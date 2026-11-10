Có những điều khiến chúng ta nhận ra mình thuộc về một quê hương, một dân tộc, dù đang ở rất xa nơi chôn nhau cắt rốn. Đó có thể là tiếng ru quen, một làn điệu dân ca, mùi hương của bữa cơm nhà hay tiếng Việt bất chợt nghe giữa phố đông nơi xứ người. Văn hóa thường chạm vào lòng người từ những điều bình dị như thế, để người xa lạ thấy gần nhau và người xa quê tìm được đường về trong ký ức.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, sức lan tỏa của ngày hội cần được nuôi dưỡng từ chính những tình cảm ấy. Từ miền núi đến đồng bằng, từ đô thị đến hải đảo, mỗi vùng đất đều có thể góp một sắc màu riêng. Một buổi truyền dạy tiếng nói, một cuộc gặp gỡ nghệ nhân, một chương trình đọc sách hay một đêm diễn ở khu dân cư đều có ý nghĩa khi người dân tìm thấy mình trong đó. Sự hưởng ứng rộng khắp phải bắt đầu từ niềm vui được tham gia, được trân trọng và được sẻ chia.

Các bạn trẻ tham gia lễ hội áo dài tại TPHCM, tháng 3/2026 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Người làm chính sách góp phần bằng những quyết định giúp văn hóa đến gần người dân hơn. Văn nghệ sĩ gửi gắm tài năng, tâm huyết trong tác phẩm có khả năng lay động lòng người. Nghệ nhân trao truyền một câu hát, một đường nét thủ công, cùng những hiểu biết về nếp sống của cộng đồng. Người trẻ có thể kể câu chuyện quê hương bằng ngôn ngữ sáng tạo của thế hệ mình. Còn mỗi gia đình có thể bắt đầu bằng việc cùng đọc một cuốn sách, thăm một di tích, lắng nghe ông bà kể chuyện.

Điều đẹp đẽ là những đóng góp ấy không cần giống nhau. Sức gắn kết của văn hóa được bồi đắp khi mỗi bản sắc được tôn trọng, mỗi tiếng nói có chỗ đứng và những khác biệt tìm được sự đồng cảm. Một cộng đồng bền chặt là cộng đồng mà con người biết lắng nghe nhau, nhận ra giá trị của nhau và cùng có trách nhiệm với ngôi nhà chung.

Bởi vậy, nói văn hóa là chất keo gắn kết cộng đồng cũng là nói đến khả năng nuôi dưỡng lòng tin. Một lời hứa được giữ, một cách ứng xử tử tế, một bàn tay nâng đỡ người gặp khó khăn đều góp phần làm cho con người tin nhau hơn. Nghĩa đồng bào được gìn giữ qua những việc làm cụ thể ấy, qua cách chúng ta đối đãi với nhau trong những ngày bình thường cũng như lúc hoạn nạn.

Trong đời sống hôm nay, công nghệ giúp một hình ảnh đi rất xa, một lời nhắn đến rất nhanh. Nhưng để hiểu nhau, con người vẫn cần thời gian lắng nghe và sự chân thành. Những không gian văn hóa cộng đồng vì thế càng đáng quý: nơi người già có người trò chuyện, trẻ em được vui chơi, người lao động được nghỉ ngơi và thưởng thức nghệ thuật. Ở đó, sự gặp gỡ có thể trở thành gắn bó, còn tình yêu một vùng đất có thể lớn lên thành ý thức cùng chăm lo cho vùng đất ấy.

Muốn ngày hội có chiều sâu, cần dành sự quan tâm đến những người còn ít cơ hội tiếp cận văn hóa. Một chương trình nghệ thuật đến với công nhân xa nhà, một hoạt động phù hợp với người khuyết tật, một tủ sách đến với trẻ em vùng khó khăn có thể để lại dư âm lâu dài. Người dân cần được góp ý, lựa chọn và trực tiếp tham gia tổ chức hoạt động. Khi có vai trò trong ngày hội, họ cũng có thêm động lực để gìn giữ những giá trị chung.

Giá trị của ngày 24/11 sẽ được tiếp nối bằng những gì còn ở lại sau ngày hội: thư viện có thêm bạn đọc, nhà văn hóa có thêm sinh hoạt, nghệ nhân có người học nghề, gia đình có thêm thời gian bên nhau. Điều cần vun đắp là những thói quen tốt, để việc đọc sách, thưởng thức nghệ thuật, gìn giữ di sản và ứng xử nhân ái trở thành nhu cầu tự nhiên của cuộc sống.

Từ mọi miền đất nước, mỗi người có thể góp một việc nhỏ để làm nên sự hưởng ứng lớn. Khi văn hóa được sống trong từng mái nhà, từng khu phố, từng bản làng, sức mạnh cộng đồng sẽ được bồi đắp bền bỉ. Và khi biết yêu hơn những gì làm nên mình, biết quý trọng hơn những người đang sống bên mình, chúng ta cũng có thêm điểm tựa để cùng nhau đi tới tương lai.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Ông hiện là đại biểu Quốc hội khóa XVI; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

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