trên con đường học tập, nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở.

“Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ tấm lòng của các cô, chú, anh, chị đã giúp đỡ gia đình con”, cháu Lưu bày tỏ.

Bà Bùi Thị Nhen, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Đồng thăm hỏi, động viên chị Huệ (Ảnh: Gia Khoa).

Bà Bùi Thị Nhen, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Đồng, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với gia đình chị Huệ.

“Chúng tôi mong chị Huệ giữ gìn sức khỏe, sử dụng hiệu quả số tiền được hỗ trợ để điều trị bệnh, ổn định cuộc sống và tiếp tục chăm lo cho các con học hành”, bà Nhen bày tỏ.

Đại diện chính quyền xã Đại Đồng và bà con xóm Búm 3 đến chúc mừng mẹ con chị Huệ được bạn đọc hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Gia Khoa).

Ông Bùi Văn Yên, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đại Đồng cho biết, dù gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn nhiều năm nay, nhưng cháu Bùi Thị Lưu luôn chăm chỉ học tập, không ngừng nỗ lực vươn lên.

“Sự đồng hành của bạn đọc báo Dân trí không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng trước mắt, mà còn tiếp thêm động lực để cháu Lưu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, yên tâm học tập và nuôi dưỡng niềm đam mê với môn bóng chuyền”, ông Yên chia sẻ.