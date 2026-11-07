Nhắc đến công nghiệp hàng không, không ít người nghĩ tới những nhà máy chế tạo tàu bay, động cơ và linh kiện cho Airbus hay Boeing. Vì thế, khi Viettel khẳng định tại Triển lãm và Diễn đàn Công nghiệp Hàng không Việt Nam (VAF 2026) đầu tháng 11 rằng linh kiện do mình sản xuất đã có mặt trong chuỗi cung ứng của hai hãng này, có người nghĩ Việt Nam mới bước vào lĩnh vực này.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã sản xuất, xuất khẩu thiết bị hàng không dân dụng từ lâu. Có lẽ những thành tựu ấy ít được biết đến bởi chúng ta thường đồng nhất công nghiệp hàng không với chế tạo tàu bay.

Để hình dung rõ hơn, chúng ta hãy theo chân một hành khách từ khi bước vào nhà ga. Hành khách làm thủ tục, gửi hành lý lên băng chuyền, qua máy soi chiếu rồi lên tàu bay bằng cầu hành khách hoặc xe buýt sân đỗ. Bên ngoài, xe kéo đẩy, xe tiếp nhiên liệu, xe hành lý cùng thiết bị cấp điện, điều hòa đang chuẩn bị chuyến bay.

Một chuyến bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

Khi tàu bay lăn ra đường cất hạ cánh, các hệ thống đèn hiệu, biển báo và thiết bị dẫn đỗ góp phần bảo đảm hoạt động an toàn. Kiểm soát viên không lưu liên lạc với phi công qua hệ thống thông tin chuyên ngành; radar và các hệ thống giám sát cung cấp dữ liệu về vị trí tàu bay; còn các đài dẫn đường, trạm khí tượng, trung tâm xử lý thông tin tiếp tục phục vụ hành trình. Những đài, trạm ấy nằm cả trong và ngoài sân bay, kết nối thành mạng lưới kỹ thuật trải rộng trên nhiều địa phương. Khi tàu bay hạ cánh ở sân bay đích, cả dây chuyền lại tiếp tục phục vụ.

Phía sau chuyến bay là thị trường công nghiệp rộng lớn: Tàu bay, động cơ, thiết bị nhà ga, phương tiện mặt đất, đèn hiệu, hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát, phần mềm, nhiên liệu và vật liệu chuyên ngành. Để chế tạo những sản phẩm ấy còn cần các doanh nghiệp cung ứng vật liệu, linh kiện và phụ tùng. Đó là lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, có quan hệ gắn bó và phần nào giao thoa với công nghiệp hàng không.

Những mắt xích có doanh nghiệp Việt

Từ năm 2011, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), đơn vị thành viên của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), đã đưa ra thị trường thiết bị ghi âm kỹ thuật số và đồng hồ thời gian chuẩn cho các đài kiểm soát không lưu. Cuối năm 2012, đèn hiệu của doanh nghiệp được lắp đặt tại sân bay quốc tế Wattay (Lào). Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không (AESC), thành lập năm 2008, thiết kế và chế tạo thiết bị phục vụ mặt đất như xe băng chuyền hành lý, xe thang, xe cấp nước; khách hàng của công ty có Vietnam Airlines, Vietjet và nhiều hãng bay trong khu vực.

Tháng 12/2017, FPT Software ký ý định thư với Airbus và trở thành công ty công nghệ đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia phát triển Skywise, nền tảng dữ liệu hàng không mở mà Airbus ra mắt giữa năm 2017. Năm 2021, Công ty Thông tin M3 của Viettel được Meggitt chấp nhận làm nhà cung ứng vật tư, linh kiện và thiết bị. Meggitt là tập đoàn hàng không vũ trụ có trụ sở tại Anh, từ năm 2022 thuộc Tập đoàn Parker Hannifin (Mỹ), và có khách hàng là Airbus, Boeing. Nhờ vậy, M3 trở thành nhà cung ứng cấp 2 của hai hãng này.

Năm 2023, THACO AUTO xuất khẩu sang Lào lô xe minibus, xe cứu thương và xe tải bồn chuyên dụng phục vụ sân bay NongKhang ở tỉnh Hủa Phăn.

Đầu năm 2025, DICOM, doanh nghiệp chuyên tích hợp hệ thống thông tin cho điều khiển không lưu có trụ sở tại Hà Nội, công bố hoàn thành nghiệm thu tại nhà máy hệ thống điều khiển liên lạc thoại kiểm soát không lưu (VCCS) cho dự án chín hệ thống của Cơ quan Quản lý sân bay Ấn Độ (AAI). Đến tháng 12/2025, hệ thống tại sân bay quốc tế Noida đã được nghiệm thu tại hiện trường và đưa vào khai thác.

