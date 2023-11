Chuyến xe cuối cùng

Cơn mưa nặng hạt trút xuống khu vực ngôi nhà nhỏ cuối thôn của gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi, thôn Đông Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) làm cho không khí tang tóc càng thê lương hơn. Chồng chị là anh Hoàng Ngọc Trọng (39 tuổi) đã ra đi mãi mãi sau chuyến xe định mệnh.

Từ sáng sớm, anh em nội ngoại cùng hàng xóm tập trung dọn dẹp đồ đạc sau đám tang để chuẩn bị bữa cơm 3 ngày cho anh Trọng. Không khí u buồn hiện rõ trên khuôn mặt những người có mặt tại đây, những ánh mắt buồn bã đổ dồn vào 4 người con anh Trọng đang ngồi co ro trước bàn thờ của bố.

Từ hôm anh Trọng mất, chị Hiền suốt ngày ôm con gái nhỏ nằm co quắp trên chiếc giường như người mất hồn. Thấy khách đến, chị lê từng bước chân mệt mỏi rồi nghẹn ngào: "Chồng tôi ra đi thảm lắm anh ơi!, trong lúc lái xe trên đường về thì không may gặp rủi ro".

Nén nỗi đau vào trong, chị Hiền kể, đầu năm 2007 vợ chồng lấy nhau, vì hoàn cảnh khó khăn nên phải ở chung với ông bà nội. Cuộc sống vất vả nhưng vợ chồng chị đùm bọc nhau vượt qua. Hàng ngày chị Hiền ở nhà tần tảo ruộng vườn chăm con, còn anh Trọng chạy xe khách thuê cho người ta.

Nhưng rồi nỗi đau ập xuống với gia đình vào trưa 26/10. Trong lúc chạy xe khách từ TPHCM về đến tỉnh Khánh Hòa thì anh Trọng không may gặp rủi ro. Anh Trọng bị mất máu nhiều do vật sắc nhọn đâm vào đùi phải, tử vong trên đường đi cấp cứu.

"Lúc đó khoảng 11h ngày 27/10, chồng tôi gọi điện về nhà nói sau chuyến xe này vợ chồng đi mua quần áo, sách vở để cho con đi học đầy đủ. Đến khoảng 3h50 ngày 28/10, nhận được tin báo là chồng đã tử vong trên đường đi cấp cứu, tôi không tin vào sự thật. Con tôi còn quá nhỏ…", chị Hiền kể.

Ngồi bên cạnh, anh Hoàng Ngọc Kỷ (SN 1980 - anh trai ruột anh Trọng ), buồn bã nói: "Hôm ấy (28/10), tôi nhận được điện thoại là em trai bị thương. Tôi và người nhà thuê xe để đi vào chứ không nghĩ chuyện xấu xảy ra với em mình như vậy. Nó còn trẻ, 4 cháu còn nhỏ, rồi tương lai sẽ không biết như thế nào nữa".

Anh Trọng ra đi để lại gánh nặng nợ nần và 4 con thơ cho người vợ trẻ. Con trai đầu là cháu Hoàng Ngọc Nghĩa năm nay học lớp 11, cháu thứ hai Nguyễn Ngọc Ngoan 13 tuổi, cháu thứ 3 Hoàng Ngọc Cường 10 tuổi và con gái út Hoàng Thị Linh San 4 tuổi. 4 đứa trẻ còn nhỏ nhưng sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố. Anh em nội ngoại cũng đều nghèo khó, vất vả.

Tương lai mịt mờ của 4 đứa trẻ

"Đã mấy ngày trôi qua từ khi bố nó mất, đêm nào 4 đứa nhỏ cũng không chịu ăn, chịu ngủ. Nhiều đêm, vì nhà gần nghĩa trang nên chúng nó rủ nhau ra phía sau rồi thẫn thờ nhìn lên trong im lặng. Chúng nó vẫn chưa tin sự thật là bố nó ra đi mãi mãi. Tại sao ông trời bất công với gia đình tôi như thế?", chưa dứt lời, chị Hiền òa khóc nức nở.

Mới học lớp 11 nhưng Nghĩa đã phải cáng đáng nhiều việc để đỡ đần cho mẹ. Nhìn Nghĩa đút từng thìa cơm cho các em khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào.

Nhìn 4 đứa cháu tội nghiệp, đôi mắt đỏ hoe, ông Hoàng Ngọc Bơ (75 tuổi, bố anh Trọng) run rẩy: "Vợ tôi mới mất vì bệnh ung thư, bản thân tàn tật đau ốm quanh năm. Tội nhất là 4 đứa trẻ, chúng nó còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau này".

"Trước khi đi làm, bố dặn 4 anh em ở nhà cho ngoan, vâng lời mẹ, bố đi làm ít hôm kiếm được tiền về sẽ mua quần áo, sách vở đầy đủ. Khi em và các bác vào miền Nam đón thi thể của bố về mà không tin vào mắt mình nữa. Bố em khỏe mạnh mà tại sao ra đi đột ngột như thế?", em Hoàng Ngọc Nghĩa nghẹn ngào nói.

Cảnh 4 anh em bồng bế nhau đứng trước di ảnh gọi tên bố, thương nhất là cháu Linh San vẫn hồn nhiên không biết bố mình đã ra đi mãi mãi khiến nhiều người ứa nước mắt.

"Mẹ ơi! Sao bố con đi mãi mà vẫn chưa về. Ngày mai là bố sẽ về hả mẹ?". Câu hỏi thơ ngây của bé San như xát muối vào vết thương của người mẹ. Bé vẫn tin bố sẽ về...

Sự ra đi đột ngột của anh Trọng khiến bà con xóm giềng cũng đều bàng hoàng, đau xót. Mùi khói hương, những tiếng gọi hờ, khóc vật vã và những đôi tay run rẩy đang vái bố của 4 đứa trẻ, nhìn cảnh đấy ai cũng đau đớn.

Ông Phan Đức Tiến, Chủ tịch UBND xã Quang Thành, huyện Yên Thanh, chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Trọng, chị Hiền rất khó khăn. Giờ anh Trọng mất đi không biết 4 con sẽ thế nào nữa. Phía chính quyền địa phương đã cố gắng kêu gọi các đoàn thể chung tay ủng hộ cho gia đình. Chúng tôi rất mong được các tấm lòng hảo tâm dang tay giúp đỡ để các cháu có tương lai tốt hơn".

Anh Trọng ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, căn nhà cấp bốn đang làm dở nay thiếu đi bàn tay của người trụ cột. Trên bàn thờ, khói hương vẫn nghi ngút, phía dưới là 4 đứa trẻ đang bồng bế nhau gọi bố trong vô vọng. Ngày mai, ngày kia và nhiều ngày nữa… có lẽ các cháu vẫn sẽ chờ bố về.

Chia tay gia đình trong cơn mưa tầm tã, tôi vẫn ám ảnh câu nói ngây thơ của bé San "Mai bố cháu sẽ về chú ạ!".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5034 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Hiền.

Địa chỉ: Thôn Đông Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

STK chị Nguyễn Thị Hiền: 0379.562.157, ngân hàng BIDV - Chi nhánh huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0379.562.157.

