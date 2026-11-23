“Quyết không để các em chịu đói”

Căn nhà nằm giữa vườn điều ở làng Mít Jép, xã Ia O là nơi trú ngụ của 5 anh em Puih Kin (22 tuổi). Ngôi nhà vốn đã xuống cấp, nay càng tiêu điều sau khi cha mẹ các em lần lượt qua đời vào tháng 6 và tháng 7/2025, để lại 5 người con bơ vơ giữa cảnh nghèo khó.

Kin cho biết mẹ sinh được 5 người con. Cha bị liệt cả hai chân, không thể lao động nặng nên chủ yếu ở nhà chăm sóc các con. Gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai mẹ. Hằng ngày, mẹ đi mót mủ cao su, làm ruộng, chắt chiu từng đồng nuôi gia đình.

Chỉ trong hơn 1 tháng, 5 anh em Kin chịu nỗi đau mất cả cha và mẹ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Kin có 4 người em gồm: Puih Phun (18 tuổi), Puih Kiên (16 tuổi), Puih Mít (9 tuổi) và Puih Côi (2 tuổi). Thương mẹ vất vả, Kin nghỉ học từ năm lớp 7 để phụ giúp gia đình. Năm 2024, em vào TPHCM làm việc tại một công ty may mặc. Ở nhà, Phun và Kiên cũng lần lượt nghỉ học để phụ giúp cha mẹ.

Đầu tháng 6/2025, khi đang làm việc tại TPHCM, Kin nhận tin mẹ bị đột quỵ trong lúc đi làm ruộng. Dù được đưa đi cấp cứu, bà không qua khỏi. Trong đêm, Kin vội bắt xe về quê lo hậu sự cho mẹ.

Cuối tháng 7/2025, cha Kin bị bỏng nặng do lửa bén vào người trong lúc đốt rác trước nhà. Dù được tận tình cứu chữa, người cha vẫn không qua khỏi, để lại 5 anh em côi cút.

Căn nhà nơi 5 anh em Kin sinh sống bị sập một phần phía sau, phải dùng bạt che chắn để tránh mưa nắng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Từ ngày cha mẹ qua đời, cuộc sống của 5 anh em Kin càng thêm chật vật. Cuối năm 2025, mưa bão khiến phần móng phía sau căn nhà bị sạt lở, kéo theo một bức tường đổ sập. Nơi trú ngụ của 5 anh em giờ chỉ còn lại 3 bức tường. Không có tiền sửa chữa, Kin cùng các em đành dùng bạt che tạm phần nhà bị sập để tránh mưa gió.

Ở tuổi 22, Kin phải gác lại dự định riêng để làm chỗ dựa cho 4 em. Hằng ngày, em đi khắp nơi tìm việc, từ mót điều, làm cỏ đến đào hố. Công việc bấp bênh, ai thuê gì Kin cũng cố gắng nhận làm. Hiện trong 5 anh em, chỉ còn Mít đang học lớp 1. Bé Côi còn nhỏ nên được gia đình bác ruột tên Rơ Châm Uép (SN 1963) ở sát nhà hỗ trợ chăm sóc.

“Dù khó khăn, Kin cũng quyết không để các em phải chịu cảnh đói. Dịp Tết này, em chỉ mong có công việc đều đặn để kiếm tiền nuôi các em. Khi bữa ăn hằng ngày còn chưa đủ no, em chẳng dám nghĩ đến chuyện đón Tết”, Kin bộc bạch.

Dù mất cả cha lẫn mẹ, phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho 4 người em, Kin vẫn không nản chí (Ảnh: Phạm Hoàng).

Anh Ksor Chu, Trưởng thôn làng Mít Jép, cho biết những tháng cuối năm, 5 anh em Kin vẫn phải sống dựa vào những đồng tiền làm thuê ít ỏi. Căn nhà xuống cấp, tài sản không có gì đáng giá, người anh cả còn trẻ đã phải gồng gánh trách nhiệm nuôi 4 em.

“Thấy hoàn cảnh các cháu khó khăn, bà con trong làng, họ hàng ai có gì giúp nấy. Không chỉ gia đình Kin, trong thôn còn nhiều trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, cuộc sống rất thiếu thốn. Tết đang đến, bà con mong muốn nhận được sự hỗ trợ đến với các trường hợp này, để các em có thêm niềm vui, động lực vươn lên trong năm mới”, anh Chu chia sẻ.

Mong Tết đủ đầy đến với bà con vùng biên

Cách nhà 5 anh em Kin không xa, Ksor Liệp (13 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Chu Văn An, xã Ia O) sống cùng bà nội Rơ Mah Tăm (73 tuổi) trong căn nhà nhỏ ở làng Dăng.

Từ khi Liệp chào đời, bố em đã mắc bệnh về thần kinh, thường đi lang thang quanh xóm. Liệp lớn lên trong sự tần tảo, yêu thương của mẹ và sự chăm sóc của bà nội.

Tuổi đã lớn nhưng bà Tăm vẫn ra nương rẫy để hái rau, mót lúa về nuôi sống gia đình (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đầu tháng 8, chị Ksor Byinh (44 tuổi, mẹ của Liệp) bất ngờ bị đột quỵ và qua đời khi đang đi làm rẫy giúp người trong làng. Biến cố khiến cuộc sống của cô bé càng thêm khó khăn. Từ đó, Liệp chỉ còn biết nương tựa vào bà nội đã già yếu. Hằng ngày, bà Tăm phải đi hái rau, mót lúa để kiếm sống, chắt chiu từng bữa ăn cho gia đình.

“Dù biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, em vẫn rất muốn được tiếp tục đi học. Em mong sau này có công việc ổn định để tự lo cho bản thân, giúp đỡ bà nội. Những lúc nhớ mẹ, em được thầy cô động viên, an ủi nên càng tự nhủ phải cố gắng hơn”, Liệp tâm sự.

Cô Phạm Thị Mỹ Dung, giáo viên chủ nhiệm của Liệp, cho biết em là học sinh ngoan hiền, có ý thức vươn lên trong học tập. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, Liệp luôn chuyên cần đến trường. Thầy cô trong trường thường xuyên động viên, giúp em có thêm nghị lực vượt qua mất mát, tiếp tục đến lớp.

Gia đình còn nhiều khó khăn, Liệp vẫn chăm chỉ, chuyên cần đến trường (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, cho biết địa phương hiện còn hơn 200 hộ nghèo và 221 hộ cận nghèo. Là xã biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Ia O vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, đời sống người dân còn thiếu thốn.

Theo ông Thắm, qua rà soát, địa phương hiện có hơn 100 trẻ em thuộc diện khó khăn, mồ côi. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, xã mong muốn nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để trao những phần quà thiết thực, giúp các gia đình nghèo, đặc biệt là trẻ em mồ côi, có thêm điều kiện đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

“Với trẻ em vùng biên còn nhiều thiếu thốn, chiếc áo mới hay bánh chưng ngày Tết cũng là niềm vui lớn. Chúng tôi mong muốn mỗi em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi đều được đón Tết trong sự yêu thương, sẻ chia, để các em cảm nhận rằng mình không đơn độc trên hành trình trưởng thành”, ông Thắm chia sẻ.