Những dấu mốc ấy cho thấy Việt Nam đã tham gia từ khá sớm vào nhiều mắt xích của công nghiệp hàng không dân dụng, dù quy mô và mức độ làm chủ công nghệ giữa các doanh nghiệp còn khác nhau.

Luật đã mở đường

Chính từ cách nhìn toàn diện ấy, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, dành Điều 7 cho phát triển công nghiệp hàng không. Theo khoản 1, công nghiệp hàng không bao gồm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng tàu bay, động cơ, thiết bị của hệ thống bảo đảm hoạt động bay và cảng hàng không, cùng nhiên liệu, vật liệu, công nghệ số và phần mềm chuyên ngành. Khoản 4 Điều 5 cũng nêu chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ hàng không. Vấn đề là tổ chức thế nào để những năng lực ấy phát triển thành chuỗi cung ứng có sức cạnh tranh quốc tế.

Trước hết chúng ta cần một chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp hàng không dân dụng gắn trực tiếp với nhu cầu sử dụng, thay vì chỉ hỗ trợ các đề tài nghiên cứu riêng lẻ. Bộ Xây dựng có thể phối hợp Bộ Công Thương, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), VATM và các hãng hàng không lập danh mục thiết bị cần đầu tư, thay thế trong 5–10 năm tới. Đối chiếu với năng lực trong nước sẽ xác định sản phẩm đã làm được, có thể phát triển hoặc còn phải nhập khẩu.

Từ đó, nên lựa chọn trước một số nhóm sản phẩm có cơ sở thực tế, chẳng hạn đèn hiệu sân bay, hệ thống thông tin kiểm soát không lưu, thiết bị phục vụ mặt đất, phần mềm quản lý và điều phối khai thác. Với những sản phẩm đã có kết quả sử dụng hoặc xuất khẩu, chủ đầu tư có thể công bố yêu cầu kỹ thuật sớm, tổ chức khảo sát thị trường và tạo điều kiện để doanh nghiệp đủ năng lực tham gia cạnh tranh. Việc lựa chọn phải căn cứ an toàn, độ tin cậy, tương thích, chi phí vòng đời và khả năng bảo trì.

Đối với sản phẩm chưa thương mại hóa, có thể học Singapore ở cách đặt bài toán. Từ năm 2014, Cục Hàng không dân dụng Singapore (CAAS) đã khởi động chương trình Aviation Challenge (thử thách hàng không) nhằm tìm giải pháp tự động hóa những công đoạn tốn nhiều lao động ở sân bay. Ở Việt Nam, ACV có thể công bố nhu cầu về phần mềm điều phối phương tiện sân đỗ; VATM nêu nhu cầu xử lý, trao đổi dữ liệu hàng không hoặc thiết bị thông tin phụ trợ. Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học được mời xây dựng phương án, phát triển mẫu, thử nghiệm có kiểm soát. Sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật, được chấp thuận thì sẽ có cơ hội được mua sắm theo quy định.

Các chính sách phát triển công nghiệp hàng không phải được đo bằng kết quả thương mại: Bao nhiêu sản phẩm được đưa vào khai thác, bao nhiêu doanh nghiệp có đơn hàng quốc tế, bao nhiêu công nghệ và công đoạn kỹ thuật được làm chủ.

Từ chiếc đèn hiệu sân bay, xe phục vụ mặt đất đến hệ thống liên lạc kiểm soát không lưu, Việt Nam đã có nhiều điểm xuất phát trong công nghiệp hàng không dân dụng. Điều 7 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2025 đã tạo nền tảng chính sách, còn công việc tiếp theo là kết nối những năng lực ấy với thị trường, quy trình kiểm chứng và các đơn hàng thực tế. Khi mỗi sản phẩm được phát triển từ một nhu cầu có thật và đủ sức cạnh tranh, con đường tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Tác giả: Ông Nguyễn Phước Thắng tốt nghiệp kỹ sư Điện tử – Viễn thông và thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành giao thông vận tải và hàng không dân dụng; nguyên là Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Cục Hàng không Việt Nam. Hiện nay ông là giảng viên đại học, nghiên cứu và viết về giao thông vận tải, hàng không, logistics và ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

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