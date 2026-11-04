Mỗi khi đứng trên giảng đường hay dành thời gian nghiên cứu về logistics (dịch vụ hậu cần), tôi vẫn thường nghĩ về Chảo San Mẩy, một sinh viên người Dao nghèo, học trò của tôi, đến từ bản Nậm Lang, tỉnh Lào Cai. Mẩy từng chia sẻ ước mơ đưa nông sản quê hương ra khỏi bản làng, đến với những thị trường xa hơn, để bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ước mơ giản dị ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về vai trò của logistics đối với tăng trưởng kinh tế và chất lượng đời sống của người dân. Và những suy nghĩ ấy trở lại trong tôi khi đọc chỉ đạo mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển logistics Việt Nam.

Hằng ngày, chúng ta gặp những người giao hàng luồn qua các ngõ nhỏ, gọi điện cho khách rồi vội vã tới địa chỉ tiếp theo. Họ giao hàng chặng cuối (last mile), nhưng đúng hẹn hay không còn phụ thuộc vào người thu gom, kho phân loại, xe tải và hệ thống thông tin. Chỉ một mắt xích chậm trễ, người giao hàng có cố gắng cũng khó bù đắp. Ở Nậm Lang, điều khiến Mẩy trăn trở lại nằm ở chặng đầu (first mile): Nông sản làm ra nhưng khó đưa xuống nơi thu mua, càng khó tìm đến người tiêu dùng. Từ bản làng đến những con phố đông đúc, chúng ta đang gặp cùng một bài toán về kết nối.

Thử nghiệm ứng dụng UAV giao hàng tại tỉnh Điện Biên (Ảnh: Vietnam Post).

Sáng 2/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về định hướng phát triển logistics quốc gia. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy phát triển dịch vụ logistics sang xây dựng năng lực logistics quốc gia, với sự chỉ đạo, chi phối thống nhất ở tầm Chính phủ.

Việt Nam đã có Chiến lược phát triển dịch vụ logistics thời kỳ 2025–2035, tầm nhìn đến 2050; đã đẩy mạnh chuyển đổi số thủ tục, đầu tư cảng biển, sân bay, đường bộ. Bộ Công Thương cũng đã giao Cục Xuất nhập khẩu làm đầu mối theo dõi, điều phối kế hoạch hành động về lĩnh vực này. Song một đầu mối triển khai kế hoạch ngành chưa thể thay thế cơ chế đủ thẩm quyền xử lý những điểm nghẽn nằm giữa nhiều bộ, địa phương và doanh nghiệp.

Hàng hóa phải đi dùng dữ liệu

Trung Quốc đang đưa UAV (thiết bị bay không người lái) vào những đoạn vận tải mà đường bộ phải đi vòng nhiều cây số. Tại huyện Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên, đã có 131 tuyến UAV phục vụ 131 làng, rút thời gian giao hàng chặng cuối từ hàng chục phút xuống vài phút. Nhưng công nghệ không tự tạo ra hiệu quả kinh tế: trên một tuyến ở Tư Trung, chi phí giao một bưu kiện bằng UAV khoảng 5,6 nhân dân tệ, so với 4,4 nhân dân tệ bằng xe, vì chuyến bay chở chưa đầy tải và chiều về gần như trống.

Việt Nam cũng đã bắt đầu áp dụng công nghệ này. Ngày 21/9, Vietnam Post chính thức vận hành dịch vụ UAV chở cà phê, mắc ca từ đồi xuống điểm tập kết tại Mường Ảng, Điện Biên, trong khuôn khổ thử nghiệm có kiểm soát; hàng sau đó đi tiếp bằng đường bộ. Bài học chung là phải tổ chức trước điểm thu gom, vận chuyển, bảo quản và thị trường tiêu thụ, rồi mới chọn thiết bị. Công nghệ chỉ hữu ích khi được gắn đúng vào một chuỗi hàng có thật.

Câu chuyện phức tạp hơn khi một tuyến đường đi qua nhiều địa phương, một cảng biển cần đường sắt kết nối, hay khu công nghiệp hoạt động trước khi đường ra cảng hoàn thành. Ai nhìn thấy toàn bộ hành trình ấy? Và ai có quyền yêu cầu các bên cùng sửa một điểm đứt gãy?

Ấn Độ đã trả lời bằng một mô hình thể chế cụ thể. Chương trình PM GatiShakti (Quy hoạch tổng thể quốc gia về kết nối hạ tầng đa phương thức) khởi động từ tháng 10/2021 không dừng ở một bản đồ số, mà được tổ chức qua ba tầng: Nhóm Thư ký được trao quyền do Thư ký Nội các đứng đầu để chỉ đạo; Nhóm Quy hoạch mạng lưới gồm đại diện các bộ hạ tầng để rà soát dự án; và Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật để phân tích dữ liệu, chuẩn bị phương án.

Mục đích của chương trình là mọi dự án hạ tầng lớn phải được rà soát tính kết nối trước khi đưa vào quy trình phê duyệt. Ngày 6/10, Chính phủ Ấn Độ tiếp tục phê duyệt thành lập Cơ quan Vận tải và Logistics tích hợp (ITLA), có nhiệm vụ lập quy hoạch vận tải quốc gia dài hạn, thẩm định kỹ thuật và giám sát các dự án hạ tầng lớn của Chính phủ, đánh giá sau đầu tư và xây dựng kho dữ liệu vận tải dùng chung.

