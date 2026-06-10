Bác sĩ Bạch Mai khẩn thiết kêu gọi cứu bố 2 con viện phí 50 triệu đồng/ngày

Bác sĩ Bạch Mai khẩn thiết kêu gọi cứu người bố 2 con viện phí 50 triệu đồng/ngày (Video: Hương Hồng).

Tính mạng anh Mạnh được níu giữ bởi thiết bị y tế hiện đại, chi phí lớn

Một ngày đầu tháng 6, phóng viên Dân trí tức tốc có mặt tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, ngay sau khi nhận được thông tin từ phòng Công tác xã hội và Truyền thông của bệnh viện về trường hợp 1 nam bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguy kịch vì viêm cơ tim cấp.

Trong phòng hồi sức tích cực, anh Đinh Trọng Mạnh (SN 1987, trú tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa), đang ở trong những giây phút cam go nhất của cuộc đời.

Mắc viêm cơ tim cấp, tính mạng anh Mạnh nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Các y, bác sĩ đã phải sử dụng đến những thủ thuật y khoa khẩn cấp với những trang thiết bị y tế tối tân như: chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu, máy thở,… để giúp người đàn ông 39 tuổi duy trì sự sống mong manh.

Luôn theo sát diễn tiến bệnh tình của bệnh nhân, bác sĩ Vương Xuân Toàn, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Bệnh nhân Đinh Trọng Mạnh nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch do viêm cơ tim cấp, dẫn tới sốc tim nặng, ngừng tuần hoàn và suy đa tạng.

Ngay khi tiếp nhận, chúng tôi đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực cao nhất như ECMO, thở máy, lọc máu liên tục và các kỹ thuật chuyên sâu khác để duy trì sự sống cho bệnh nhân".

Người cha của 2 con nhỏ đang được các thiết bị y tế hiện đại duy trì sự sống mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Toàn chia sẻ thêm, hiện anh Mạnh vẫn hôn mê sâu, phải phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị hồi sức. Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn, đòi hỏi quá trình điều trị kéo dài với chi phí rất lớn.

Do không có Bảo hiểm y tế, chi phí điều trị của anh Mạnh hiện dao động từ 40-50 triệu đồng mỗi ngày. Tổng kinh phí dự kiến lên tới 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Nếu được tiếp tục điều trị tích cực và vượt qua giai đoạn nguy kịch, anh Mạnh có nhiều cơ hội hồi phục, trở về cuộc sống bình thường mà không để lại di chứng.

Không có Bảo hiểm y tế, chi phí chữa trị của anh Mạnh lên tới 40-50 triệu đồng mỗi ngày (Ảnh: Hương Hồng).

"Chúng tôi được biết, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn. Anh Mạnh là trụ cột gia đình có bố mẹ già và 2 con nhỏ. Chi phí chữa trị của bệnh nhân quá lớn, vượt xa khả năng gia đình.

Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để bệnh nhân có thêm cơ hội được cứu sống, sớm trở về với gia đình", bác sĩ Toàn bày tỏ.

Người vợ nghèo bật khóc khẩn cầu: “Xin ông, bà, cô, bác… cứu chồng em với!”

Bồn chồn hết đứng rồi lại ngồi ngoài hành lang, chị Lê Thị Huyền (SN 1990, vợ anh Mạnh) liên tục hướng mắt về phòng hồi sức. Chốc chốc chị lại ghé sát ô cửa kính, dõi theo từng cử động nhỏ nhất của chồng đang nằm giữa chằng chịt kim truyền, dây dợ và các thiết bị hỗ trợ sự sống.

Chị Huyền gục ngã khi không biết xoay xở ở đâu ra tiền cứu chồng đang từng ngày giành giật sự sống bên trong phòng hồi sức (Ảnh: Hương Hồng).

Nói với chúng tôi, giọng chị lạc đi: "Ngày 30/5, chồng em kêu mệt. Đến 31/5, anh ấy sốt cao rồi cứ thế lả đi. Em vội gửi con, vay tiền đưa chồng đến bệnh viện. Các bác sĩ cho chuyển anh ấy ra Hà Nội luôn. Hơn 1 tuần rồi mà chồng em vẫn chưa tỉnh lại, em sợ lắm!...". Dứt lời, chị Huyền quay mặt, bật khóc nức nở.

Đưa tay lau nước mắt, chị Huyền kể về hoàn cảnh gia đình mình. Vợ chồng chị kết hôn năm 2019 và sinh được 2 con. Tuy nhiên, con gái đầu lòng là cháu Định Thị Thanh Hà (SN 2020), không may chậm phát triển trí tuệ và mắc dị tật mắt bẩm sinh. Bé Hà đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật mắt, đồng thời phải học các lớp can thiệp từ khi 18 tháng tuổi.

Mong có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho con, đầu năm 2025, anh Mạnh vay ngân hàng hơn 500 triệu đồng mua xe chạy taxi. Còn chị Huyền gửi con trai út, cháu Đinh Thanh Sơn (SN 2023), cho bà ngoại chăm sóc để đi làm công nhân thời vụ tại khu công nghiệp cách nhà gần 20km.

“Xin ông, bà, cô, bác… cứu chồng em với!”, người vợ nghèo khẩn cầu (Ảnh: Hương Hồng).

Trong khi khoản nợ mua xe vẫn chưa trả được đồng nào thì biến cố bất ngờ ập đến. Trụ cột gia đình lâm bệnh nặng, phải từng ngày giành giật sự sống tại bệnh viện. Gia đình vốn đã khó khăn nay càng rơi vào cảnh túng quẫn.

“Nợ cũ chưa trả, từ lúc chồng nằm viện em phải vay thêm 360 triệu đồng nữa. Chỗ nào vay được, em cũng đã vay cả rồi, giờ không biết phải làm sao! Xin ông, bà, cô, bác… cứu chồng em với!...”, chị Huyền chắp tay trước ngực, nước mắt lưng tròng.