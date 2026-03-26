10 năm Công tác xã hội bệnh viện và dấu ấn báo Dân trí

Ngày 25/3, đánh dấu tròn 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam, một chặng đường chưa dài, nhưng đủ để khắc họa rõ nét vai trò của những nhịp cầu thầm lặng trong các bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc và BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc cùng ThS. Phạm Thị Nguyệt Quyên, Trưởng phòng CTXH, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trao quà đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong ngày 25/3 (Ảnh: CTV).

Ở đó, giữa những hành lang buồng bệnh, tiếng máy theo dõi sinh tồn và những ánh mắt lo âu, Công tác xã hội (CTXH) không chỉ là một bộ phận hỗ trợ, mà còn là điểm tựa níu giữ hy vọng cho những phận người mong manh.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: CTV).

Trong hành trình ấy, báo Dân trí luôn song hành cùng các phòng CTXH, đưa những câu chuyện nơi giường bệnh đến gần hơn với bạn đọc. Từ những hoàn cảnh tưởng chừng không còn lối thoát, sự sẻ chia đã được khơi dậy, để rồi những tấm lòng nhân ái lặng lẽ tìm đến, góp sức giữ lại sự sống và nhen lên hy vọng cho tương lai.

Nhân dịp này, nhiều bệnh viện tuyến Trung ương như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương… đã trao giấy khen, vinh danh, tri ân báo Dân trí và bạn đọc vì những đóng góp bền bỉ suốt nhiều năm qua.

Phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc nhận hoa tri ân của gia đình chị Vũ Thị Vân (hoàn cảnh từng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ) (Ảnh: CTV).

Sự ghi nhận ấy không chỉ dành cho một cơ quan báo chí, mà còn là lời tri ân gửi tới hàng triệu bạn đọc - những con người đã không quay lưng trước nỗi đau của người khác, sẵn sàng dang tay, sẻ chia để giữ lại hy vọng cho những phận đời mong manh.

Ở mỗi bệnh viện, CTXH là nơi bắt đầu của những kết nối. Họ là những người đầu tiên lắng nghe hoàn cảnh bệnh nhân, thấu hiểu những khó khăn không thể nói thành lời, rồi lặng lẽ tìm cơ hội giúp đỡ.

Cán bộ phòng CTXH Bệnh viện K, đồng hành và hỗ trợ người bệnh (Ảnh: CTV).

Đó có thể là 1 suất cơm nóng, 1 tấm chăn, 1 khoản hỗ trợ nhỏ. Nhưng cũng có khi là cả 1 chiến dịch kêu gọi, là sự chung tay của cộng đồng để giành lại sự sống cho 1 con người đang bên bờ vực.

Và báo Dân trí, với chuyên mục Tấm lòng Nhân ái, đã trở thành cầu nối quan trọng trong hành trình ấy. Từ những dòng chữ chân thực, giàu cảm xúc, những câu chuyện được lan tỏa đã chạm đến trái tim bạn đọc, để rồi biến thành hành động.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (áo trắng đứng giữa), tặng kỷ niệm chương tới báo Dân trí cùng các đơn vị, nhà hảo tâm (Ảnh: CTV).

Không ít bệnh nhân được cứu sống, không ít gia đình đã vượt qua những ngày tháng tưởng chừng gục ngã. Và phía sau những điều kỳ diệu ấy, luôn có sự đồng hành thầm lặng của các phòng CTXH và bạn đọc Dân trí.

Khánh thành cây đàn piano trong Ngày Công tác xã hội Việt Nam, với mong muốn mang âm nhạc tới bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: CTV).

Bác sĩ Trương Tố Quyên, Phó Trưởng phòng CTXH, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, chia sẻ: “Chúng tôi có thể phát hiện hoàn cảnh, có thể kết nối ban đầu, nhưng để giữ lại hy vọng cho bệnh nhân rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Nhờ có báo Dân trí, những câu chuyện nơi giường bệnh được lan tỏa rộng hơn, để rồi từ đó, nhiều tấm lòng đã tìm đến, cùng góp sức giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp tục điều trị”.

Phóng viên Dân trí (đứng thứ 4 từ trái sang) thay mặt bạn đọc nhận thư cảm ơn của Bệnh viện Phổi Trung ương (Ảnh: CTV).

Có những đứa trẻ đã được tiếp tục điều trị, có những người cha, người mẹ đã được trở về với gia đình. Có những mái nhà Nhân ái đã được dựng lên từ chính những tấm lòng không quen biết.

10 năm, một hành trình của sự sẻ chia. 10 năm, nơi những con người xa lạ trở thành điểm tựa của nhau trong lúc khó khăn nhất.

Và trên hành trình ấy, CTXH trong bệnh viện không chỉ là một công việc, mà là một sứ mệnh: kết nối con người với con người, nối những bàn tay để giữ lại những cuộc đời.