Ngoài ra, Ấn Độ xây dựng nền tảng số logistics hợp nhất (ULIP) trong khuôn khổ Chính sách logistics quốc gia năm 2022, đến nay đã kết nối 44 hệ thống của 11 bộ để doanh nghiệp truy cập dữ liệu về phương tiện, hàng hóa, cảng, hải quan qua một cửa duy nhất. Singapore với TradeNet (hệ thống khai báo thương mại điện tử một cửa) từ năm 1989 hay Hà Lan với Portbase (nền tảng cộng đồng cảng) cũng đi theo cách đó: Dữ liệu được tổ chức để nhiều chủ thể sử dụng, với quy tắc và trách nhiệm rõ ràng.

Việt Nam đã có Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, hệ thống hải quan điện tử, ePort (cảng điện tử) và các nền tảng cộng đồng cảng đang hình thành. Chúng ta không phải chưa làm gì; việc cần làm bây giờ là kết nối những hệ thống hiện hữu để doanh nghiệp bớt khai báo trùng lặp, người vận tải biết thời điểm nhận hàng và nhà quản lý nhìn thấy điểm ùn tắc. Mỗi doanh nghiệp vẫn sở hữu dữ liệu kinh doanh của mình; nền tảng dùng chung chỉ tiếp nhận, chia sẻ những thông tin cần thiết theo chuẩn thống nhất và quyền truy cập được xác định.

Trong các việc cần làm ngay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai điểm gắn với nhau: Nâng tầm chiến lược phát triển logistics Việt Nam trong tổng thể mục tiêu tăng trưởng hai con số và năng lực cạnh tranh quốc gia; xác lập ngay cơ chế chỉ đạo, điều phối logistics quốc gia.

Từ gợi mở của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đề xuất xem xét hình thức Hội đồng điều phối logistics quốc gia ở cấp Chính phủ, Bộ Công Thương là cơ quan thường trực với chức năng hiện có.

Dưới Hội đồng cần một bộ phận kỹ thuật với chuyên gia vận tải, hải quan, dữ liệu và chuỗi cung ứng, làm hai việc.

Thứ nhất, thẩm định kết nối logistics: Dự án hạ tầng lớn trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư phải kèm đánh giá nguồn hàng, phương thức vận tải, nút thắt ở cửa ngõ và chi phí, thời gian của cả hành trình; ý kiến thẩm tra liên ngành phải là thành phần bắt buộc của hồ sơ, không dừng ở văn bản góp ý cho đủ thủ tục.

Thứ hai, xử lý vướng mắc có thời hạn: Khi doanh nghiệp phản ánh hàng mắc ở khâu kiểm tra chuyên ngành hoặc xe chờ vì lịch vào cảng không đồng bộ, bộ phận thường trực tập hợp dữ liệu, giao cơ quan chủ trì giải quyết trong không quá 30 ngày; vấn đề vượt thẩm quyền được đưa lên Hội đồng kèm phương án xử lý và người chịu trách nhiệm.

Chúng ta cần xây dựng bản đồ số dòng hàng quốc gia bằng cách liên thông các dữ liệu hiện có. Bản đồ ấy phải trả lời được câu hỏi rất thực tế: Hàng từ đâu đi đến đâu, chậm nhất ở đoạn nào và đầu tư thêm vào đâu thì có ích nhất.

Có thể bắt đầu việc này với ba chuỗi hàng: nông sản vùng cao Lào Cai về Hà Nội hoặc Hải Phòng; hàng xuất khẩu của các khu công nghiệp phía Bắc đến cảng biển; và nông, thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đến các cửa ngõ xuất khẩu.

Mỗi chuỗi chọn một nhóm doanh nghiệp tham gia tự nguyện để đo chi phí và thời gian trước khi thí điểm, xác định khâu gây lãng phí rồi giao đầu mối tháo gỡ. Sau sáu tháng và một năm, kết quả được công bố bằng con số cụ thể: Thời gian chờ giảm bao nhiêu, tỷ lệ giao đúng hẹn cải thiện thế nào, xe chạy rỗng còn bao nhiêu, nông sản hao hụt ra sao. Đó là căn cứ để chọn dự án ưu tiên hoặc thay đổi cách làm vì mô hình không hiệu quả.

Tôi vẫn luôn trăn trở về những bản làng còn rất nghèo ở vùng cao và những người giao hàng chặng cuối. Khi nông sản vùng cao đến được thị trường với chi phí hợp lý, khi một container không phải chờ vì hai cơ quan chưa kết nối dữ liệu, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của một thể chế logistics quốc gia. Đột phá tăng trưởng sẽ được tạo nên từ chính những hành trình hàng hóa thông suốt ấy.

Tác giả: Ông Nguyễn Phước Thắng tốt nghiệp kỹ sư Điện tử – Viễn thông và thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành giao thông vận tải và hàng không dân dụng; nguyên là Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Cục Hàng không Việt Nam. Hiện nay ông là giảng viên đại học, nghiên cứu và viết về giao thông vận tải, hàng không, logistics và ESG.

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