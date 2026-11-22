Báo Dân trí vừa phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao biển biểu trưng số tiền 187.664.211 đồng tới bà Nguyễn Thị Lịch (SN 1959, mẹ bệnh nhân Nguyễn Thanh Nhã). Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển trước đó vào tài khoản bà Lịch để phục vụ việc chữa bệnh cho Nhã.

Nguyễn Thanh Nhã (SN 1999, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên), là nhân vật trong bài viết “Con trai gặp nạn, hơn 2 tháng chưa hồi tỉnh, mẹ góa khẩn cầu giúp đỡ”.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 187.664.211 đồng tới bà Nguyễn Thị Lịch (mẹ bệnh nhân Nhã) (Ảnh: CTV).

Đón nhận sự giúp đỡ, bà Lịch gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc, các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội và Truyền thông đã tận tình giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua.

Bà Lịch chia sẻ, sức khoẻ của Nhã đã có tiến triển tốt hơn và được về nhà tập phục hồi chức năng. Đó là tin vui của cả gia đình.

Các y, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ân cần hỏi thăm và hướng dẫn bà Nhã cách chăm sóc và tập phục hồi chức năng cho Nhã tại nhà (Ảnh: Hương Hồng).

Như báo Dân trí đã phản ánh, trước khi gặp nạn, Nhã làm công nhân xa nhà. Mỗi tháng, em dành dụm gửi về cho mẹ 5 triệu đồng để trang trải sinh hoạt và tích cóp sửa căn nhà đã xuống cấp. Chiều 12/6, trên đường từ chỗ làm về phòng trọ, Nhã bị ngã xe, đầu đập xuống đường bê tông. Em được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngay trong đêm.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhâm, khoa Hồi sức tích cực 1, cho biết: “Thời điểm nhập viện, Nhã bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu dưới màng cứng bên phải và dập não. Các bác sĩ lập tức phẫu thuật cấp cứu. Hơn 2 tháng sau tai nạn, Nhã vẫn hôn mê sâu”.

Khoản tiền Nhã gửi về sửa nhà và số tiền vay mượn cũng đã dùng hết, bà Lịch khi ấy chỉ biết nhờ bạn đọc Dân trí giúp con có điều kiện tiếp tục điều trị.

Sau thời gian dài hôn mê sâu trong phòng Hồi sức tích cực, Nhã đã được xuất viện về nhà tự tập phục hồi chức năng (Ảnh: CTV).

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ Phòng Công tác xã hội và Truyền thông, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ: “Trân trọng tấm lòng của báo Dân trí và các bạn đọc đã kịp thời chung tay cùng bệnh viện giúp đỡ bệnh nhân Nhã nói riêng và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện”.