U17 Việt Nam giành vé dự World Cup và chặng đường sắp tới

Mấy hôm trước, đội tuyển U17 Việt Nam đã trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ sau chiến tích giành vé dự FIFA U17 World Cup dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Qatar. Mặc dù không thể vượt qua Úc ở trận tứ kết vòng chung kết (VCK) châu Á (thua 0-3), nhưng đây vẫn là một giải đấu rất thành công của thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời tô điểm thêm vào bức tranh tươi sáng cho bóng đá trẻ nước nhà.

Phía trước là "biển rộng"

Trước trận tứ kết giải châu Á, nhiều người đã nhắc tới chiến thắng của đội U17 Việt Nam trước Úc tại bán kết giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 3 (trên hành trình tới ngôi vô địch đấu trường khu vực), xem đấy như chi tiết để tin vào một chiến thắng nữa trong lần "tái đấu" ở sân chơi lớn hơn.

Nhưng sự thật là, sau thất bại ở giải Đông Nam Á, U17 Úc đã thể hiện một diện mạo rất khác. Dù với không nhiều gương mặt chất lượng hơn, nhưng họ thi đấu quyết tâm hơn rất nhiều (khác hẳn so với khi họ thất bại trước Việt Nam 1-2 ở giải Đông Nam Á), đồng thời cũng cho thấy sự am hiểu những thế mạnh cũng như điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam. Sự lấn lướt về thể hình, thể lực cũng như cách họ khai thác triệt để những sai sót bộc lộ nơi hàng thủ của U17 Việt Nam cho thấy bản lĩnh của U17 Úc.

Hai cầu thủ Nguyễn Minh Thủy và Nguyễn Văn Dương của ĐT U17 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Hai trận thua cùng với cách biệt 3 bàn (1-4 trước Hàn Quốc và 0-3 trước Úc) cho thấy phần nào vẫn còn khoảng cách trình độ khi so sánh đội tuyển bóng đá trẻ của chúng ta với các đối thủ ở đẳng cấp hàng đầu châu lục. Trong đó, ngoài sự thua thiệt về thể hình (tuyển U17 Việt Nam chỉ xếp thứ 12/15 đội dự giải về chiều cao trung bình), nhiều cầu thủ thường xuống sức thấy rõ từ giữa hiệp 2 (cả 4 bàn thua trong trận gặp Hàn Quốc đều sau phút 80) phần nào ảnh hưởng tới sự đảm bảo kỷ luật đấu pháp trong các trận đấu căng thẳng có cường độ cao.

Sai sót cá nhân trong các trận đấu cũng là điều bình thường và đều có thể khắc phục thông qua các buổi tập, trận đấu giao hữu trong quá trình chuẩn bị sắp tới. Tất cả đều đã bộc lộ, đương nhiên, HLV Roland và các thành viên ban huấn luyện đều thấy rất rõ và sẽ tập trung khắc phục để đội tuyển tiếp tục tiến bộ hơn khi vẫn còn gần 6 tháng trước World Cup.

Thật thú vị khi chỉ trong một năm, các cầu thủ tuổi "bẻ gãy sừng trâu" của chúng ta liên tiếp được tham dự 3 giải đấu lớn theo từng cấp độ: Đông Nam Á (vô địch), châu Á (tốp 8) và thế giới (lần đầu tiên trong lịch sử). Cần nói thêm rằng Việt Nam sẽ là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở FIFA U17 World Cup 2026. Thậm chí, ngay cả đội chủ nhà của World Cup U17 năm nay là Qatar (nền bóng đá từng là chủ nhà World Cup 2022 và cũng đã giành vé dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ vào tháng 6 tới) cũng không vượt qua vòng bảng tại VCK châu Á vừa qua (xếp thứ 3, chỉ trên Indonesia).

Đây cũng mới là lần thứ 2 trong lịch sử có một đội tuyển bóng đá trẻ của Việt Nam góp mặt ở đấu trường World Cup bóng đá trẻ (trước đó là đội U20 vào năm 2017). Thành tích ấy rất đáng tự hào!

Tuy vậy, chắc chắn rằng các thành viên của đội tuyển cũng không muốn đến với "biển lớn" chỉ để "góp vui" hay "hít thở bầu không khí World Cup" mà thôi. Rất nhiều ngôi sao thế giới đã trải qua sân chơi U17 và U20 thế giới. Nên giải năm nay cũng vậy, hẳn nhiên sẽ có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao bóng đá tầm cỡ thế giới trong tương lai. Được "so giày" với họ, trực tiếp trải nghiệm "thước đo" đỉnh cao bóng đá trẻ thế giới còn gì tuyệt vời, giá trị hơn nữa trên hành trang trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của mình? Vậy nên, cùng với niềm tự hào khi quốc thiều và quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại đấu trường World Cup, mỗi người còn sẽ có cơ hội vô cùng quý giá khi góp mặt ở sân chơi lớn.

