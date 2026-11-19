20h ngày 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam ra quân gặp U17 Bỉ ở bảng G vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar, trước khi lần lượt đối đầu New Zealand (23/11) và Mali (26/11).

Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt ở World Cup lứa tuổi 17, và là lần thứ hai một đội tuyển trẻ bước ra sân chơi thế giới, sau U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc. Có đáng vui không? Đương nhiên là vui. Nhưng đừng vui quá. Tại sao?

Thứ nhất, cần nhìn tấm vé này đúng với giá trị của nó. Tháng 3/2024, FIFA quyết định mở rộng vòng chung kết U17 World Cup từ 24 lên 48 đội và tổ chức hằng năm thay vì hai năm một lần, bắt đầu từ 2025. Châu Á nhờ đó có tới 8 suất, chưa kể chủ nhà.

Ở giải U17 châu Á 2026, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đứng nhất bảng C, qua đó giành vé dự World Cup, rồi dừng bước trước Australia ở tứ kết. Đứng đầu một bảng đấu châu lục là thành tích đáng khen. Nhưng cũng phải nói thẳng: Ở thể thức cũ, khi chỉ những đội vào bán kết mới có vé, thua ở tứ kết đồng nghĩa với ở nhà. Mười năm trước, U16 Việt Nam cũng vào tứ kết châu Á, thua Iran 0-5 và lỡ hẹn với World Cup.

U17 Việt Nam sẵn sàng bước ra biển lớn (Ảnh: VFF).

Thứ hai, và quan trọng hơn: sau hơn 30 năm theo dõi thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, tôi luôn tách bạch hai chuyện. Đào tạo trẻ cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành bại của một nền bóng đá. Nhưng thành tích ở các giải trẻ cần được đặt ở đúng vị trí, bởi giá trị của đào tạo trẻ nằm ở những cầu thủ mà công đoạn này trao cho đội tuyển quốc gia về sau, chứ không chỉ nằm ở tấm huy chương tuổi 17.

Nói một cách hình ảnh, sự nghiệp của một vận động viên chuyên nghiệp chẳng khác gì cuộc đua marathon 42,195 km. Anh dẫn đầu ở 5km đầu, thậm chí vẫn dẫn đầu đến km thứ 42, nhưng hoàn toàn có thể bị vượt mặt trong 195m cuối cùng. Chỉ khi chạm đích mới biết ta là ai.

Bóng đá Việt Nam từng có một bài học đắt giá. Cách đây 26 năm, tại vòng chung kết U16 châu Á ở Đà Nẵng, Phạm Văn Quyến cùng đồng đội thắng Trung Quốc ở vòng bảng, vào tới bán kết và xếp hạng tư chung cuộc; riêng Quyến được bầu là cầu thủ hay nhất giải. Quyến thực sự là thần đồng, và anh cũng đã lên tới đỉnh khi giành Quả bóng vàng Việt Nam 2003 ở tuổi 19. Vậy mà sự nghiệp ấy gãy đổ vì vụ bán độ tại SEA Games 2005. Tài năng đưa Quyến đi rất xa, nhưng bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp mới quyết định đoạn cuối. Thành công ở lứa trẻ chỉ mới là một cái móng tốt; xây lên ngôi nhà cao đẹp còn cần vô vàn yếu tố khác.

Sẽ có người hỏi: Vậy còn lứa U20 dự World Cup 2017? Đúng, thế hệ ấy cho thấy thành công tuổi trẻ có thể nối dài. Đội hòa New Zealand 0-0, trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên có điểm ở một kỳ U20 World Cup (tổ chức ở Hàn Quốc); rồi Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng… trở thành nòng cốt của U23 á quân châu Á 2018 và có mặt trong đội tuyển vô địch AFF Cup cùng năm. Nhưng cũng từ đội hình ấy, có người rời sân cỏ rất sớm; còn những người tiến xa được trong nghề nghiệp không phải nhờ ba trận đấu ở Hàn Quốc, mà nhờ sau đó họ được ra sân đều đặn ở câu lạc bộ và được dẫn dắt đúng cách.

Không phải tự nhiên mà huấn luyện viên Park Hang Seo từng nhận xét: Người hâm mộ Việt Nam rất cuồng nhiệt, song sự cuồng nhiệt ấy gắn chặt với chiến thắng. Nếu không tỉnh táo, cảm xúc của khán đài sẽ kéo cả truyền thông lẫn người làm bóng đá chạy theo thành tích lứa tuổi.

Người Nhật làm khác. Năm 2005, họ đặt mục tiêu vô địch World Cup trước năm 2050, và từ đó các đội trẻ đều phục vụ cái đích ấy. Nhiều năm nay, Nhật Bản cử lứa U21 dự những giải dành cho U23 như ASIAD hay U23 châu Á, chấp đối thủ hai tuổi, để chuẩn bị cho Olympic hai năm sau. Họ không hề xem nhẹ kết quả: Đội U21 ấy vô địch U23 châu Á hồi tháng 1 năm nay và đến ASIAD 2026 với mục tiêu huy chương vàng. Khác biệt là họ biết rõ mỗi giải đấu phục vụ điều gì, và không để một tấm huy chương trẻ làm lệch lộ trình.

Với U17 Việt Nam, 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất khiến cơ hội vượt qua vòng bảng là có thật; nếu làm được, đó sẽ là lần đầu tiên của một đội Đông Nam Á ở sân chơi này. Nhưng thước đo đúng của chuyến đi Qatar không nằm trên bảng xếp hạng. Nó nằm ở câu hỏi: 5-7 năm nữa, bao nhiêu em trong số này sẽ đá chính ở V-League và khoác áo đội tuyển quốc gia?

Với cách tiếp cận ấy, từ tối 20/11, chúng ta hãy ngồi trước màn hình xem U17 Việt Nam thi đấu với tâm thế nhẹ nhàng: Thắng cũng đừng vui quá, mà thua thì cũng không có gì phải buồn quá. Đừng vội phong “thế hệ vàng”, cũng đừng trút thất vọng lên những cậu bé 17 tuổi.

Chúng ta chỉ nên vui thật sự khi thể thao đỉnh cao Việt Nam nói chung, bóng đá nói riêng, được dựng xây trên nền móng vững chắc: Hệ thống giải trẻ thi đấu quanh năm, các câu lạc bộ dám trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, và một môi trường đủ lành mạnh để tài năng không gãy giữa đường. Khi ấy, mỗi tấm vé World Cup, ở bất kỳ lứa tuổi nào, sẽ là kết quả tất yếu chứ không còn là niềm vui bất ngờ.

Tác giả: Ông Cao Huy Thọ là người có nhiều năm chuyên trách lĩnh vực thể thao và làm công tác tòa soạn tại báo Tuổi trẻ TPHCM.

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