Trong kinh doanh, giữ chân khách hàng lớn là điều dễ hiểu. Nhưng khi chính khách hàng mang lại doanh thu đáng kể ấy phát đi tín hiệu bất thường, doanh nghiệp sẽ chọn bảo vệ nguồn thu hay thực hiện trách nhiệm kiểm soát rủi ro? Với các doanh nghiệp trung gian thanh toán, vốn có nguồn thu từ phí xử lý dòng tiền, đây là câu hỏi thường trực.

Câu hỏi ấy được nhắc lại trong những ngày này, khi Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm, mở từ ngày 26/10 với 188 bị cáo. Trong số đó có ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị truy tố về tội rửa tiền. Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, 232 bị hại đã chuyển gần 319 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng để nạp tiền vào các sàn giao dịch trong vụ án. Trong phần luận tội ngày 4/11, Viện kiểm sát cho biết hoạt động của một số cổng thanh toán trung gian khác sẽ tiếp tục được làm rõ ở giai đoạn hai. Viện kiểm sát cũng kiến nghị cơ quan quản lý thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật phòng, chống rửa tiền của các tổ chức được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Bài viết này không bình luận về diễn biến phiên tòa, không đánh giá chứng cứ, tội danh hay trách nhiệm pháp lý của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trong vụ án. Những việc đó thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng và Hội đồng xét xử. Nhân sự việc, tôi chỉ muốn bàn về một vấn đề chính sách: Hoạt động trung gian thanh toán, ví điện tử đang tiềm ẩn những rủi ro nào, và cần làm gì để quản lý chặt chẽ hơn.

Cổng thanh toán trung gian (hình minh họa: CV).

Rủi ro thứ nhất nằm ở cấu trúc lợi ích. Doanh nghiệp trung gian thanh toán thu phí theo giao dịch, nên khách hàng có dòng tiền lớn là lợi ích kinh tế trực tiếp. Trong khi đó, bộ phận tuân thủ lại là nơi phải đề xuất hạn chế, thậm chí chấm dứt quan hệ với chính khách hàng ấy khi có dấu hiệu bất thường. Nếu quyền quyết định luôn nghiêng về phía giữ khách thì quy trình phòng, chống rửa tiền dù viết đầy đủ đến đâu cũng sẽ thành hình thức.

Rủi ro thứ hai là việc nhận biết khách hàng dừng lại ở hồ sơ ban đầu. Trong lĩnh vực này, vấn đề không chỉ là xác minh một cá nhân hay doanh nghiệp có tồn tại hay không. Đơn vị cung ứng dịch vụ còn phải nhận diện mục đích thiết lập quan hệ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi và rủi ro phát sinh trong suốt quá trình giao dịch.

Chẳng hạn, một doanh nghiệp đăng ký sử dụng cổng thanh toán để bán hàng trực tuyến. Sau một thời gian, tài khoản của doanh nghiệp này liên tục nhận tiền từ hàng nghìn cá nhân với nội dung nạp tiền đầu tư, đồng thời xuất hiện nhiều khiếu nại không rút được tiền. Khi đó, đơn vị trung gian thanh toán phải đánh giá lại rủi ro, kiểm tra lại thông tin khách hàng và xem xét nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ. Không thể dựa vào hồ sơ đăng ký ban đầu để mặc nhiên coi mọi giao dịch về sau đều bình thường.

Rủi ro thứ ba là thông tin bị phân tán. Dữ liệu giao dịch nằm ở doanh nghiệp trung gian thanh toán, dòng tiền nằm ở ngân hàng hợp tác, khiếu nại nằm ở bộ phận chăm sóc khách hàng, còn đơn thư phản ánh nằm ở cơ quan chức năng. Mỗi nơi chỉ thấy một phần, nên dấu hiệu bất thường dễ bị bỏ lọt.

Rủi ro thứ tư đến từ chính niềm tin của người sử dụng. Chuyển tiền qua một hệ thống thanh toán có tên tuổi dễ tạo cảm giác giao dịch đáng tin cậy hơn. Cảm giác ấy không đồng nghĩa với việc đơn vị trung gian bảo đảm khoản đầu tư là hợp pháp hay có khả năng sinh lời, nhưng không phải ai cũng phân biệt được hai điều này.

Nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền của trung gian thanh toán không phải đến nay mới có. Từ năm 2019, Nghị định 87/2019/NĐ-CP đã yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền như tổ chức tài chính. Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 tiếp tục ghi nhận dịch vụ trung gian thanh toán trong nhóm đối tượng báo cáo. Hoạt động này hiện còn được điều chỉnh bởi Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt và Thông tư 40/2024/TT-NHNN về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Từ ngày 1/12/2026, Luật số 23/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực, trong đó có nguyên tắc thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro và các quy định hoàn thiện về nhận biết khách hàng, chủ sở hữu hưởng lợi.

Như vậy, khung pháp lý về cơ bản đã có. Điều còn thiếu không phải là thêm nghĩa vụ trên giấy, mà là cơ chế để các nghĩa vụ ấy được thực hiện thực chất. Thiết nghĩ chúng ta cần quan tâm 5 vấn đề sau:

Một là, kiểm soát theo mức độ rủi ro của khách hàng và tính chất giao dịch. Những nhóm như nền tảng đầu tư trực tuyến, hoạt động thanh toán xuyên biên giới hoặc mô hình kinh doanh không minh bạch về người kiểm soát và chủ sở hữu hưởng lợi cần được thẩm định kỹ hơn khi tiếp nhận, và rà soát thường xuyên hơn trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Hai là, bảo đảm tính độc lập của bộ phận tuân thủ. Người phụ trách tuân thủ cần có kênh báo cáo trực tiếp lên hội đồng quản trị và không chịu chỉ tiêu doanh thu.

Ba là, lưu vết đầy đủ quá trình tiếp nhận, đánh giá và xử lý cảnh báo. Nếu lãnh đạo doanh nghiệp quyết định tiếp tục cung cấp dịch vụ cho một khách hàng đã được cảnh báo rủi ro cao, quyết định ấy cần có căn cứ bằng văn bản và xác định rõ người chịu trách nhiệm.

Bốn là, cơ quan quản lý cần kiểm tra hiệu quả thực tế của hệ thống kiểm soát nội bộ, thay vì chỉ đánh giá doanh nghiệp đã ban hành quy trình tuân thủ hay chưa. Việc đối chiếu dữ liệu giao dịch, lịch sử khiếu nại và kết quả xử lý cảnh báo cần trở thành nội dung giám sát trọng tâm.

Năm là, kết nối thông tin giữa ngân hàng, doanh nghiệp trung gian thanh toán và cơ quan chức năng. Khi đó, dấu hiệu bất thường không bị bỏ lọt chỉ vì thông tin nằm rải rác ở nhiều chủ thể, và dữ liệu do một bên cung cấp có thể được kiểm tra chéo với nguồn khác.

Doanh nghiệp trung gian thanh toán không có nghĩa vụ bảo đảm mọi khách hàng đều kinh doanh hợp pháp, cũng không thể biết mọi điều diễn ra phía sau giao dịch của hàng chục nghìn khách hàng. Nhưng họ có trách nhiệm nhận diện, giám sát và xử lý những dấu hiệu bất thường trong phạm vi pháp luật quy định. Chính vì người dùng đặt niềm tin vào những doanh nghiệp được phép tham gia hạ tầng thanh toán, trách nhiệm ấy càng phải được thực hiện nghiêm túc.

Một thị trường tài chính số phát triển bền vững không chỉ cần công nghệ xử lý giao dịch nhanh, thuận tiện mà còn cần những cơ chế đủ hiệu quả để nhận diện, cảnh báo và ngăn ngừa việc lợi dụng hệ thống thanh toán cho hoạt động bất hợp pháp. Bảo vệ sự phát triển của fintech không có nghĩa là nới lỏng trách nhiệm. Ngược lại, chính việc tuân thủ pháp luật một cách thực chất mới tạo dựng niềm tin lâu dài cho thị trường.

Tác giả: Hoàng Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, luật gia thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM.

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