Tín hiệu tích cực và tương lai sáng hơn của bóng đá trẻ

Đội tuyển bóng đá U17 Việt Nam là tập hợp những cầu thủ giỏi nhất trong lứa tuổi (sinh từ 1/1/2009 trở lại) đa số đến từ "lò đào tạo" của các câu lạc bộ đang thi đấu tại V.League hay hạng Nhất như Sông Lam Nghệ An, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, PVF, TPHCM, SHB Đà Nẵng, Thép Xanh Nam Định, Đông Á Thanh Hóa. Trước khi được tuyển chọn, các cầu thủ đều được đào tạo bài bản ở cấp CLB, tham dự các sân chơi từ thiếu niên – nhi đồng toàn quốc (U13 và U11).

Năm 2026 đánh dấu tròn 3 thập kỷ hệ thống các giải bóng đá trẻ quốc gia được hình thành, bắt đầu từ các giải thiếu niên – nhi đồng toàn quốc lần đầu tiên tổ chức năm 1996 (do Báo Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức). Các giải trẻ quốc gia ra đời đã cổ vũ cho công tác đào tạo ở các địa phương rất nhiều, vừa là sân chơi bổ ích, trực quan, sinh động cho các đội tuyển trẻ cấp tỉnh cũng như đội trẻ của các câu lạc bộ, vừa là cơ sở tuyển chọn các đội tuyển trẻ quốc gia.

Đáng tiếc rằng trong khoảng hơn 10 năm đầu, đã xảy ra nhiều tiêu cực (như khai gian tuổi, đánh tráo người, làm giả hồ sơ vận động viên…) bởi "căn bệnh thành tích". Sau nhiều vụ việc bị phanh phui, công luận lên án thì tình trạng này đã giảm đáng kể, chỉ còn lác đác những "nghi vấn" ở một số trường hợp cá biệt.

Từ nửa sau của thập niên 2000, nhiều câu lạc bộ bóng đá ở V.League đầu tư mạnh mẽ cho "lò đào tạo" của mình (trong đó Sông Lam Nghệ An là tên tuổi giàu truyền thống nhất, bên cạnh đó là Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai… sau này là Trung tâm PVF), với tư duy đầu tư cho con người chính là đầu tư đáng giá nhất, vừa để bổ sung cho đội 1, vừa có thể chuyển nhượng tới địa phương, câu lạc bộ khác. Về phần mình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã rất nỗ lực nâng chất lượng các giải đấu bao gồm hệ thống sân bãi, có chiến lược để giúp các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn hàng năm.

Không phải tự nhiên mà Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Thể Công Viettel hay PVF - những "lò đào tạo" nổi bật đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho tuyển U17 Việt Nam vừa qua - cũng chính là những cái tên quen thuộc thường xuyên đạt thành tích cao tại các giải trẻ toàn quốc, đặc biệt từ lứa U15 đến U21 hàng năm. Nếu như Nghệ An là địa phương từng nổi tiếng với phong trào bóng đá cực kỳ sâu rộng, thì HNFC hay Thể Công Viettel là các câu lạc bộ lớn có hệ thống đào tạo bài bản.

Đặc biệt, Trung tâm PVF (nổi lên trong khoảng 10 năm qua) được đánh giá rất cao ở sự đầu tư bài bản, có các đối tác chuyên môn nước ngoài và cơ sở vật chất cho đào tạo trẻ cực tốt. Kế đó cần kể tới Hoàng Anh Gia Lai (câu lạc bộ đầu tiên có Trung tâm đào tạo trẻ hợp tác với quốc tế), TPHCM, Nam Định, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hải Phòng… đều là những câu lạc bộ truyền thống.

Ở độ tuổi từ U9-U13, còn có thể kể tới những địa phương có phong trào tốt như Khánh Hòa, Hưng Yên, Đồng Tháp… Tất cả tạo nên một bức tranh về bóng đá trẻ đa sắc, cũng là những tín hiệu tích cực để chúng ta có thể trông đợi rằng sẽ từ đó liên tục sản sinh ra các tài năng trẻ kế cận, sẵn sàng bổ sung cho các đội tuyển trẻ quốc gia trong thời gian tới.

Bởi vậy, có thể khẳng định: thắng – thua nhất thời của một đội tuyển bóng đá ở đấu trường quốc tế (vốn tùy thuộc vào phong độ của các cầu thủ hay chiến thuật của ban huấn luyện) không hề đại diện cho "sức khỏe" thật sự của cả nền bóng đá.

Vấn đề quan trọng và căn bản nhất nằm ở chất lượng và cách tổ chức của cả một hệ thống đào tạo trẻ - điều mà bóng đá Việt Nam đang ngày một tốt lên. Điều ấy rất đáng ghi nhận, bên cạnh niềm vui với tấm vé World Cup của đội tuyển U17 vừa giành được!

Tác giả: Nhà báo Hữu Bình là Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Truyền thông Thể dục Thể thao (Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ông từng có nhiều năm phụ trách Ban Nội dung của Báo Thể thao TP.HCM và Tạp chí Thể thao; Ủy viên Thường vụ Hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam.

