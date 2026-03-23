“Bạn đọc báo Dân trí tạo điểm tựa, giúp gia đình tôi vượt nghịch cảnh”

Chiều 22/3, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 110.463.300 đồng tới gia đình ông Lê Thanh Lạc (73 tuổi, trú thôn 9, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa). Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí chuyển vào tài khoản cá nhân của anh Lê Thanh Tuyến (con trai ông Lạc).

Bà Lê Thị Thùy, Trưởng thôn 9 cùng ông Lê Thanh Lạc đón nhận biển biểu trưng số tiền 110.463.300 đồng do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Hạnh Linh).

Ngoài ra, sau khi báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Lạc, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã liên hệ và hỗ trợ thêm 20 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà gia đình ông Lạc đã nhận được đến nay là hơn 130 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Lạc là nhân vật chính trong bài viết “Chồng nằm liệt giường vì tai biến, bất lực nhìn vợ hôn mê, con gái trầm cảm”.

Vợ chồng ông Lạc có 3 người con. Hai con trai đã lập gia đình nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn. Con gái thứ hai, chị Lê Thị Tuyết, mắc bệnh trầm cảm và có 2 con (học lớp 7 và lớp 1) sống cùng vợ chồng ông Lạc do không có nhà cửa.

Ông Lạc bị tai biến, nằm liệt giường nhiều năm nay. Tháng 12/2025, vợ ông là bà Võ Thị Quyết (66 tuổi) không may giẫm phải đinh khi đi làm đồng, mắc uốn ván và phải nhập viện điều trị dài ngày.

Trong hoàn cảnh cùng cực, ông Lạc đã cầu cứu bạn đọc báo Dân trí. Sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc trên khắp cả nước đã chung tay động viên, chia sẻ và giúp đỡ gia đình ông.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý bạn đọc, các nhà hảo tâm đã yêu thương, chia sẻ cùng gia đình tôi trong giai đoạn khó khăn. Tấm chân tình của bạn đọc báo Dân trí, gia đình tôi mãi khắc ghi”, ông Lạc xúc động bày tỏ.

Bà Võ Thị Quyết xúc động khi nhắc đến tấm chân tình của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo ông Lạc, số tiền hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí đã giúp gia đình ông có điều kiện chữa trị cho bà Quyết, tạo điểm tựa để gia đình ông có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.

“Hiện, vợ tôi đã có thể vận động, đi lại nhẹ sau thời gian dài điều trị bệnh uốn ván. Sức khỏe của bà ấy dần hồi phục, đó là niềm an ủi rất lớn đối với gia đình tôi”, ông Lạc chia sẻ thêm.

Có mặt tại buổi trao quà, bà Lê Thị Thùy, Trưởng thôn 9, đại diện chính quyền địa phương và gia đình, gửi lời cảm ơn sự đồng hành của báo Dân trí.

Bà Thùy cho biết, trước hoàn cảnh éo le của gia đình ông Lạc, ban lãnh đạo thôn và UBND xã đã kêu gọi bà con nhân dân, các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình ông Lạc gần 40 triệu đồng.

“Hy vọng, với sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí và cộng đồng, gia đình ông Lạc sẽ có thêm động lực, vượt qua nghịch cảnh, sớm ổn định cuộc sống. Tôi luôn nghĩ, mỗi sự sẻ chia của độc giả dù nhỏ, cũng góp phần thắp lên niềm tin, hy vọng cho những hoàn cảnh kém may mắn”, bà Thùy bày tỏ.